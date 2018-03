Direto da fonte O vai da valsa do IPI Guido Mantega fez as montadoras sorrirem de lado a lado. Em seminário esta semana no Rio, afirmou não ser intenção do governo Lula estender a redução do IPI para compra de automóveis novos. Mas isto não seria motivo de gritaria para os fabricantes de veículos? Não exatamente. No começo de janeiro, Mantega anunciou que a taxa menor do IPI seria prorrogada, o que fez com que as montadoras tivessem um "ataque de nervos". O "anúncio" teve efeito reverso, provocando a paralisação dos negócios. E Mantega acabou por se desdizer. Agora, o ministro fez o contrário. Como garantir que não vai mudar de ideia? Fugitivo do grampo Sergio Guerra, presidente do PSDB, está trocando de celular toda semana. Descobriu grampo em sua linha. Pré Copa I Aécio Neves escolheu Antonio Anastasia para coordenador das "Copas" no Estado. O plural é porque Minas está priorizando a Copa das Confederações, torneio-aperitivo da Fifa feito um ano antes da Copa do Mundo. Pré-Copa II E apesar do otimismo oficial, Aécio acredita que a favorita para receber o jogo de abertura é... Brasília. Luto A família real realiza, hoje, outra missa em homenagem a Pedro Luiz de Orleans e Bragança, que estava no avião da Air France. Na antiga capela imperial do Rio, com presença do príncipe belga Michel de Ligne, casado com a tia de Pedro. Blog solitário Falta apoio a José Sérgio Gabrielli na sua nova investida contra a mídia. Aloizio Mercadante, em jantar na casa de Michel Temer, se comprometeu a fazer a Petrobrás mudar de ideia na sua atitude de divulgar antes, em seu blog, as perguntas que recebe para entrevistas. Ao seu lado, Franklin Martins praticamente endossou: "A empresa tem todo o direito de divulgar as perguntas, mas não antes da publicação da reportagem." Marcha à ré Tem razão Paulo Bernardo, que ontem se preocupava com a queda violenta do investimento, divulgada pelo IBGE. Afinal, em 2008, houve crescimento de 14%. Gripe do arco-íris De olho na Parada Gay, o Ministério da Saúde está distribuindo 1 milhão de folders bilíngues sobre a gripe suína nos aeroportos e rodoviárias do Rio e São Paulo. Esperam-se 200 mil estrangeiros na Paulista, domingo. Importada, a atriz O diretor Heitor Dhalia quer a americana Natalie Portman como estrela de seu filme Uma Mulher e uma Arma. E já prepara o roteiro para mandar para a atriz. Lula tem medo de voar Lula admitiu: tem medo das alturas, mesmo sabendo que o Aerolula é seguro e que recebe boa manutenção da Aeronáutica. "Confesso que estou com uma certa paúra", avisou, em jantar anteontem, na casa de Michel Temer, para os participantes da IV Conferência Legislativa sobre Liberdade de Imprensa. "Acho que vou mandar mudar a rota para Genebra", brincou, sobre a viagem que fará semana que vem. Mas foi sua única brincadeira sobre o assunto. O presidente revelou que tem falado com Nicolas Sarkozy sobre o acidente do Airbus - "só esta semana, duas vezes" - e elogiou o "trabalho dignificante" da Marinha no caso. Lula garantiu que o novo PIB, que confirmou a recessão técnica, não o preocupa: segundo ele, já há sinais de que a economia voltou a decolar. Repetindo Guido Mantega e Henrique Meirelles, garantiu que os índices refletem um período anterior - e, portanto, são defasados. E reiterou sua profissão de fé no sistema de câmbio flutuante. Outro de seus temas foram as cassações de governadores, que no modo atual não lhe agradam: "Cassar alguém meses antes do fim do mandato, para ele voltar daí a pouco, em nova eleição?" Ao seu lado, o presidente do STJ, César Asfor, concordava: "Ou bem há motivos para cassação, e a ela corresponde a perda dos direitos políticos, ou não há motivo para cassar." O presidente também não gosta da ideia de uma Constituinte exclusiva para a reforma política: "Quanto mais se protela, mais se abre espaço para essas teses." Gilmar Mendes e José Sarney, também presentes, viviam momentos opostos. Enquanto o presidente do STF era festejado por criticar os julgamentos feitos com base no clamor público, o do Senado mantinha-se mais reservado, dentro da sala, sem circular pela ampla área externa onde a conversa fervia. "Está frio lá fora", dizia Sarney, que não escondeu a satisfação pelo êxito da cirurgia de Roseana. Na frente Cláudia Leitte apareceu com máscara cirúrgica, domingo, no show de São Gonçalo. Medo da gripe suína? Nada disso. Proteção contra a poeira. Luiz Roberto Coutinho Nogueira comanda dia 27 almoço-inauguração de seu restaurante Don Silvano, montado por Mona Milan. Instalado no futuro condomínio Fazenda São Silvano, em Morungaba. Durou pouco a "imersão" de Nelson Jobim. Ele vai ao programa de João Doria, sábado. Com direção de Ricardo Waddington, Adoniran Barbosa e Cartola vão ser os homenageados dos próximos episódios de Por Toda a Minha Vida. Os diretores franceses Christophe Barratier e Cédric Klapisch chegam ao Brasil para encontro com alunos da UFF, PUC e USP. Ao lado de nomes como Frank Gehry, o brasileiro Hugo França entra para o leilão da Sotheby''s, sexta. Com a Chaise Taja, em madeira. O que Xuxa tem em comum com Sophia Loren? As duas serão madrinhas de transatlântico 6 estrelas: O MSC Splendida. Que faz viagem inaugural no dia 12 de julho. Diante da total falência financeira da Califórnia, Arnold Schwarzenegger tem novo apelido entre os eleitores: é o Exterminador do Presente.