Direto da fonte Pedras na rota da Unesco Não está fácil a vida do egípcio Farouk Hosny, candidato à direção da Unesco apoiado pelo Brasil. Depois de Elie Wiesel e Bernard Henri-Lévy, em Paris, ele sofre agora duro ataque de um respeitado intelectual árabe que dá aulas na Universidade Westminster, de Londres. É o sudanês Abdelwahab Al-Effendei. Em carta aberta aos "eleitores" da Unesco, ele afirma: em regimes autoritários, ministro da Cultura não protege a cultura, protege o regime. E garante: no Egito, Hosny é rejeitado pela classe artística. Moscou-Berlim O interesse da Rússia era tamanho, em relação à Opel - posta à venda pela GM -, que Vladimir Putin chegou a ligar para Angela Merkel para dar uma força ao banco russo que comprou parte da fábrica. E os italianos? Falaram, falaram, falaram... e nada. Nem tão brancas As nuvens, na Amazônia, não estão ajudando. O novo relatório do INPE sobre desmatamento traz dados animadores - o ritmo da degradação diminuiu muito no trimestre - mas adverte: como havia mais de 75% de nuvens atrapalhando as fotos do satélite, "não é possível afirmar que esses números representem uma redução". Caetaneando Com 10 minutos de cenas inéditas, Coração Vagabundo, de Fernando Grostein Andrade, da Spray Filmes, estreia nacionalmente dia 24. O documentário sobre Caetano Veloso foi produzido por Paula Lavigne, da Natasha Produções, Raul Dória da Cine e coproduzido pela Paramount e por Patrick Siaretta, da Teleimage. Em nome do pai A Analítica Consultoria mostra, em matéria de apoios, divisão apertada do eleitorado paulista para 2010. A sondagem indica que 50% dos consultados votariam em candidato apoiado por José Serra e... 45% no apoiado por Lula. Livro sem página O Google comprou briga de gente grande com a Amazon: decidiu entrar na distribuição de livros digitais. Grama do vizinho Ivan Zurita comemora: já vendeu quase todos os lotes da sua "Aldeia de Itapororoca", no sul da Bahia. Amílcar Dalevo Jr, da RedeTV, e Alexandre Raposo, da Record, devem ser vizinhos. Assim como João Doria Jr, Lucilia Diniz, Ronaldo e Mário Garnero. Luta do bem Encontro inédito programado para este sábado, em Washington, deve reunir 50 mil mulheres sobreviventes do câncer de mama - entre elas, 3 brasileiras. Onde? No National Mall, pela Susan Komen Global Race for the Cure. Hoje e depois Do alto de seus 80 anos, Fernanda Montenegro fez visita a Tomie Ohtake, 95. Por hora e meia as duas, amigas desde os anos 80, engataram discussão filosófica sobre... profissão. Mais especificamente, o antagonismo de suas carreiras. Uma se expõe explicitamente. E a outra o faz por meio de sua obra. Luluzinha teen Adeus, trancinhas e bonecas. Chega às bancas, sexta, a Luluzinha adolescente. Ano ?du Brésil? Pela primeira vez a francesa Lacoste convida designer brasileiro para uma releitura da clássica pólo. Em dose dupla, os escolhidos foram os irmãos Campana. E a hypada Colette faz o contrário: abre miniloja durante a SPFW. Na Bienal. Na frente Começa hoje, com exibição do documentário Ferréz, Literatura e Resistência, o evento Antídoto. Parceria do AfroReggae com o Itaú Cultural. José Padilha fechou com a a agência Brazucah. Vai levar o Garapa para as universidades. Eduardo Fischer levou os títulos de Melhor Criador e Expositor de cavalos puro-sangue lusitano em exposição internacional da raça. Está no Brasil, a convite do encontro Paladar - Cozinha do Brasil, a crítica americana Gael Greene, que trabalhou na New York Magazine. Ricardo Ohtake tem encontro com o presidente da Fundação Jean Dubuffet , semana que vem, em Paris. Para acertar retrospectiva no Instituto Tomie Ohtake. Em julho. Fernando Zarif expõe seus trabalhos, a partir de amanhã, no Espaço Tom Jobim de Cultura e Meio Ambiente, no Rio. O novo livro de Ana Miranda, Yuxin, que chega às livrarias em junho, vem com um CD composto para a história, por sua irmã Marlui. Pesquisadores da Universidade Federal Rural, do Rio, estão criando vinho de... abacaxi.