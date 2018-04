Direto da fonte A multiplicação de bibliotecas O Ministério da Cultura convocou a FGV para tarefa inédita: criar um sistema de gestão e controle garantindo que as bibliotecas públicas por ele instaladas continuem sendo... bibliotecas. Estranho? De forma alguma. É que o MinC está próximo de completar sua meta de plantar uma biblioteca em cada um dos 5.564 municípios do País - o que deve ocorrer até agosto. E muitos prefeitos, como revela Fabiano dos Santos, do MinC, recebem os móveis, os 2.500 livros e, tempos depois, guardam tudo em algum canto e ali criam um posto de saúde ou almoxarifado... Cabo de guerra Era apenas uma brincadeira, mas virou coisa séria. A camisa do Corinthians com o símbolo da Brasil Foods, surpresa que Nildemar Secches ofereceu ao corintiano Luiz Furlan, acordou o apetite de clubes do Sul. Eles estão pedindo o patrocínio da nova empresa. Não será fácil. A Sadia já está no Corinthians, com a Batavo, e a Perdigão, por norma, não patrocina futebol. Cabo de guerra Era apenas uma brincadeira, mas virou coisa séria. A camisa do Corinthians com o símbolo da Brasil Foods, surpresa que Nildemar Secches ofereceu ao corintiano Luiz Furlan, acordou o apetite de clubes do Sul. Eles estão pedindo o patrocínio da nova empresa. Não será fácil. A Sadia já está no Corinthians, com a Batavo, e a Perdigão, por norma, não patrocina futebol. Pé-de-meia Antonio Lavareda, pesquisador e analista eleitoral bem-sucedido, pesquisou tanto, mas tanto, que virou... banqueiro e hoteleiro. É um dos quatro sócios do novo Banco Gerador, no Recife, e sócio majoritário da Pousada Maravilha, em Fernando de Noronha. Agora vai? Roberto Amaral, do consórcio espacial Brasil-Ucrânia em Alcântara, no Maranhão, quer virar o jogo com os quilombolas no dia 5. Sem ONGs no caminho, ele fará audiência pública com prefeitura e moradores, para mostrar o que a base vai trazer de bom à região. A área de lançamentos, que deu tanta briga, está definida: vai ser em terreno da Agência Espacial Brasileira. Números da China Não foi exatamente animadora a impressão de um empresário que foi à China acompanhando a comitiva de Lula. Bem ao contrário. Os chineses, principais parceiros comerciais do País, segundo ele, viram o Brasil com olhar de estatístico: um País que, no seu movimento comercial, entra com... 1%. Números 2 Esse empresário lembra, a propósito, o gesto de Obama nos EUA: indicou como novo embaixador em Pequim o governador de Utah, John Huntsman, que coordenou a campanha de John McCain. Mas, para assumir, ele terá de renunciar ao governo. Aciento españOl O Masp faz um toma-lá-dá-cá com a Espanha. Exibirá em setembro retrospectiva do fotógrafo americano Walker Evans, da Coleção Mapfre, de Madri. Em contrapartida, manda para lá a mostra Olhar e Ser Visto, composta de retratos e auto-retratos de seu acervo. Gol da torcida Torcedores, preparem-se: o futebol entra na era dos direitos do consumidor. É o que propôs, em seminário, o promotor Eduardo Ferreira Valério: quer que a torcida "se organize juridicamente" para não ser abusada. E pede punição para maus serviços em venda de ingressos, segurança, higiene nos estádios e até transportes e estacionamentos. tipo exportação Cildo Meireles, Renata Lucas e Sara Ramo estão convocados para a Bienal de Veneza. Na frente Roberto Carlos vai chegar bem antes da hora do show, amanhã, em Jaguariúna. Para dar uma espiada no rodeio. Bananas, muitas bananas. Foi o que o grupo de artes marciais chinês Monges de Shaolin pediu no camarim do show de hoje. No Via Funchal. O rabino Avraham Steinmetz ministra, segunda, aula do Jewish Learning Institute. Na Livraria da Vila dos Jardins. Aos 93 anos, Virginia Mattos resolveu fazer da história de um grande amigo, um livro. Sai em junho Leo Vaz - o Cético e Sorridente Caipira de Capivari. Trajetória do ex-diretor de redação do Estado dos anos 70. Pela editora Migalhas. Philippe Starck ataca em nova seara. Um dos designers mais importantes do mundo vai criar linha de cashmeres para a Ballantyne. Tramitam no Congresso, hoje, 70 projetos sobre corrupção - oito prontos para votação. Deve ser por isso que os corruptos estão morreeeeendo de medo.