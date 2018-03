Direto da Fonte Responsabilidade Social Para arrecadar fundos para as crianças de Dakar, a ONG africana Made with Love Project bolou pulseiras de tema africano. Entre os simpatizantes da causa já está o vocalista do Coldplay, Chris Martin. Aqui, o mimo está à venda no Misturinha, que acontece até terça, no Jardim Europa. A Fundação Oftalmológica Rubem Cunha vai doar óculos para crianças e jovens com baixa acuidade visual. A iniciativa, de Marcelo Cunha, é resultado de trabalhos da Associação Despertar. Um seminário sobre Responsabilidade Social vai reunir na terça, em Belo Horizonte, um time de gigantes italianos. Entre eles, o embaixador Michele Valensise, Cledorvino Belini, da Fiat, e Alberto Piatti, da Fundação AVSI. Sergio e Leila Kuczynski comemoram os 22 anos do Arabia, na terça, com jantar em prol da Fundação Abrinq. O presidente do grupo Santander, Fabio Barbosa, recebeu semana passada o americano Peter Senge para discutir, com gestores de empresas, ações de sustentabilidade. Uma gincana interna foi organizada pela TAM para reunir 5 toneladas de peças para a campanha Inverno Sem Frio. O 1º Concurso de Moda Inclusiva fará sua premiação na terça-feira, na Secretaria dos Direitos da Pessoa com Deficiência. O projeto contou com o apoio de eventos como o Pense Moda e a SPFW. Melhorar o ar da cidade é o objetivo do Movimento Respirar, lançado essa semana pela Controlar. Com show dos Meninos do Morumbi, a ação reuniu 2 mil pessoas no vão livre do Masp. A Liga Solidária vai ganhar 10% do valor dos pratos do chamado Menu Solidário, criado pelo restaurante Dressing. Unha e cutícula O Congresso está prestes a complicar a vida de barbeiros e manicures. Começa a tramitar em comissões da Câmara projeto que os obrigaria a submeter-se a normas de segurança - a serem definidas pela Anvisa - para evitar contágios e transmissão de doenças, por causa de cortes na pele. Com artigos específicos para piercing e tatuagens. Mutação A USP remeteu, via Sedex, documentação sobre células-tronco para a Islândia. No envelope, endereçado pelos cientistas de lá, estava em inglês: Iceland. Duas semanas depois o material voltou, bem surradinho. A equipe da geneticista Lygia da Veiga Pereira acabou descobrindo, no site do Sedex, que ele tinha ido parar... na Irlanda. É luxo só Em tempo de crise, o mercado de luxo continua de olho na China. E uma das campeãs de preferência por lá é a Gucci. Que acaba de abrir flagship, em Xangai. Por aqui, os ícones do segmento também comemoram. A filial da Louis Vuitton de São Paulo, por exemplo, está entre as mais rentáveis das 405 lojas que a marca mantém mundo afora. ?Menas? papelama José Serra aprovou, sem alarde, lei que obriga as concessionárias de serviço público a enviar aos seus clientes recibo anual de quitação de débitos. A multa a quem ignorar é de... R$ 160 mil. Não será mais necessário guardar os comprovantes mensais de água, luz e telefone, segundo o deputado Fernando Capez, autor da ideia. Só os anuais. Future to the Future Quando receberam a incumbência de elaborar o game do filme Transformers II, que estréia no Brasil dia 24, os rapazes da agência digital brasileira TAXI.Lab não imaginavam que, para ir ao ar, o game teria de passar pelo crivo do diretor Michael Bay. E, principalmente, de receber o aval de... Steven Spielberg. Conseguiram.