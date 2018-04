Direto da fonte Terra firme De olho no conturbado desfecho na reserva Raposa Serra do Sol, o STF está criando uma norma para tranquilizar os agricultores do Mato Grosso do Sul. Determina que nenhum deles terá de sair das terras antes que o processo a respeito se esgote na Justiça. É que vem por aí o debate sobre a reserva dos guaranis, naquele Estado. E a Funai costuma ser rápida nessas horas. Pragmatismo Conhecido empresário do ramo têxtil encantou-se com embalagens que viu em Roma e pediu cópias para um fornecedor seu, de Portugal. Ao chegar, o material foi apreendido na alfândega pela Receita Federal por crime de falsificação de certificado de origem. É que os portugueses copiaram rigorosamente tudo. Inclusive o "made in Italy". Lost in translations Darci Vera, prefeita de Ribeirão Preto, decidiu que a cidade tem de ter uma corrida da Formula Indy. Afinal, está no centro da produção de etanol e é terra natal do tricampeão Hélio Castro Neves. Convencida de que isso é possível, a moça foi até Indianápolis formalizar o convite, levando cartão onde se apresenta como "mayor" (prefeita) do City Hall (prefeitura). Amar é... O amor é lindo, mas tem seu preço. Pela bagatela de R$ 39 mil, os namorados podem desfrutar da suíte presidencial de um conhecido hotel, por duas noites. O pacote inclui roupões com iniciais dos apaixonados, jantar feito pelo chef na suíte, limusine, passeio de helicóptero, lancha em Angra. E na saída ganham ainda mimos da Montblanc e da Tiffany. Martelo batido A Fox 2000 tanto pintou e bordou que conseguiu comprar os direitos de adaptação da série de 16 livros de Patricia Cornwell. Ponto para o estúdio, já que a autora é conhecida por controlar com mão de ferro sua propriedade literária. Para viver a saga da detetive Kay Scarpetta, na série, o estúdio quer ninguém menos que... Angelina Jolie. Responsabilidade social Para marcar a passagem de seus 50 anos, o Centro Israelita de Apoio Multidisciplinar promove, no dia 6, a avant-premiére da peça Gloriosa. No papel central, Marília Pêra. Palestras de especialistas, documentário, início de coleta seletiva entre seus servidores. Assim o Tribunal Regional Eleitoral paulista vai promover, de amanhã a sexta, a sua I Semana do Meio Ambiente. Pais, alunos e funcionários vão arregaçar as mangas e trabalhar, com os institutos Alpargatas e Camargo Corrêa, nos mutirões para reformar 35 escolas públicas na Paraíba até o final de 2009. O Projeto Guri abriu 1.800 postos de trabalho para atuação de educadores na área musical. As inscrições estarão abertas até o dia 11. Acontece hoje, no Leopolldo Plaza Iguatemi, noite beneficicente em prol do ITACI. Em parceria com o Instituto Socio Ambiental (ISA), a Associação Franquia Solidária vai promover o plantio de 200 árvores no Parque Indígena do Xingu. Para compensar a emissão de carbono da Expo Franchising 2009, a ser realizada em junho no Expo Center Norte. Catadores de materiais recicláveis estarão no centro de debate na FGV, durante o 1º Seminário Sobre Negócios Inclusivos, na sexta. Convidada ilustre, Becky Buell, do MIT. A Alcoa entregou contribuições para 90 entidades de promoção comunitária de Pernambuco. As doações, fazem parte do Programa Bravo! Quem for à Feira+Fórum Hospitalar vai conferir o que faz na Amazônia a ONG Expedicionários da Saúde. No estande, um centro cirúrgico igual ao de suas expedições. No Expo Center Norte, em junho.