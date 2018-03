Direto da fonte Jabuticaba dos juros E o Brasil, finalmente, ultrapassou a barreira do dígito único na sua taxa de juros. Mas, mesmo assim, continua um dos campeões mundiais, perdendo apenas, nos juros reais, para China e Hungria. Por que isso? Fala-se em razões estruturais, no crédito subsidiado para a agricultura e o do BNDES, na cobrança de impostos inexistentes em outros países, na forte expansão do crédito e nos investimentos em 2008. Mas há um fator menos empírico que influi também, segundo o ex-BC Luiz Fernando Figueiredo, da Mauá Investimentos. "O Brasil tem uma cultura de juros altos e a melhora da economia é recente." Em resumo, a taxa de juros é a jabuticaba que sobrou na economia brasileira. Inundação A InBrands abriu 11 vagas na area de gestão de negócios. Em tempos de crise, recebeu nada menos que... oito mil currículos. À meia-luz Os troféus do Prêmio da Música Brasileira, de José Maurício Machline, terão caráter social este ano. Estão sendo feitos pela cooperativa da favela da Rocinha. São luminárias de vidro com renda baseadas em roupas de Clara Nunes - a homenageada da festa do dia 1º. Agenda a favor Para a oposição pensar. Na avaliação espontânea sobre notícias do governo, os eleitores consultados pelo Ibope citaram, pela ordem: Lula e a crise financeira, o programa Minha Casa, a doença de Dilma e viagens de Lula à China e à Turquia. Congestionamento O aeroporto do Terravista, em Trancoso, avalia que voltou ao ritmo normal. Estão programados para ali aterrissar, no feriadão, nove jatos. São dois modelos Falcon, dois King Air, quatro Citation e um Pilatus. Reza brava Com presença garantida do papa, a Igreja briga para sediar, no Rio, a Jornada Mundial da Juventude 2013. Cartão azul É possível que, no ano que vem, os usuários de zona azul já estejam utilizando, nas ruas da cidade, um cartão com créditos, tipo bilhete único - com a vantagem de gastar, cada vez, apenas o tempo exato estacionado. Essa é uma das fórmulas que vêm sendo discretamente testadas por Celso Buendia, o responsável pela área na Prefeitura, em áreas do Pacaembu, Congonhas e Arouche. Um segundo sistema, eletrônico, foi experimentado nos Jardins. Cartão azul 2 A Câmara decidiu também entrar no assunto. Uma comissão comandada por Celso Jatene já está ouvindo especialistas para propor mudanças no setor. O secretário Alexandre Moraes já foi convidado para falar do sistema atual - que, segundo Jatene, arrecadou R$ 40 milhões em 2008 e gastou só metade. No Tocantins No contexto do Ano da França no Brasil, acontece dias 22 a 24, na Universidade Federal de Tocantins, encontro de intelectuais - entre eles, os gurus Edgar Morin e Michel Brunet. No debate sobre meio ambiente, Carlos Minc estará ao lado de Marina Silva. Borat is the man Lula vai aproveitar sua viagem ao Leste Europeu, a partir de dia 17, para visitar o... Cazaquistão. Sampa na Pax A iogue Marcia De Luca leva o seu Yoga pela Paz a 10 cidades brasileiras, com apoio da Cia. Athletica. Em São Paulo, o evento acontece dias 14, 15 e 16 de agosto. Na frente As eleições de hoje no Irã serão tema de palestra e debate com o historiador e economista Guity Nashat, da Universidade de Illinois. Terça, no Instituto Fernand Braudel. Walter Carvalho mergulha de vez na vida de Raul Seixas. Viaja para o exterior para entrevistar as 3 ex-mulheres do cantor e seu amigo Paulo Coelho para o documentário Raul - o Início, o Fim e o Meio. Milton Hatoum confirmou presença na Tarrafa Literária - feira de livros, em agosto, em Santos. A coordenação está fechando a vinda de cinco nomes da literatura internacional. Garota de Ipanema, Chega de Saudade e Mas que Nada foram as canções mais tocadas em shows ao vivo em 2008. A pesquisa foi feita pelo Ecad. O novo espetáculo do Grupo Corpo ainda não tem nome, mas já tem trilha sonora quase pronta. Feita pela tríade parada dura de Moreno Veloso, Kassin e Domenico Lancelotti. Dois documentários sobre Yves-Saint Laurent serão apresentados no Cine Clube MuBe, amanhã e dia 27. Com entrada gratuita. E Paulo Betti vai levar para a Flip, em Paraty, sua peça Sonho de uma Noite de São João. O Itaú começou a reformular a sua base de emails para incluir o nome do Unibanco. Os endereços do grupo agora terminam com a forma "@itau-unibanco.com.br".