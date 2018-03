Direto da fonte Detalhes nem tão pequenos O pacote Obama para regulamentar os mercados está na direção certa, não há dúvidas: os principais aspectos do problema estão cobertos. Mas o diabo é que "o diabo está nos detalhes", pondera o ex-BC Gustavo Loyola. E dá um exemplo. "A proteção ao consumidor, dependendo de como for implementada, pode ser boa, excessiva ou inócua." Enfim, a eficácia do pacote, segundo Loyola, vai depender de seu detalhamento. Detalhes 2 A proposta traz muitas coisas que já existem no Brasil há tempos. Mas há uma, segundo Loyola, em que os EUA saem na frente: "Deram autoridade ao Fed para que decida como agir na resolução das crises". Ou seja, ele passa a ter autonomia para colocar dinheiro onde acha que deve. Coisa que, no Brasil, foi sistematicamente questionada pelo Ministério Publico. Bye, bye governo Jurandir Fernandes deixa a presidência do Conselho do Patrimônio Público do Estado. Depois de dez anos de "casa", em cargos como Secretaria de Transportes Metropolitanos e Emplasa. Pelo que se apurou, ele não gostou nada de ter sido transferido da Emplasa. Bingo do Lula O deputado Silvio Costa propôs na Câmara limitação para os bingos: só dois por Estado. No seu, Pernambuco, um seria em Garanhuns, terra de Lula. Na linha "perguntar não ofende": ele ficaria ao lado de um "Museu Lula"? Estranho no ninho Não é só pelo currículo que o palmeirense Luiz Gonzaga Beluzzo se diferencia de seus pares cartolas. Ganhando ou perdendo, ele é o único que faz questão de assistir a todos os jogos do Palmeiras na... arquibancada. Na partida no Uruguai, até bateu boca com "colegas". Longe da sopa Os restos mortais da mosca trucidada por Obama durante entrevista podem virar peça de museu. O canal CNBC recebeu telefonema de colecionador com oferta para lá de generosa. Volta final Carlo Gancia, que representa a Fórmula Indy no Brasil, garante: estão bem avançados os estudos para trazer a prova para cá. Na fila para recebê-la, estão: São Paulo, Rio, Salvador, Campinas e Ribeirão Preto. Troca de presidente Roberto Smith está de saída do Banco do Nordeste. Na vitrine A Alliance, de Renato Rique, é a noiva da vez. A BR Malls e o Iguatemi estão de olho gordo na empresa. Parada técnica Contribuição obrigatória paga por empresas de comunicação para custear a EBC - leia-se, TV Brasil - trombou na Justiça. O TRF deu liminar contra a cobrança e cabe ao juiz, agora, julgar o mérito. Triste recorde Parente de chinês no voo 447 da Air France vai receber, na China, a maior indenização já paga a um segurado no país: US$ 1,4 milhão. Sua apólice de seguros fora dos padrões, de 240 mil yuans, estabelece valor 40 vezes maior em caso de morte por acidente aéreo. Eu, Costanza Sai em julho o livro Confidencial, de Costanza Pascolato, escrito na primeira pessoa. Pela editora Jabuticaba. Garganta profunda Pelé é a voz da campanha do Museu do Futebol que será deflagrada semana que vem. Ideia da agência ADAG. Preço da Ajuda Justificativa no blog da Lei Rouanet: se forem dados recursos ao show de Caetano Veloso, o preço dos ingressos cai pela metade - de R$ 80 para R$ 40. Direto da SPFW Não deu outra, o "embate" Gisele Bündchen versus Jesus Pinto da Luz, na Colcci, foi tema recorrente no primeiro dia da SPFW, anteontem na Bienal. Quanto ao vencedor, há controvérsias. De um lado, uma Gisele que aterrissou por aqui sem o marido Tom Brady e, não se sabe se por isso, estava um pouco mais falante. Garantiu à coluna, por exemplo, no backstage, não estar grávida. Ainda. Em contrapartida, o namorado de Madonna entrou mudo e saiu calado. Sequer respondeu a um "Oi, Jesus". E só sorriu quando ouviu o hit Hang Up, da popstar, durante o ensaio do desfile, que seria realizado em seguida. Detalhe: os dois não se encontraram nem nos camarins nem na passarela, quando foram aplaudidos em cena. Bem como Rodrigo Hilbert. Já na V.Rom foi Reynaldo Gianecchini que causou frisson - mesmo de óculos escuros, por conta de uma conjuntivite. Mas o melhor desfile do dia foi, sem dúvida, o da Osklen. Que ousou ao dar mais sofisticação à sua linha urbana. DORIS BICUDO Na frente Roberto Carlos vai ser tema do Globo Repórter. O programa foi gravado na casa do Rei e vai ao ar dia 10 de julho. É hoje o dia do aniversário do moreno dos olhos d?água, que abala as gerações femininas. O geminiano Chico Buarque completa 65 anos. O chef italiano Augusto Piras pilota, até o final do mês, cardápio de pratos da Sardenha. No La Tambouille. O documentário sobre os Mamonas Assassinas será lançado na terra natal dos moços. Dia 4, em Guarulhos. Ivana Arruda Leite lança seu Hotel Novo Mundo dia 23, na Livraria da Vila da Fradique. A Tatu Filmes comprou os direitos do livro Rouge Brésil, de Jean-Christophe Rufin. Com direito a co-produção com produtora francesa. Sociólogos, economistas e técnicos da Unesp marcaram encontro para julho em Botucatu. Onde farão o primeiro Congresso Nacional da... Mandioca. Convidaram Aldo Rebelo?