Direto da fonte Atalho entre EUA e Havana Antes de deixar Brasília, para o encontro da OEA em Honduras, Celso Amorim falou ao telefone com as duas figuras chaves da reunião: o chanceler cubano Bruno Rodriguez e Hillary Clinton.Uma prévia do que o Brasil pretende no encontro. Quer uma solução para que os cubanos "voltem à casa" sem a imposição de condições unilaterais, como pretendem os EUA, mas arrancando compromissos de Cuba para que volte a "falar a mesma língua" do grupo. A conferir Os temores ontem, pelo mercado de câmbio, eram de que as declarações de Henrique Meirelles e Guido Mantega - explicitando publicamente que não haverá intervenção no câmbio - produzissem efeito contrário. Desconfiados, os investidores estrangeiros poderiam acelerar a entrada de recursos no País para não serem pegos de calça curta e pagarem imposto. Ou ainda, terem que esperar 40 dias para sair do Brasil. Nos iiss Nildemar Secches, da Brasil Foods, esclarece. Fato relevante de 19 de maio deixa clara a decisão de dar tratamento igual aos acionistas da Perdigão e da Sadia. Geografia Apresentado, no Festival da Mantiqueira - onde circulava no sábado - ao escritor português Miguel Souza Tavares, José Serra lhe disse que tinha livro dele na cabeceira. E arriscou: "Você é africano de onde?" Do jogo Quem viu os autos contra Protógenes Queiroz constatou: um de seus celulares pertence a entidade esportiva. Pratos e trapos Apurou-se que a juíza da 1ª Vara Civel de Pinheiros, em São Paulo, homologou transação, sexta-feira, na qual ficou reconhecido que Jacqueline Maluf, ex-mulher de Flávio Maluf, detentora da maior pensão já paga no Brasil, não tem mais direito a qualquer tipo de mensalidade. A guarda do filho Fábio ficou com Flávio - e a de Fernando, com Jacqueline. Oficialmente, não houve divisão de bens. Procurada, a advogada de Flávio, Gladys Maluf Chammas, não retornou as ligações. Pole position Emerson Fittipaldi associou-se ao banco de investimentos americano State Capital, do brasileiro Antônio Conte, para criação da Fittipaldi Aircraft, que comercializará aviões particulares. Emerson se diz seduzido pelo potencial do negócio, que só será explorado nos EUA. A empresa será apresentada hoje no Brasil. Maktub 2 Foi com tristeza que amigos de Roger Wright e Lucila Lins se inteiraram de detalhes sobre a queda do King-Air que revelam: se o combustível do avião não tivesse vazado para o lado direito, estariam todos vivos. Ao bater numa árvore, em terreno mais alto que a pista, só a asa direita foi atingida. Trens de pouso se dobraram muito pouco para trás e os pneus não foram queimados. Ou seja: o avião aparentemente bateu, avançou uns 800 metros e "estolou" - já que apenas a vegetação onde caiu, antes da pista, foi amassada e o bico ficou intacto. Quero o meu Foi tumultuada, ontem, a venda de ingressos para a Flip. Teve gente, como Betty Mindlin, que ficou na fila das 7 da manhã ao meio-dia. Quero o meu 2 E ingressos para Chico Buarque e Richard Dawkins esgotaram em uma hora. Anti-estufa A Souza Cruz recebeu certificação da PriceWaterhouseCoopers como "carbon free". Acreditem. Seus plantios absorvem mais carbono do que emite sua produção. Na frente Na melhor indicação de que os tempos são outros, Jesus Pinto da Luz acompanhou a vitória do time do príncipe Harry em torneio de pólo. Fim de semana, em NY. Álvaro Coelho da Fonseca comemora a inclusão de seu hotel Haras Larissa no Small Luxury Hotels of the World. Regina Chap Chap lança seu livro Por Entre Nuvens. Quinta-feira, na Fnac. Carlinhos Brown em nova seara. É assinada pelo baiano a direção da peça O Amor Passou por Aqui, que estreia dia 12, na Casa da Gávea. No Rio. O primeiro helicóptero by Hermès tem sotaque "brasileiro". Foi fabricado pela Eurocopter, associado da Helibras. Helena Carvalhosa e Pedro Sérgio Dória abrem exposição, hoje, na Mauro Chaves. Grupo Schincariol firmou parceria com o Rubaiyat. Leva para lá suas cervejas premium. Vik Muniz faz as vezes de DJ, hoje, no Londra Rio. Nilton Bonder deu sua opinião, quando perguntado sobre sexo tântrico, durante o Festival da Mantiqueira. "Nem tantro, nem tão pouco", brincou o rabino.