Direto da fonte O inferno não será limite Por mais que se fechem portas e se estabeleçam regras rígidas - como as anunciadas ontem pelos EUA - a história mostra que está no sangue dos mercados financeiros encontrar brechas para novas aventuras. Foi assim na crise de 29, foi assim na crise das pontocom e está sendo assim agora. Como bem lembrou o deputado Fernando Gabeira, em conversa antes da crise, "não adianta mandar o capitalismo para o inferno que ele descobrirá como fazer bons negócios por lá". Já tem gente dizendo que o meio ambiente será o foco dos novos malabarismos financeiros. Hoje, além da venda de carbono, já existem os "catastrophe bonds", papéis emitidos por "empresas especiais" de seguradoras, que comerciam riscos de terremotos, avalanches, tsunamis e até queda de meteoros. Não são sucesso... Ainda. Serra faz escola Ao perguntar a Gilberto Kassab se haveria vaga para ela em 2010, ex-liderança tucana de mudança para o DEM foi surpreendida: "Em 2010, quem vai decidir isso é a (vice-prefeita) Alda Marcantonio". Como assim, prefeito? Do posto... apostos José Sarney caprichou no discurso de anteontem aos senadores: o que menos havia em sua longa fala, anteontem, eram atos secretos. Ele falou de "atos que não estão na rede", "que transitam na rede" ou ainda de "atos oficiais na rede intranet do Senado". Campanhite aguda O PT "pós-terceiro mandato" não perde tempo. Fará no segundo semestre uma cúpula entre governo e movimentos sociais. À mesa estarão 40 membros do poder e 60 de organizações como MST e CUT. Dilma Rousseff agradece. Hora do troco Gente próxima de Joaquim Barbosa diz que ele não ficou muito feliz com as ironias da entrevista de Gilmar Mendes no fim de semana. Está com resposta redigida. Olha eu aqui Eunício de Oliveira está feliz. Em reunião com Michel Temer, terça-feira, na presença de outras lideranças do PMDB no Congresso, foi informado de que é o escolhido para sucedê-lo na presidência do partido. Dificil vai ser convencer Temer a deixar o cargo. Sombra no parque O conselho do Parque do Povo, junto à ponte Cidade Jardim, em São Paulo, está estudando o que fazer. É que a CEF, dona de dois terrenos gigantes acoplados ao parque, está querendo ceder a área para que o Tribunal Regional Federal ali construa a sua sede. Além de "estragar" a concepção do local, alegam, a obra vai atrapalhar o fluxo de carros no Itaim. Bem de todos Aos 72 anos, pai de cinco filhos, incluindo a pequena Rafaela, de 3 anos, e a espera de Miguel - que chega em novembro -, Abilio Diniz decidiu dividir seu know-how com a classe médica e especialistas interessados em longevidade. Está montando, na sede do Grupo Pão de Açúcar, evento internacional para agosto, em que vai se discutir a qualidade de vida dos longevos. Com direito a vinda de especialistas da Bélgica, dos EUA e participação de estudiosos brasileiros. Baixada limpa Vai começar, enfim, a parte prática da recuperação ambiental da área de Cubatão - um dos maiores projetos do governo Serra. A Schain assina amanhã contrato para construir 1.840 moradias - o Parque Rubens Lara - e retirar moradores de áreas ameaçadas. Casa-festa De olho no mercado de festas e eventos, Marcelo Bachin monta, em agosto, no antigo cine Marrocos a feira...Vive la Fête. Que reunirá experts como José Antonio de Castro Bernardes, Andrea Fasano, Cris Ayrosa e Vic Meirelles. Tipo exportação E não é que o arquiteto Decio Tozzi emplacou quatro obras no acervo permanente do Museu Nacional de Arte Moderna, no Centro Georges Pompidou, em Paris? São elas: escola em Santos, casa e capela na Fazenda Veneza e o Fórum Trabalhista Ruy Barbosa. De diva para diva Mais um artista resolveu ajudar José Mauricio Machline a manter de pé o Prêmio da Música Brasileira. Maria Bethânia não vai cobrar, dia 1º, pela interpretação, no Canecão, de uma das canções favoritas da homenageada da noite Clara Nunes, a Conto de Areia. Suspense máximo Dois contos inéditos de Agatha Christie foram descobertos por John Curran em pesquisa para o livro Agatha Christie?s Secret Notebooks: 50 Years of Mysteries in the Making. A ser publicado pela HarperCollins no segundo semestre. Na frente Não por acaso, Fernanda Montenegro assiste hoje ao ensaio de Turismo Infinito, que estreia amanhã no Sesc Pinheiros. Dirigido por seu amigo Ricardo Pais, que a atriz convidou para diretor de seu próximo espetáculo. O Instituto Moreira Salles abre, dia 30, a mostra Fotografias de Jindrich Streit, com 60 imagens feitas de 1960 a 2000. Martelo batido. A Associação Comercial do Rio marcou para dia 24 a posse de seu novo presidente, José Luiz Alquéres. A amizade entre Marcelo D2 e Skunk, o primeiro vocalista do Planet Hemp, vai virar filme. Com Seu Jorge e Thiago Martins no elenco. Após 12 anos sem reger a Osesp, Roberto Tibiriçá foi convidado para estar à frente da orquestra na turnê pelo interior de São Paulo. Em julho. Anúncio do Banco do Planeta (Bradesco) foi escolhido pela ONG suíça Act Responsible para fazer parte da mostra Climate Change, Human Impact. Dia 21, em Cannes. No melhor estilo ?estranho no ninho?, o padre Fábio de Melo e Gabriel Chalita foram vistos anteontem em homenagem-balada para Bethy Lagardère. O entra-e-sai de estrangeiros em bancos sediados no Brasil anda tão intenso que a secretária de alto executivo não vacilou, ontem, em comparar: "É mais fácil eu pegar gripe suína aqui do que se fosse viajar..."