Direto da fonte A maioria das agências no Brasil buscou parceria estrangeira. Não foi o que a Nova S/B fez. Preferiu apostar no próprio crescimento e hoje é prova de que é possivel se viver "sozinho". E bem. "Nosso caminho foi sintonizar marcas com pessoas e pessoas com marcas" explica Silvana Tinelli, sócia fundadora da agência. E, de olho nas mudanças do mercado, a publicitária aposta nas pesquisas que apontam expansão da classe C como consumidora: "Esse é o futuro." Brasil, premier Um estudo feito pela Ipsos francesa em 23 países revela que dois terços dos consultados duvidam da eficácia dos pacotes adotados pelos governos contra a crise financeira. Um grande receio, partilhado por 62%, é que outros países reduzam suas importações. E no Brasil esse bloco de desconfiados bate o recorde: 89%. Casa grande Poucos notaram. Mas com a compra do Ponto Frio pelo Pão de Açúcar, o setor imobiliário do Grupo vai crescer mais que nunca. O GPA Shops e Properties, pelos cálculos de fontes próximas à empresa, pode chegar a valer tanto quanto o "Pão" - algo como US$ 8 bilhões. Assim que for efetivado o reaproveitamento do seu imenso estoque imobiliário. Que las hay, las Hay Uma clínica médica perdeu na Justiça causa inédita: vai ter que pagar direitos autorais ao Ecad... por ligar TV para clientes em horários de consulta. Juiz de Angra dos Reis entendeu, segundo o site Conjur, que sala de espera é ambiente público. E músicas - sejam em novelas, filmes ou shows - são usadas para atrair clientela. Sene-legal E a coluna descobriu onde será o Fórum Social Mundial de 2011, programado para acontecer na África: Senegal. A decisão foi tomada na semana passada. Antes disso, dois outros "mini-fóruns" devem acontecer no Brasil: um em Porto Alegre e outro na Bahia. Os organizadores articulam trazer chefes de Estado africanos e latino-americanos. Também tem nervos Acabou a lua-de-mel entre a Osesp e o maestro Tortelier: na sua estada em maio houve um incidente durante um dos ensaios. O maestro, como 99% deles, chegou a gritar com a orquestra e um músico do sopro respondeu, também gritando. Tortelier abandonou a sala. Voltou no dia seguinte, mas o clima dentro da orquestra já não era o mesmo. Responsabilidade social Está dada a largada para a campanha fotográfica África em Nós. Fruto da Secretaria de Estado da Cultura, o concurso vai eleger fotos que mostrem a influência africana no cotidiano do povo brasileiro. As 100 melhores serão expostas e publicadas em livro. Acontece em São Paulo, de sexta a dia 28, a Festa do Teatro. Serão distribuídos 30 mil ingressos gratuitos para 80 peças. A iniciativa é da CCR, que completa 10 anos este mês. É com show da cantora Marina Lima que começa, amanhã, a campanha do McDia Feliz, em prol do GRAACC. Os idealizadores do projeto Portal Tela Brasil - os cineastas Laís Bodansky e Luiz Bolognesi - abrem amanhã as inscrições para o I Concurso de Roteiro de Curtas-Metragens. Os vencedores ganharão verba para viabilizar o filme. 50 mil mudas de diferentes espécies da mata atlântica estão sendo doadas para a região de Itu. O projeto é uma parceria da SOS Mata Atlântica com a marca Ypê. Alunos da FAU-USP que passaram uma semana no Edifício União - antigo cortiço do Bom Retiro - já estão com a mão na massa. Estabeleceram uma parceria com a Método Engenharia para a revitalização do prédio. E a Vale também entrou na onda das mudas de plantas. Distribuiu, na semana do Meio Ambiente, cerca de 14.500. As peças do projeto Vitrine Cultural, do Teatro Imprensa, terão seu primeiro mês dedicado a campanha social. Os ingressos - uma lata de leite em pó - serão enviados para as vítimas das enchentes no NE. Oficinas e exposições com o tema da sustentabilidade fazem parte do projeto Xerimbabo 2009, da Usiminas. Direto da fonte Sonia Racy Colaboração Doris Bicudo doris.bicudo@grupoestado.com.br Gabriel Manzano Filho gabriel.manzanofilho@grupoestado.com.br Pedro Venceslau pedro.venceslau@grupoestado.com.br Produção Marília Neustein e Elaine Friedenreich