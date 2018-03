Direto da fonte Ar puro na avenida Um ônibus movido a hidrogênio, que libera vapor d?água em vez de fumaça, estará rodando, provavelmente ainda este mês, a depender da agenda de Lula e Serra. Onde? Em uma linha de 38 kms entre os bairros de Jabaquara e São Mateus, cidade de São Paulo. Trata-se de experiência inédita no País, feita com ajuda da Fapesp, que financia o desenvolvimento das células alimentadoras. Totalmente silencioso, sem emitir nenhum tipo de poluente, o veículo é parte de experiência patrocinada em vários países pelo Fundo Global para o Meio Ambiente, uma organização ligada ao Banco Mundial. ?Resistêncialista? Ciro Gomes vai ter que suar a camisa se quiser ser candidato em São Paulo. "Nem sei de que partido o senhor é", disse um sidicalista, quinta, em evento da Força Sindical. Ao tentar salvá-lo, o mestre-de-cerimônias cravou: "Do PPS". Ciro é do PSB. Um ou outro Passou pela Comissão de Constituição e Justiça projeto que proíbe estudantes de fazerem dois cursos de graduação ao mesmo tempo, em faculdades públicas. Ideia do senador Antônio Carlos Valadares. Da crise à cota Em busca de uma agenda positiva, José Sarney será a estrela da abertura da 2ª Conferência Nacional de promoção da Igualdade Racial, dia 25, em Brasília. O convite foi feito pelo ministro Edson Santos. Belo, mas fera Vincent Cassel é o rei de Itacaré, na Bahia - suas fotos estão por toda parte. Mas isso não produz simpatia. Em seu português arrastado, virou bicho quando um turista tentou fotografá-lo. Versão brasileira Grazi Massafera e Cauã Reymond super encarnaram Angelina Jolie e Brad Pitt. O casal desembarcou ontem em Angola para participar de campanha de ajuda a crianças mutiladas por minas terrestres. A convite da primeira-dama Ana Paula Santos. Só falta adotarem um pequeno por lá... Roda mundo Deu no Wall Street Journal. Sandy Weill, do Citigroup, no dia seguinte a sua fala atestando que não mais usaria o jato do conglomerado financeiro, voou com toda família para sua casa de campo durante o feriado. A um custo estimado em US$ 33,5 mil. Não foi só ele. Executivos do Bank of America e Morgan Stanley fizeram o mesmo. Meritocracia Serra vai avaliar servidores contratados em cargos de comissão. De início, serão 55 diretores na área da Saúde e outros 91 na Educação. Quem não passar faz novo exame - e, se for reprovado, perde o posto. Para sempre. GOES TO... A família de Paulo Autran cedeu ao Sesc Pinheiros os 33 prêmios recebidos pelo ator ao longo da carreira. O resultado? Exposição dia 2, organizada por Cassio Scapin e Karin Rodrigues. Na crista da onda Ex-Gisele Bündchen, o campeão ?arranca suspiros? de surfe Kelly Slater participa de jam session no Festival Alma Surfe 2009. Com seu músico preferido, o havaiano Jake Shimabukuro. Em julho, na Bienal. A cada ?quar? o seu mar Usineiro de Sertãozinho encontrou um velho amigo, carioca puro-sangue, e lhe deu a notícia: ?Sabe, Sertãozinho vai ter um Cristo Redentor que é o dobro do tamanho daquele do Corcovado!" O carioca reagiu no ato: "Mas o nosso tem aquela vista genial, para um mar azul maravilhoso!" E o paulista: "Grande coisa. O nosso vai dar para um maaarrrrr de cana!" Direto Da SPFW O segundo dia de SPFW foi dedicado às mulheres que passaram dos trinta. A maratona fashion começou ao meio- dia com o desfile da Iódice - que reuniu o maior número de celebridades na primeira fila-, no Shopping Iguatemi. Na comissão de frente, a primeira-nora de Valdemar Iódice, Adriane Galisteu. Mais tarde, já no Prédio da Bienal, Geraldo Alckmin surpreendeu Alexandre Herchcovitch aparecendo no desfile sem ter sido convidado. Com a filha Sophia a tiracolo, quebrou protocolo fashion e escolheu sua própria cadeira, na fila do gargarejo. Deu sorte, acabou assistindo ao melhor desfile do dia. A quinta-feira também foi marcada por estreias: Giselle Nasser na Cori e Eduardo Pombal, na Forum Tufi Duek. No balanço, a estilista levou a melhor. E para fechar com chave de ouro, as moças ainda puderam conferir as boas apresentações da Maria Bonita e Huis Clos. E onde estaria Jesus Pinto da Luz? Longe. O modelo foi convidado para abrir e fechar, hoje,o desfile da Dolce&Gabbana. Em Milão. O cônsul britânico Martin Raven baixa hoje no desfile da 2nd Floor, na Bienal. A marca, em tempos de França-Brasil, criou coleção inspirada em Londres. Em tempo: a mudança de data do Rio Summer Fashion para maio começa a dividir estilistas brasileiros. DORIS BICUDO