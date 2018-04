Direto da fonte New economês Se algum desavisado aterrissasse no forum organizado no Rio por João Paulo dos Reis Velloso, semana passada, pensaria que ali nascia uma nova linguagem. Falava-se dos Neps, dos Bricks e dos Brincs. Neps são os 10 New Economic Powers. Bricks, os Bric - Brasil, Rússia, India e China - mais a Coréia. Brincs, a variação com a África do Sul. On the Road É bastante democrático o novo projeto de David Linch: um documentário para ser exibido apenas na internet. Durante 70 dias, o diretor percorreu mais de 30 mil km de estradas, entrevistando todo tipo de gente. O intuito? Traçar um perfil do americano comum. Batizado de Interview Report, o programa estará na rede a partir de 1º de junho. Só no sapatinho Atenção, moças de fino trato: fiquem de olho no lixo reciclável. Ele pode vir a ser seu sapato de amanhã. A alquimia é uma descoberta de pesquisadores da PUC gaúcha. Eles conseguiram transformar restos de serragem, retalhos de plásticos e pó de chifre de boi em matéria-prima. Garantem que não há perigo de ataques de vaca louca. Noite para Clara O Prêmio da Música Brasileira, dirigido e produzido por José Mauricio Machline, este ano, fará homenagem à cantora Clara Nunes. Sem patrocínio, mas com a ajuda de todos os artistas envolvidos, ele acontece no dia 1º de julho, no Canecão. No palco, cantando Nação, grande sucesso da Clara, o autor, João Bosco acompanhado de Zelia Duncan. Via crucis O empresário Oscar Maroni disse ter acumulado em 18 meses 162 tíckets de estacionamento da Prefeitura e do Prédio Martinelli. Ele tenta liberar o prédio do hotel Bahamas, interditado após o acidente da TAM em Congonhas. "E não achei um engenheiro que mostre o que é ilegal", diz. A prefeitura diz que há várias irregularidades. Responsabilidade social O Lar Escola São Francisco participa da 23ª Casa Cor. A venda dos objetos será revertida para a instituição. A rede MultiPark iniciou um programa de sustentabilidade. Promove o plantio de mil árvores, em mata nativa, para compensar as emissões de carbono de seus estacionamentos. Parte da entrada da Feira do Circuito das Malhas, que vai até dia 31, no Centro de Eventos São Luís , será revertida para obras do GRAACC. O projeto Curta Jovem, da ArcelorMittal Brasil, terá participação de 150 jovens. Angelo Pastorello comanda, na terça-feira, oficina de fotografia dentro do Projeto Aprendiz. Para seus trabalhos, os alunos receberão câmeras analógicas com filmes. Emar Batalha desenvolveu uma jóia exclusiva para ser vendida na Dip en Dap. Parte da das vendas irão para a TUCCA. A Comissão de Cidadania e Reprodução promove, a partir de quarta-feira, um encontro para discutir a redução da mortalidade materna. A Associação Brasileira do Câncer participa, a partir de amanhã, no Bazar da Vila. A AB Inbev lançou uma campanha para o Dia do Meio Ambiente, dia 05. O tema é: combate às mudanças climáticas. O Sesc SP coordena quarta-feira o Dia do Desafio Mexe Junto, para incentivar as pessoas a se exercitarem. A Eli Lilly promoveu semana passada o 2º Dia Mundial do Servir. Reuniu 20 mil colaboradores em trabalhos sociais. A OAB, em parceria com a Macrocarpa, realiza, a partir de amanhã, um seminário com participação de Regina Helou, do projeto Velho Amigo .