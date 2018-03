Direto da fonte Porta fechada na Minha Casa A CEF recebeu informação importante esta semana. Dentro do programa Minha Casa, Minha Vida, a iniciativa privada não tem nenhum interesse em construir para quem ganha até 3 salários mínimos. Acha inviável. Como Lula e os técnicos do governo vão resolver a questão, nem os tijolos sabem. Ele é o homem? O PT está tão encantado com o espírito combativo mostrado por José Sergio Gabrielli, da Petrobrás, que já se ouve em Brasilia: "Se já não fosse Dilma Rousseff a candidata...." Sos-se-go Só dá Tim Maia. A RT Features, produtora que comprou os direitos da biografia do cantor, deu o aviso. Além do longa, dirigido por Mauro Lima, o grupo prepara documentário e shows para levantar a história do compositor carioca. Pé na estrada A Orquestra Bachiana Jovem do maestro João Carlos Martins já arruma as malas para sua primeira turnê internacional. Em março de 2010 a orquestra se apresentará nos quatro países do Cone Sul: Paraguai, Uruguai, Argentina e Chile. Com apoio do Sesi/SP. Vale, não vale Cristovam Buarque e Marisa Serrano aprovaram projeto que obriga os pais a participarem de reuniões na escola dos filhos, se quiserem continuar recebendo o Bolsa-Família. Lembrete: o governo não consegue fiscalizar nem a renda das famílias... Encruzilhada Enquete com mais de 8 mil estudantes, feita pelo CIEE, mostra que 62% dos que procuram o centro têm dúvidas sobre a carreira. Foram 5.003 indecisos. Só 3.115 sabem o que querem. Replay A Disney não diz nada oficialmente, mas já está praticamente confirmado. A continuação do sucesso Monstros S.A está prevista para 2013 - e vai ter, como diretor, Pete Docter. A gente somos... Está virando moda a opinião de que quem tem de mudar, no Brasil é... o brasileiro. Essa foi a quarta resposta mais dada, numa ampla pesquisa do PNUD - órgão da ONU dedicado à pobreza - que ouviu 360 mil pessoas sobre "o que precisa mudar no País". Educação, segurança e meio-ambiente puxaram a lista. Bola perdida Tristeza em Japeri, na Baixada Fluminense, onde jovens que eram caddies no Gávea Golf Clube criaram, com ajuda da Lei de Incentivo ao Esporte, um campo de golfe público - coisa rara no País - incentivando a meninada que tira boas notas na escola. Dias atrás, o DER avisou que o campo será desapropriado. Dará lugar ao Arco Rodoviário, obra do PAC. Bellini lá O livro Bellini e os Espíritos, de Tony Bellotto, foi vendido para a Itália. Onde será publicado pela editora Cavalo de Ferro. Dressed to kill? A imprensa inglesa adora uma celebridade, mas também não perdoa. Quando Michelle Obama apareceu numa roupa coloridíssima, com barras de rendas horizontais, numa visita à austera Abadia de Westminster, em Londres, os jornais foram implacáveis. Passaram a chamar seu look de "Bolo de Noiva". Na frente Claudia Costin decidiu: o Hino Nacional passa a ser cantado em todas as escolas municipais do Rio, com hasteamento de bandeira nacional. Mas só às segundas-feiras. Miriam Halfim estreia em julho, no Rio, monólogo sobre o poeta Bento Teixeira. Autor de Prosopopeia - primeiro livro escrito no Brasil, em 1601. Vencedor de três Oscars, o maestro Michel Legrand comanda uma aula-show, com pegada jazzística, na Sala do Professor Buchanan''s, dia 22, no Bourbon Street. A única história infantil escrita por José Saramago ganhou versão em animação 3D. A Flor Mais Grande do Mundo foi desenvolvida pelo diretor Juan Pablo Etcheverry. Natalie Klein e Maria Alice Pereira, do Oscar Café, deram missão ecofashion para alguns designers: a criação de móveis sustentáveis. O resultado será mostrado segunda, na NK. Com aumento de 4% nas vendas do primeiro trimestre, a Coca-Cola Brasil chegou, em maio, a 56% de participação no mercado de refrigerantes. A AmBev vem atrás, com 17,7%. Win Wenders e Pina Bausch juntos? Sim, o diretor vai documentar, em 3D, cenas de três espetáculos da coreógrafa. OPs policiais portugueses criaram uma associação para defender os direitos dos policiais... gays e lésbicas. Ideia do sindicato, ora pois.