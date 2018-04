Direto da fonte O negativo do positivo Não há muito o que comemorar com a aprovação preliminar do projeto de lei que cria o Cadastro Positivo. Medida mais que bem-vinda, com grande potencial para ajudar na redução da taxa de juros no médio e longo prazo, ela sofreu distorções graves durante a sua tramitação. Segundo se apurou, uma delas diz respeito ao aviso obrigatório e oficial às pessoas físicas que atrasarem o pagamento de prestações. Um penduricalho incluído pelo lobby dos cartórios. O inadimplente terá que ser localizado, assinar um papel atestando que está ciente de sua situação - e só então seu nome entrará na lista dos maus pagadores. E além desse trabalho de chinês haveria um custo - estimado por alta fonte que ajudou montar o processo - de algo como R$ 10 pelo serviço. Se esta emenda passar, segundo a mesma fonte, o projeto se torna inviável. Desencontro Hillary Clinton não vem, mas Bill vem. O ex-presidente americano desembarca dia 1º para participar do Ethanol Summit 2009, seminário promovido pela Unica. Que reunirá 90 especialistas e palestrantes dos cinco continentes. Lula abrirá o evento e José Serra vai fechá-lo. Detalhes Consta que Roberto Carlos está de namorada nova. Nova mesmo. Parece, mas não é O Facebook não é tão seguro. Por exemplo: tem gente nele se passando, indevidamente, por Alice Braga. English not spoken Pedrinha no caminho do egípcio Farouk Hosni: ele praticamente não fala inglês. "E olhe que, como candidato apoiado pelo Brasil para a Unesco, eu até deveria falar português!", brincou ele ontem, no Rio. Em um impecável francês. English 2 Hosny - que tem apoio do Itamaraty, contra o brasileiro Márcio Barbosa - distribuiu folheto de 20 páginas, no encontro de ministros da Cultura, mostrando o que fez em duas décadas como ministro no Cairo. Opinião de peso Foi só na quarta-feira que Nildemar Secches, da Brasil Foods, conseguiu falar com Abílio Diniz, que estava na Europa. "Dei a ele meus parabéns e disse que sempre fui e serei a favor da empresa brasileira e da sua expansão no exterior", contou Diniz à coluna. Perigo de monopólio? "Isto o Cade vai analisar com sua competência de sempre, mas em princípio não vejo grandes problemas". Perdeu, mas ganhou Corre, em escritórios e tribunais, que Protógenes Queiroz não teria passado no exame psicotécnico para entrar na Polícia Federal. Não passou mesmo. A coluna apurou que o delegado fez exame em 1994 e, ao ser reprovado, recorreu à Justiça. Em 1999, um juiz do Rio decidiu que "as reprovações, no teste físico e 2ª fase do exame psicotécnico, não são impeditivos à nomeação e posse no respectivo cargo". A União recorreu e perdeu. O STJ determinou que ele "seja nomeado e empossado, obedecendo-se à ordem de classificação". Detalhe: esta prática é recorrente. Na Frente Os novos sócios Patrick Siaretta e Heitor Dhalia voltam felizes de Cannes. Viabilizaram o primeiro projeto da Celluloid Dreams - o longa Uma Mulher e uma Arma. A TAM faz escola. A empresa Paluana resolveu colocar, em seus ônibus, tapete vermelho para os passageiros. Camila Morgado está articulando com amigos um laboratório para seu personagem na novela Viver a Vida, de Manoel Carlos. A atriz fará participações ao vivo na trama. Trinta obras de Émile e Isabelle Tuchband estarão expostas na Faap. Abre amanhã. Releitura da ópera O Barbeiro de Sevilha, de Rossini, faz parte da trilha de A Mulher Invisível, de Claudio Torres. Assinada pelo Divina Caffé. Adriana Lima é a estrela da nova campanha da Givenchy. A notícia foi dada pela própria, por meio do seu twitter. Ninguém via a hora. Na Casa desde 2006, finalmente ontem uma comissão do Senado aprovou o "aguardadíssimo" acordo de cooperação técnica entre Brasil e... Afeganistão. Direto da fonte Sonia Racy Colaboração Doris Bicudo doris.bicudo@grupoestado.com.br Gabriel Manzano Filho gabriel.manzanofilho@grupoestado.com.br Marília Neustein marilia.neustein@grupoestado.com.br Produção Elaine Friedenreich