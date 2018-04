Direto da fonte Black hole? Uma das asas do King Air pertencente a Roger Wright resvalou em uma árvore antes da pista, ao se preparar para descer no aeroporto do condomínio Terravista, em Trancoso, na sexta à noite - e teria sido essa a causa do acidente. Reclamações sobre a altura das árvores, fora dos padrões de segurança, já faziam parte de um relatório de 2006, feito por uma empresa de táxi aéreo e entregue ao Cenipa (Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes, da Aeronáutica), obtido por esta coluna. Que recomenda pousos somente em noites com lua cheia. O relatório fala ainda do fenômeno chamado de "black hole", ocasionado por formato de pista em que "nas aproximações noturnas e com baixa visibilidade, o piloto pode prever que está mais alto do que realmente está". Nem te ligo Foi só quando o empresário Roberto Giannetti da Fonseca subiu à tribuna anunciando que iria abordar um tema "escandaloso" que o plenário da Câmara parou. Convocados para falar ao comitê de crise da Casa, quarta, Giannetti e vários outros convidados aborreceram-se profundamente com a displicência e as conversas entre os presentes. Grave, o câmbio Mas o que havia de tão escandaloso? Giannetti fez conta provando que, se o real se valorizar para R$ 1,60 por dólar, o exportador perderá 33% da receita que tinha pré-crise. "Com os altos juros pagos no País, o BC terá que impor quarentena ao capital estrangeiro, que entra achando que o Brasil é sua Disney", avisou. É o Gúgol, siô! Aécio Neves vai anunciar, na segunda, um importante acordo com impacto direto na educação pública mineira. Para tanto, conta com a aterrissagem no mesmo dia, em Belo Horizonte, de ninguém menos que Vinton Cerf, vice-presidente mundial do Google. Consta que o acordo é pioneiro no mundo. Mais competição A Anac autorizou a Trip e a Passaredo a operarem no Santos Dumont, no Rio. As duas encomendaram novos modelos da Embraer para incrementar a frota. Do vinho ao vinho O Ministério da Fazenda retomou estudos para aumentar os impostos na importação de vinhos. A medida, a ser anunciada nos próximos dias, impacta em algo como R$ 5 por garrafa. Não se sabe quanto isto vai adiantar - já que são tão poucos os importadores a pagar todos os impostos... No contra-pé João Sayad impediu, a tempo, que as comemorações do Ano da França no Brasil fossem abertas, pela Osesp, com uma espanholíssima zarzuela. "Se isso ocorresse, corríamos o perigo de a França retaliar com um tango", brincou o secretário. O programa, no Festival de Campos de Jordão, inclui Bizet, Canteloube e Delibes - mas o regente, Victor Pablo Pérez, é... espanhol. Sem farda Tramita na Assembleia projeto que propõe mudar os nomes das rodovias, ruas e lugares públicos com nomes de militares da ditadura. Justifica o autor, Milton Flávio: "Me incomoda cruzar o elevado Costa e Silva e viajar pela Castelo Branco sempre que vou à minha cidade." Beijo, tchau! E não é que os tios Sukitas estão de volta? A gíria vem sendo usada pelas meninas, que não necessariamente estão na casa dos trinta. O perfil do personagem é o mesmo da propaganda-ícone dos anos 90. Senhor bem apessoado, cheiroso, vestido com o look da moda e... aquela velha lábia que faz as moças saírem correndo da balada. Nomes? Melhor não citar. Na frente Os dez finalistas do II Prêmio São Paulo de Literatura serão anunciados sábado à noite em São Francisco Xavier. Entre os finalistas, há quem jure estar o nome de José Saramago. A participação de Hebe Camargo, estrela do SBT, no show Elas Cantam Roberto, não será vetada pela Globo no especial a ser exibido dia 31. Milene Domingues chega de férias. Com Ronald a tiracolo e um não na ponta da língua para propostas de posar nua. Expert em campos de golfe, o americano Tom Fazio veio conhecer a fazenda de Paulo Malzoni, que abrigará um clube com projeto assinado por ele. Dias atrás, um turista decidiu passar cinco dias em resort do Nordeste e espantou-se com o preço: R$ 7.300. Foi para Paris, por R$ 5.200. Direto da fonte Colaboração Doris Bicudo doris.bicudo@grupoestado.com.br Gabriel Manzano Filho gabriel.manzanofilho@grupoestado.com.br Pedro Venceslau pedro.venceslau@grupoestado.com.br Marília Neustein marilia.neustein@grupoestado.com.br Produção Elaine Friedenreich