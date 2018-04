Direto da fonte São Paulo sem fumaça Pode ser que, dentro de dez anos, São Paulo não tenha mais em seu transporte público um único ônibus movido a gasolina ou a diesel. Esse é um dos itens da nova Política Municipal de Mudanças do Clima, que deve ser votada na Câmara até quinta-feira. O novo texto obriga, naquele prazo-limite, a mudar completamente a matriz energética no setor. O transporte público só poderá utilizar fontes não fósseis, como etanol, energia elétrica ou outras formas que venham a ser pesquisadas. "A medida já foi adotada em outras cidades, mas nenhuma do tamanho de São Paulo", avisa o vereador José Police Neto, líder de Gilberto Kassab na casa. Na trave... A estratégia de Aécio Neves de transformar a Cemig em vitrine nacional passou raspando pelo... Corinthians. Ano passado, o governo mineiro esboçou proposta de patrocínio da equipe paulista. O projeto não avançou devido ao temor de reação da torcida, ao ver o Timão enfrentar alguma equipe de Minas com o logotipo da estatal mineira na camisa. ...é quase gol? Como isto aconteceu antes da chegada de Ronaldo, lamenta-se, pelo gabinete de Aécio, a bola na trave. Poder paralelo Embora a regra obrigue a entregar o texto à Câmara, Juca Ferreira levou o projeto da nova Lei Rouanet primeiro para uma conversa com José Sarney. O documento propõe, entre outros, que o Orçamento da União nessa área passe de 0,6% para 2% ou até 4%. Maktub Roger Wright, que já havia perdido a mulher, Barbara, no acidente da TAM em 96, escapou por um triz da tragédia de julho de 2007, quando outro avião da mesma empresa caiu matando 199 pessoas ao descer em Congonhas. Naquela ocasião, o executivo acordou cansado e pediu para uma assessora (que não teve a mesma sorte) comparecer em seu lugar a uma reunião na capital gaúcha. Abalado por esta segunda tragédia, Wright tomou então uma decisão irreversível: deixar sua cadeira no conselho da TAM. No entanto, responsável que era, ponderou a esta colunista que sua saída logo após o acidente prejudicaria a empresa em momento difícil. E estendeu sua permanência até 2008. Na sexta-feira, Wright morreu com a família na queda de um King-Air que tentava descer em Trancoso, deixando os meios empresariais, das artes e sociais, chocados com a nova tragédia. Inacreditável Ontem, durante gravação do Roda Viva, Luciano Coutinho deu uma informação para matar de inveja banqueiros nacionais e internacionais,até os do Eximbank. A inadimplência do BNDES é de... 0,15%. Voando baixo Médicos e assessores de Roseana Sarney procuram avião especial para levá-la de São Luís a Brasília, essa semana, para encontro com Dilma e Lula. De lá, vem para a cirurgia em São Paulo. Precisam de um turbo-hélice para voo baixo, até 6 mil pés, para evitar pressão em seu cérebro. Seu aniversário, dia 1º? No hospital. Do bem público O acervo de José Mindlin está sendo digitalizado por meio de um super-scanner. Composta por 17 mil títulos, a biblioteca poderá ser consultada pela internet. Boa viagem Deu no Siafi, o sistema de contas do governo: o TRE de Sergipe pagou dois servidores para fazerem um curso de "gestão de frota de veículos". Em Salvador. Na frente O avô Norberto Pinheiro, do Banco Pine, pediu uma missa, domingo, no Clube Helvetia, em Indaiatuba. Em homenagem à neta Nina, filha de sua nora Isabela Lins Pinheiro. Que, no acidente de Trancoso, além da filha perdeu a mãe, Lucila Lins. Estreou com sucesso, em Londres, o Balé de Rua. Com coreografia de Marco Antônio Garcia. E música de Naná Vasconcelos e Vincent Artaud. É com a participação de Falcão, Tânia Khalil e Jair Oliveira, entre outros, que acontece a festa junina da Sociedade Mobilizadora. Dia 07, no La Luna. Emanoel Araujo autografa sua Autobiografia do Gesto, hoje, no Instituto Tomie Ohtake. A presidente do júri,Isabelle Huppert e sua forte personalidade pontuaram a edição deste ano do Festival de Cannes. A união da Sadia com a Perdigão já produz efeitos. Esta coluna trocou as bolas ao dizer que a Perdigão não patrocina times de futebol. Ela é a dona da Batavo, que patrocina o Corinthians. É a Sadia que não patrocina futebol. O papa não brinca em serviço. Novo portal do Vaticano, lançado na quinta, tem aplicativo para que os fiéis acompanhem seu dia-a-dia no Facebook e no iPhone.