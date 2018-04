Direto da fonte OMC não é a Petrobrás O governo brasileiro imaginou que indicar Ellen Gracie para a OMC seria o mesmo que o PMDB indicar alguém para a Petrobrás. "Aprendeu, de novo, e com um episódio público, que lá fora é diferente", compara o ex-ministro Rubens Ricupero. "Algum dia teremos de aprender a ser sérios e respeitar as regras", lamenta. Com a experiência de quem já presidiu o conselho do GATT - que deu lugar à OMC - e foi secretário-geral da Unctad, Ricupero explica: aquele posto é complicado, lida-se a toda hora com pendências internacionais de bilhões de dólares. "Sem nenhuma experiência na área, ela não tinha chance." Ricupero acha que a responsabilidade direta é de Lula: "O Celso Amorim entende bem esse universo. Por ele, acho que isso não ocorreria?. Não é a Petrobrás 2 Meses atrás, o governo tentou indicar Ellen Gracie para a Corte de Haia, no lugar de outro brasileiro, Antonio Cançado Trindade. Mas, como lembra Ricupero, "perceberam o erro a tempo e desistiram. Trindade é respeitadíssimo nessa área e se elegeu sem problemas". Cartilha ambiental Carlos Minc decidiu: o Ministério do Meio Ambiente vai editar cartilha sobre os problemas do setor e o "certo" e o "errado" a respeito. A decisão foi tomada na sexta, quando ambientalistas cobraram dele, em São Paulo, ação mais forte contra a bancada ruralista. Que, na avaliação das ONGS e da militância, está vencendo a batalha na opinião pública e no Congresso. Vermelho, o bico Desembarcou domingo, em São Paulo, delegação de parlamentares brasileiros que foi a Cuba a convite do Partido Comunista. Não seria nada demais, se os visitantes não fossem todos do... PSDB. A comitiva foi liderada pela senadora Marisa Serrano. Ilustre, o roubo Monica Bellucci e Vincent Cassel levaram um susto em Cannes, na noite de encerramento do Festival. Foram roubadas joias no valor de 80 mil euros, além de dois computadores e o passaporte da atriz. União faz a força Com a lamentável morte do fundador Roger Wright, a Arsenal Investimentos comunicou aos clientes que o sócio José Eduardo Lacerda Soares assumiu a direção-geral da empresa. E que a área de Capital Advisory passou a ser coordenada por Fernando Barrozo do Amaral. E mais. Sabe-se que Fernando Prado, ex-Garantia e amigo de Roger, está dando uma mão informalmente. Cabo de guerra Tá difícil sair a venda do Ponto Frio. Lily Safra quer R$1,5 bilhão, mas até o momento a maior oferta teria sido de R$1,2 bilhão. Clarice?s Manhattan Sai em breve a biografia de Clarice Lispector, pelas mãos de Benjamin Moser, com direito a aspas do Nobel Orhan Pamuk. E capa do respeitado The New York Review of Books. Senhor da razão Convidado especial da Abap ontem, para a posse de Luiz Lara: Gilberto Kassab. Justamente o pai do "Cidade Limpa", que tirou os outdoors de cena. Filha de peixe Com a literatura no DNA, a poeta Denise Emmer, filha de Janete Clair e Dias Gomes, recebe dia 23 de julho o Prêmio de Poesia da Academia Brasileira de Letras. Segurança máxima Está na Assembleia paulista projeto que propõe detectores obrigatórios de metal nas portas das escolas. Para impedir a entrada de... armas e objetos cortantes. Amor se paga Em 2006, Michel Temer foi um fiel aliado de Garotinho. Agora a vereadora Clarissa Garotinho agradece. Deu a ele título de Cidadão Carioca. Na frente Os irmãos Campana lançam o livro Cartas a um Jovem Designer. Com noite de autógrafos, amanhã, na Firma Casa. Apesar de estar escutando discos de Maria Rita, foi com Ana Carolina que a cantora de jazz americana Esperanza Spalding acertou parceria. Seu Jorge e a Velha Guarda da Portela dividem o show de abertura do Fashion Rio. Dia 5, no Píer Mauá. Manoel Carlos convidou Lolita Rodrigues para sua próxima novela, Viver a Vida.A atriz, 80 anos, não trabalhava na TV desde 2007. Anna Chaia lança o livro Descobrindo Nova York com as Crianças, sábado, na Livraria da Vila.Mesma livraria Onde em junho e julho, Paulo Giandalia dará curso de fotografia. Adriana Carranca inaugura, amanhã, a sua exposição Outono em Cabul -fotos de uma viagem ao Afeganistão. No CineSesc. E parece que Caetano Veloso não vai fazer o tão esperado show "cosy" no Studio SP. Motivo ? Falta de patrocínio... Direto da fonte Colaboração Doris Bicudo doris.bicudo@grupoestado.com.br Gabriel Manzano Filho gabriel.manzanofilho@grupoestado.com.br Pedro Venceslau pedro.venceslau@grupoestado.com.br Marília Neustein marilia.neustein@grupoestado.com.br Produção Elaine Friedenreich