Direto da fonte 11 personalidades e um governador José Serra vai se sentir um garoto, segunda, no Palácio dos Bandeirantes, quando entregar a Medalha Anchieta para 11 personalidades do mundo artístico e cultural. São elas Lygia Fagundes Telles, Beatriz Segall, Cauby Peixoto, Paulo Vanzolini, Emanoel Araujo, Fernanda Montenegro, Inezita Barroso, Anselmo Duarte, Tomie Ohtake, Franz Krajberg e Isaac Karabtchevsky. Dose Dupla E a ABL inaugura, depois de seis meses de reforma, seu Petit Trianon, dia 25. O porquê da data? Os 170 anos de Machado de Assis, dia 21. Com direito à presença dos imortais José Mindlin, Lygia Fagundes Telles e Celso Lafer. Virada na vitrine Concorrência à parte, Eliana Tranchesi, da Daslu e Carlos Jereissati Filho, do Iguatemi, uniram-se à Vogue Brasil contra a recessão. E vão celebrar o Fashion Night Out, no dia 10 de setembro, deixando suas lojas abertas até meia-noite. Aderiram ao movimento global capitaneado por Anna Wintour, da Vogue America. As editoras, no dia, vão escolher dez peças-hits que terão a chancela Vogue. A morte do dragão José Aníbal já tem projeto para o barulho tucano nos 15 anos do Plano Real. Ele quer reunir - e reconciliar - em sessão solene do Congresso, dia 30 de junho, os padrinhos do plano, FHC e Itamar Franco. No dia seguinte, Itamar assina sua filiação ao PPS, em Juiz de Fora. Procurando tu Interessante o recente relatório do BIS, banco central dos bancos centrais. Dá números para as perdas dos derivativos cambiais brasileiros - os derivativos tóxicos - no ano passado: nada menos que US$ 25 bilhões. Como Sadia e Aracruz foram responsáveis por um terço do total, de quem serão os outros dois terços? Caldeirão do Rei Roberto Carlos aceitou o convite de Luciano Huck. Vai gravar, semana que vem, participação no "Caldeirão", que será todo dedicado à música Emoções. Olho mágico Depois de dois shows, jantar no Spot e "after" no Bar Secreto, Caetano Veloso passou a tarde de domingo no Hospital Albert Einstein. Aguardando o filho de uma amiga vir... ao mundo. Faça-se a luz A iluminação pública de São Paulo está, em matéria de lógica, às escuras. Tudo porque a Eletropaulo, ao ser privatizada, não levou junto a Ilume, que permaneceu. Assim, as duas atuam separadamente ao cuidar de postes, lâmpadas e corte de galhos, deixando muitos consertos pela metade. Sai mais caro, demorado - e quem paga o pato é o usuário. Tentáculos A BTG voa alto. Ontem, Pérsio Arida, um dos seus sócios, estava em Hong Kong para inauguração de um escritório por lá, cuja missão será a de buscar negócios na China continental, sem descartar oportunidades na mão inversa. Mas não foi só pela nova unidade que Arida voou até lá. Antes, fez palestra no encontro de primavera do Institute of International Finance. Na plateia, o embaixador do Brasil nomeado para a Coreia do Norte, Arnaldo Carrilho. Que aguarda em Pequim o sinal verde do Itamaraty para assumir em Pyong-Yang. Afinados Se Lula e Sarkozy não se entenderam sobre indenizações às famílias do voo 447, pelo menos Celso Amorim gostou da conversa, em Paris, com Bernard Kouchner. Acertaram sem problemas a vinda dos médicos franceses para ajudar nas autópsias. GOLS PARA A PAZ A agenda cheia da CBF impediu que Lula realizasse um sonho antigo: que a Seleção Brasileira jogasse na Palestina uma partida em nome da paz, nos moldes do amistoso do Haiti. No entanto, o presidente arrumou uma saída. Deve ir ao clássico que lá disputarão Flamengo e Corinthians, ainda este ano. Moda verde Não foi só a Adidas que decidiu, entre as grandes grifes mundiais, não usar mais produtos obtidos com a exploração ilegal de áreas da floresta amazônica. O Greenpeace convenceu também Tommy Hilfiger, Hugo Boss, Gucci e Prada. Na frente O olhar de um navegante pela costa brasileira é o tema das fotos que João Lara Mesquita expõe a partir de amanhã no Porto Rubayat. Onde lança também quatro DVDs de seu programa Mar Sem Fim. A TV Brasil estreou ontem a minissérie Travessia, de João Batista de Andrade. Com depoimentos de vítimas do golpe militar de 1964. José Mindlin é o homenageado do seminário Mindlin - Livros, Leituras e Novas Tecnologias, que acontece, amanhã, no auditório do Masp. A TAM preparou um lounge de músicas no SPFW. Com direito a reinterpretações ao vivo de canções de Edith Piaf e Charles Aznavour. Cancelado o pocket show que Sidney Magal faria hoje na pré-estreia de Jean Charles. A antessala do Iguatemi é menor que o necessário. Heitor Dhalia é o mestre-de-cerimônias do 2° Panorama do Cinema Francês no Brasil. Hoje, no Reserva Cultural. Drausio Gragnani recebe, hoje, 500 convidados para arraial-chic, em sua agência. Em prol da Anima. João Armentano, Ricardo Almeida, Fabiano Gomes e Roberto Caan abrem hoje as portas do Club B4. Só Para sócios e seus convidados. Depois da canseira que deu no Brasil, o Egito ganha novo apelido: Faraó Mecânico.