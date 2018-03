Direto da fonte Linha entre Lula e Diniz Abílio Diniz almoçava domingo com a mulher, Geyze, no Rodeio, acompanhando passo a passo os finalmentes dos contratos para a compra do Ponto Frio. Sinal verde dado, ele pegou o telefone no começo da noite e ligou para Lula. "Disse ao presidente que este passo reitera, mais uma vez, a nossa confiança no Brasil", contou à coluna ontem o presidente do conselho do Pão de Açúcar. Que recebeu os contratos assinados entre os respectivos trustees, em Londres, somente hoje, às 6 da manhã. A tempo de anunciar a nova aquisição no plenário semanal da empresa, às 7h30. Melhor pacote Quando tudo começou? "Estive dia 2 de novembro com Lily Safra em Nova York". Porque acha que foram escolhidos? "Nossa proposta era a mais segura. Demos preço fechado e já tínhamos analisado toda a empresa antes". Lenta, a marcha Mais uma saia justa para Carlos Minc. O ministro vai hoje ao Senado dar explicações sobre sua participação na Marcha da Maconha, mês passado, no Rio. Fora da lei A ideia de José Genoino de eleger, no ano que vem, um Congresso Constituinte Revisor só para fazer a reforma política, vai bater no paredão do STF. Um dos 11 no Supremo, Marco Aurelio de Mello, adverte: a iniciativa esbarra em cláusulas pétreas e não tem como emplacar. "O Brasil não precisa de novas leis, precisa é cumprir as que já existem", diz o ministro. Ele arremata: "O faz-de-conta tem de ser eliminado da política brasileira". Canhão Orlando de Almeida, secretário do Controle Urbano, decidiu ir à guerra contra o inimigo: o dono da boate Romanza. Entra esta semana na Justiça armado de BO, exames toxicológicos - para provar que jamais dirigiu embriagado -, uma ação por calúnia e um dossiê com 50 processos contra a boate. Hora do recreio O público europeu vibrou com Obama - mas os líderes políticos de lá não tiveram a mesma oportunidade, já que Michelle e as meninas queriam mesmo era um bom turismo familiar. Os contatos com Angela Merkel, em Berlim, e com Nicolas Sarkozy, em Paris, limitaram-se à agenda oficial. No sapato, a pedra Walter Feldman foi absolvido pelo PSDB no processo em que deputados alckmistas pediam sua expulsão. Por ter apoiado Kassab. Cão velha guarda Snoopy completa 60 anos em 2010. As comemorações começam com um brunch, dia 22, para apresentação de novos projetos com o cão. Entre eles, um musical. "Pina-rio-teca" O Rio de Janeiro terá a sua própria Pinacoteca. A informação é de Eduardo Paes, que já decidiu a localização: um dos galpões do revitalizado Pier Mauá. Como o espaço é da União, falta ainda fechar o projeto com Lula - coisa que o prefeito pretende fazer em encontro marcado para julho. "Começamos cedendo o Di Cavalcanti que está aqui na Gávea Pequena", disse Paes em brunch na nova residência oficial do prefeito, promovido em homenagem a Paulo Borges, da Fashion Week, que agora comanda o Fashion Rio. Ponte-aérea E, contente com o novo gol, o prefeito carioca não perdeu a oportunidade de cuturar São Paulo. "Kassab e Serra devem estar morrendo de inveja do meu novo endereço", brincou ele, olhando para a paisagem e mexendo na barba ainda por fazer: "Quero ficar mais fashion, se bem que, comparado com Kassab, não é difícil..." Side by side O Abaporu, de Tarsila do Amaral, ganha companhia. A Fundação Costantini, em Buenos Aires, comprou obra do brasileiro Artur Lescher. Dando vida à morte Com produção de Walter Salles, o diretor Sergio Machado vai levar às telonas o clássico A Morte e a Morte de Quincas Berro d?Água. Do saudoso Jorge Amado. Justa, a homenagem Tramita na Assembleia, em regime de urgência, projeto de lei mudando o nome da estação Jardim São Paulo para... Ayrton Senna. Na frente B.J. Thomas convidou e Paulo Ricardo disse sim. Vai dar canja na única apresentação do americano em São Paulo. Quinta, no HSBC Brasil. Alain Delon é o rosto da nova edição do L''Eau Sauvage, da Dior. Detalhe: a foto do ator é de... 1966. O novo romance da Isabel Allende, La Isla Bajo el Mar, está pronto. E a Bertrand Brasil já comprou os direitos de publicação, para 2010. Saul Galvão, do Estadão, foi eleito "A Personalidade da Gastronomia em 2009" pela revista Prazeres da Mesa. Em clima de Dia dos Namorados, acontece hoje, no Le Roi, a Zapälla Sweethearts. Deborah Secco volta à TV no segundo semestre. Como protagonista da série Decamerão. O AfroReggae recebe, no Itaú Cultural, Jards Macalé, Arnaldo Antunes e o moçambicano Stewart Sukuma, entre outros. A partir de quinta. Lula ficará mal na foto, dia 30. Deve posar ao lado de Mahmmoud Ahmadinejad e de Muammar Kadafi em encontro de cúpula da União Africana.