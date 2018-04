Direto da fonte Planalto atrás do plano B? Muito discretamente, alguns assessores no Planalto começaram a mobilizar-se para organizar uma pesquisa para 2010... sem o nome de Dilma Rousseff. A história vazou porque Jaques Wagner ficou chateado - na verdade, mais que isso - ao saber que seu nome não estava entre as alternativas. Apenas os de Fernando Haddad, Antonio Palocci e Patrus Ananias. O governador bateu o pé... e entrou na lista. Marketing direto A esquerda do PT lançou, no seu jornal Página13, sugestão de slogan para 2010: "Dilma é a cara". Sem bengala Michel Temer e José Sarney tiraram em silêncio da agenda do Congresso, há dias, a PEC da Bengala - que estica de 70 para 75 anos o limite de aposentadoria de ministros de tribunais. Um pedido insistente de associações de juízes e magistrados de todo o País. Sem bengala 2 Com a medida, o ministro Eros Grau tem mesmo de sair do STF em agosto de 2010, quando chega aos 70. Podem refazer seus cronogramas os candidatos à vaga no momento - já que Ellen Gracie não saiu... -, César Asfor Rocha, do STJ, e Antonio Dias Toffoli, da AGU. Cultura que vale Menina dos olhos de Juca Ferreira, o projeto "Vale Cultura" - com direito a cartão magnético e abatimento fiscal - chegou ontem à mesa de Dilma Rousseff. Tem a bênção de Lula e dos empresários. E os sindicalistas vão pedir o benefício em futuros dissídios. Aguardado José Serra recebeu convite para "estrelar" a Parada Gay do dia 14. Ficou de procurar espaço na agenda. Serra só prestigiou o evento uma única vez, quando era prefeito, em 2005. Pequeno, o detalhe Foi deportada ontem, no aeroporto de Cumbica, a cineasta australiana Inka Stafrace, desfalcando o festival Imagens do Oriente. A moça esqueceu de tirar o visto brasileiro. Existencialistas Fernanda Montenegro dedicou a apresentação de Viver sem Tempos Mortos, anteontem, a Sergio Britto. O ator, que inicialmente viveria Jean Paul Sartre ao lado da atriz , estava na fila do gargarejo. Intercâmbio Hector Babenco fez parada estratégica em Paris. Para conversar com o roteirista Jean-Claude Carrière sobre seu próximo filme. Ela é nossa A Bertrand Brasil comprou os direitos do best-seller Wings, da escritora americana Aprilynne Pike. Pegou geral Wagner Moura não vai apenas reviver o Capitão Nascimento, em Tropa de Elite 2. Virou um dos produtores sócios do filme. Brothers A TV Globo Internacional e a Time Warner Cable fecharam acordo de distribuição. Parceria será anunciada dia 3, em Nova York. A vida sem Dona Ruth, por FHC Ao falar pela primeira vez sobre a morte de Ruth Cardoso e da vida sem ela, FHC conseguiu, como sempre, ver o outro lado da história: "Me consola o modo como a Ruth morreu. Estava conversando com o Paulo Henrique (filho mais velho do casal), disse "ai" e caiu. Mas isso é uma bênção", revelou a Guilherme Malzoni Rabelo, que lança, dia 4, na Livraria Cultura, nova edição da sua revista Dicta & Contradicta, com direito a palestra de Eduardo Giannetti da Fonseca. Depois de falarem um bom tempo sobre filosofia e assuntos altamente acadêmicos, a conversa resvalou para o diálogo Fédon, de Platão, e a idéia da morte. Foi FHC quem puxou o assunto: "Há sempre uma certa angústia, não é? Passei recentemente por um momento difícil, que foi a morte de Ruth..." Segundo seu relato, ambos sabiam que ela tinha um problema de saúde e não aceitavam o problema. "Mesmo sabendo de tudo, custamos a introjetar a possibilidade do fim. (...) Você sabe que é finito e, no entanto, vive como se fosse eterno. (...)" Sobre si mesmo: "Eu, que vou fazer 78, posso dizer: ?Olha, ser eterno deve ser uma chatice!? Mas começo a sentir um temor de andar sozinho que nunca tive antes." Falaram também de religião, quando FHC lembrou seus tempos de católico. Disse que ficava "muito nervoso" porque sua irmã não rezava o suficiente. E trouxe à conversa crucifixo que lhe foi dado por dom Eugênio Salles: "Olha, este crucifixo foi abençoado pelo Santo Padre. Você não precisa rezar, nem guardá-lo". O crucifixo está na cabeceira da cama até hoje. "Por respeito? Certamente, mas não só. Sabe Deus..." "Não enxergamos essas pessoas" A parceria entre Claudia Matarazzo e Mara Gabrilli resultou no livro Vai Encarar? - A Nação (Quase) Invisível de Pessoas com Deficiência, que será lançado terça-feira na Livraria Cultura. Em tom descontraído, as duas falaram à coluna sobre o trabalho, um olhar da sociedade civil para esse universo que, segundo o IBGE, chega a 30 milhões de brasileiros. Qual o propósito do livro? Cláudia: A proposta foi da Mara. A ideia inicial era fazer um manual sobre como lidar com as pessoas com deficiência. À medida em que fui pesquisando, descobri como é importante que as pessoas enxerguem a diversidade dessa adversidade da mesma maneira que eu. Por que, no título do livro, a "nação quase invisível"? C: Porque não enxergamos essas pessoas. O Estado brasileiro trata mal os deficientes? Mara: Está aprendendo como tratar. Depois da exclusão, que é histórica, tivemos o assistencialismo. Vivemos em um país muito compensatório: como o Estado não dá, então compensa. mas há uma grande mudança: o Estado começa a ter um olhar tanto da igualdade quanto da diferença. C: Mesmo na questão da nomenclatura se vê a mudança. Você tem na lei termos como inválidos, defeituosos. Depois veio o politicamente correto, "pessoas excepcionais" - também não é exatamente isso. A Mara me explicou o que é pessoa com deficiência. As pessoas são tratadas de modo muito diferente? M: Eu percebo um constrangimento. As pessoas me estendem a mão e, quando eu conto que não mexo os braços, às vezes sentem um mal-estar. Eu brinco, dizendo que só dou beijinho... Mara, o que você fez quando sofreu o acidente, para não sucumbir? M: Eu nunca senti depressão. Passei muito tempo entre a vida e a morte. E quando saí do respirador já me sentia vitoriosa. Como é o lazer das pessoas com deficiência? M: É difícil não existir, hoje, um cinema que não seja acessível, embora não sejam perfeitos. Avançamos muito, mas há muito a se fazer. Por exemplo, a adaptação do desenho universal. Não é porque é adaptado que tem que ser feio. E a moda? Quais são as adaptações nas roupas, por exemplo? C: Conversei com as pessoas mostrando que é um mercado enorme. Já há projetos em andamento. M: Eu por exemplo, não uso calça porque me dá trabalho. O blazer, às vezes, dá tanto trabalho colocar e tirar, se tivesse um zíper atrás facilitaria. Ou uma calcinha que abrisse pelos lados. São adaptações que fazem a diferença. E como está a questão da educação para as pessoas com deficiência? M: De 400 mil que estão no ensino médio, só 1.800 chegam à faculdade. Não são todas as escolas que têm acessibilidade. A lei de cotas para deficientes é necessária? M: Sim. Porque poucos entram no ensino superior. A cota obriga a dar oportunidade a essas pessoas.