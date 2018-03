Direto da fonte A Fórmula das águas O Rio vai ter sua Fórmula 1 de lanchas. Eike Batista acaba de fechar acordo com a International Off-Shore Team Association para incluir a Cidade Maravilhosa no roteiro da disputa da IOTA. A ideia é montar já em março a primeira disputa no País. "Vamos aproveitar nosso estádio grátis", brinca Eike, referindo-se à praia do Flamengo, onde acontecerá a corrida das off-shores, que chegam a mais de 270 km/hora. O evento faz parte de um projeto que o empresário intitula como MPI: "Matar Paulista de Inveja", explica Eike, prá lá de bem-humorado. É que, diferentemente do que se deu com a Fórmula 1, São Paulo - por falta de atributos naturais... - não terá como roubar do Rio. Vento a favor Por outro lado, Eduardo Souza Ramos está trazendo para São Paulo uma nova classe da vela oceânica: a S40, onde vale a relação custo/velocidade. Lança em Ilhabela, 5 de julho, a prova Mitsubishi/Gol. Vingança de homem A Planeta comprou os direitos de versão masculina de Comer, Rezar e Amar. Escrito pelo americano Andrew Gottlieb, Beber, Jogar, F#@er (isso mesmo) já tem versão para o cinema programada pela Warner. Vale caça leões A Vale estreia em Cannes. Cases baseados em dois de seus principais projetos de sustentabilidade serão exibidos por lá. Tanto o "Prêmio Brasileiro Imortal" como o "Projeto Minha Árvore". Ambos estão inscritos na categoria PR Lions. Ressaca cinéfila Decidido: Lula, o Filho do Brasil estreia dia 1º de janeiro de 2010, depois de duas semanas de pré-estreias. "Esse período é bom para a filmes épicos, que agradam à família", explica a produtora Helena Barreto. Baú de surpresas Se for mesmo confirmada a saída de Gugu Liberato do SBT, para ir ganhar R$ 3 milhões por mês na Record, Silvio Santos - que se recusa a cobrir a proposta - não dormirá no ponto. Nos corredores da emissora fala-se em opção caseira: Ratinho no lugar de Gugu. De fora, as opções poderiam ser o Pânico, Tom Cavalcante ou Eliana. O apresentador não quer deixar a Record sem resposta. Pecado da cobiça A aparição da turma do Pânico no SBT, para almoçar com Daniela Beyruti, filha de Silvio Santos, provocou alvoroço no mercado."Fomos chamados para conversar sobre nossa participação no Teleton e aceitamos. E aliás, temos contrato com a Rede TV até dezembro", esclarece Tutinha Amaral de Carvalho, criador do programa na Jovem Pan. O fato é que o Pânico tem dado altos índices de audiência, atraindo os olhos de toda a concorrência. Até a TV Globo estaria interessada. E não se fala mais A GM do Brasil vai fazer sua nova fábrica em... Gravataí, no Rio Grande do Sul. Placement Silvio Berlusconi foi convidado para o casório de Alexandre Pato com Sthefany Britto, em julho, no Rio. Mas o 1º-ministro e dono do Milan (onde Pato joga) ainda não confirmou presença. Treino técnico Aliás, Leonardo antes de começar no Milan, fará um curso de seis semanas de... formação de treinadores. Na frente Quem assumiu a direção das oficinas culturais do Estado de São Paulo foi o professor Lourenço Mami. Rogério Fasano preparou uma surpresa para Lenny Niemeyer, anteontem. Levando para o quarto da estilista no Fasano Rio porta-retratos e imagem de Santa Terezinha. O intelectual alemão Hans Magnus Enzensberger desembarca amanhã por aqui. Para dar palestras nos institutos Goethe e Moreira Salles. Inferno Provisório, romance de Luiz Ruffato, vai virar filme. Com Matheus Nachtergaele e Selton Mello no elenco. O publicitário Eugênio Mohallem acaba de se associar à Artplan. Criando assim a novíssima Mohallem/Artplan. Negócio costurado por Sérgio Guerreiro, da SPGA. Uma tendência já é certa para o próximo verão: o nude - tom de pele - para os batons. Heráclito Fortes decidiu virar o jogo. Está pesquisando métodos e clínicas para fazer cirurgia de... redução de estômago. Direto da fonte Sonia Racy Colaboração Doris Bicudo doris.bicudo@grupoestado.com.br Gabriel Manzano Filho gabriel.manzanofilho@grupoestado.com.br Pedro Venceslau pedro.venceslau@grupoestado.com.br Marília Neustein marilia.neustein@grupoestado.com.br Produção Elaine Friedenreich