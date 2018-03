Direto da fonte Muita saúde ao mercado interno Guardado a sete chaves, estudo encomendado pela Fiesp revela que a atividade da indústria de transformação - setor que carrega maior proporção de bens para exportação - deve engatar uma significativa marcha a ré em 2009: perda de 8%, devida a uma redução de 35% no valor dos bens exportados. Por que isso é importante? Porque essa perda é quase equivalente, numericamente, à queda esperada na atividade industrial. Ou seja: o desempenho do mercado interno é que está garantindo que a perda da indústria não seja maior. Conselho diplomático O consulado da Holanda desaconselhou delegação de arquitetos holandeses da Bienal de Roterdã a vir visitar a favela de Paraisópolis. Temem mais hostilidades, como a da semana passada. Kassab 2010? O DEM encomendou pesquisa sobre a segunda gestão de Gilberto Kassab. Segundo apurado, ela revela que 33% dos consultados consideram a atual administração melhor que a anterior, 40% acham igual e 23% pior. À pergunta "você confia no prefeito?", 63% disseram que sim e 30%, não. Pergunta singela: o partido vai pressionar para lançar Kassab a governador? Caso a liquidar O STF rejeitou liminar a favor de Kiavash Joorabchian, ex-MSI, parceira do Corinthians. Portanto, o processo de lavagem continua. Dança das passarelas Fonte ligada ao Rio Summer informou à coluna que Paulo Zotollo, da Maior, e a carioca Eloysa Simão vão anunciar decisão estratégica: mudança da data do Rio Summer para maio. Tratando-se de uma feira de negócios a avaliação é que a época seria mais adequada para atrair tanto compradores de fora como internos. O evento coincidirá com o Fashion Rio. De propósito? Talvez, diriam as línguas. Mas dezembro também é época de Natal tanto para Ponto Frio como Casas Bahia. Cabo de guerra Quem pode mais, Gisele Bündchen ou Madonna? A resposta vem do modelo Jesus Pinto da Luz. Por conta do assédio, o moço, que desfila hoje junto com Gisele na Colcci, terá camarim exclusivo ao lado da top. Golpe dos direitos Dizendo-se fiscal do Ecad, um cidadão apareceu dias atrás na festa junina de um colégio, contou os presentes e foi à diretoria cobrar os "direitos autorais" pelas músicas tocadas. Disse que "R$ 100 estava bom", mas a diretora não pagou. O Ecad avisa que não faz esse tipo de cobrança. E o sindicato das escolas vem brigando, na justiça, por achá-la inconstitucional. Fé na música A Osesp comemora: já tem mais de 500 pessoas físicas ajudando via Lei Rouanet. Nathalie nas horas vagas Ela participa, ativamente, da comunidade "Eu Amo Danoninho" do Orkut. Está também em outra cujo título é "Enchi o saco de hipocrisia." Aos 23 anos, o seu sonho, não esconde de ninguém, é ser modelo famosa. O caminho escolhido, no entanto, é no mínimo, curioso. Nathalie Rondeau está hoje lotada em Brasília, ganhando salário em cargo no Conselho Editorial do Senado. Ao qual chegou graças a um dos "atos secretos" do presidente José Sarney, revelados pelo Estado. A tarefa do Conselho? Selecionar as publicações importantes da vida legislativa nacional, que se transformarão em livros e em história. Filha do ex-ministro Silas Rondeau - que cuidou das Minas e Energia até 2007 e é grande aliado de Sarney -, Nathalie, pelo jeito, não é de muitos segredos. Ainda no Orkut, participa das comunidades "Sou boa, mas não sou boba" e "Eu Me Namoraria". E, no "About Me", avisa: "Não há nada que melhor defina uma pessoa do que aquilo que faz quando tem toda liberdade de escolha." Nossa... Na frente Seu Jorge vai voar. Aterrissa em São José dos Campos, dia 24, para apresentação na Embraer, onde a Trip Linhas Aéreas recebe mais um jato para 86 pessoas. A quinta. Clovis Mello e Raul Doria comemoram prêmio que trouxeram do Festival de Cinema de Miami. O curta Sildenafil levou quatro das seis categorias. Incluindo a de Melhor Filme. Jerry Lee Lewis faz apresentação única no Credicard Hall. Em setembro. Luciana Brito lança o catálogo da mostra Fragmentos de Una Casa, de Leandro Erlich. Amanhã, em sua galeria. Marcio Kogan voltou ontem de Londres com o prêmio Yellow Pencil na bagagem. Carol Trentini faz aparição única na SPFW. Amanhã. Marcelo Serrado e Fernanda Freitas vão estrelar a adaptação para o cinema de Malu de Bicicleta, romance de Marcelo Rubens Paiva. Com o tema Anjo da Paz, Rosangela Lyra pilota, hoje, lançamento de peças criadas por Jean Songg. Em prol da Aliança da Misericórdia. Ratinho ator? Sim, será um advogado na novela do SBT, Vende-se um Véu de Noiva. Usuários do democrático Facebook reclamam de censura. Dizem que estão sendo reprimidos pelos administradores. O motivo? Excesso de posts... Direto da fonte Colaboração Doris Bicudo doris.bicudo@grupoestado.com.br Gabriel Manzano Filho gabriel.manzanofilho@grupoestado.com.br Pedro Venceslau pedro.venceslau@grupoestado.com.br Marília Neustein marilia.neustein@grupoestado.com.br Produção Elaine Friedenreich