Direto da fonte Governo libera mais R$ 3 bilhões No relatório a ser enviado hoje para o Congresso, além da revisão da estimativa de crescimento para 2009 - que cai para 0,7% - o governo Lula abre espaço para liberar, no limite do Orçamento, R$ 3 bilhões destinados principalmente para enchentes e secas. E mais. Muda também sua projeção para a taxa de juros: de uma estimativa de 10,25% no fim do ano, passa a ser 9,25%. Acreditam que o Brasil pode alcançar a sonhada taxa de um dígito. New Gabrielli José Sergio Gabrielli, da Petrobrás, paga um voo hoje para Nova York. Sai de Pequim para receber o título Homem do Ano da Câmara Brasil-EUA, amanhã, no Waldorf Astoria. Pelo lado americano, o escolhido foi Clifford Sobel, embaixador americano no Brasil. Cloro na piscina Os médicos do Sírio-Libanês estão deixando claro que a dor na musculatura da perna de Dilma Rousseff nada tem a ver com a doença. E sim com efeito colateral habitual da quimioterapia. Corajosos No meio da crise, surge o novíssimo Banco Gerador, que abre suas operações dia 29, no Recife. Com a presença de Henrique Meirelles. Toma lá, dá cá Telefonema quente, na segunda à tarde, entre Cristovam Buarque e Fernando Haddad. O senador ligou para discutir os primeiros passos da CPI da Educação. "Mas senador, a CPI caiu", disse o ministro. "Como caiu? Acabam de aprová-la!" "Não, Cristovam, dez outros senadores retiraram o apoio na última hora..." Sentindo-se traído, Buarque desligou o telefone na cara do ministro. Haddad ligou de novo, dizendo que a ligação tinha caído. "Não caiu não", disse o senador. "Digam ao ministro que fui eu que desliguei." Toma lá 2 Os petistas juram: a retirada dos dez votos nada tem a ver com o fato de Cristovam Buarque ter apoiado a CPI da Petrobrás. Gesto do qual, aliás, ele já tinha voltado atrás, na sexta-feira. Mudança de hábito Logo pela manhã de ontem, Walter Fontana, da Sadia, ligou para Nildemar Secches, da Perdigão, para dar parabéns pelo resultado das negociações que criaram a Brasil Foods. "Nós travamos um grande combate por 15 anos e tenho certeza de que fizemos as duas empresas serem as melhores", disse ele. Que deve fazer parte do conselho da nova empresa. Meio sucesso São Paulo está comemorando o resultado das parcerias na área de saúde, como a montada com o Albert Eistein em M?Boi Mirim. No entanto, desde março espera o devido aporte da União de R$ 1,5 milhão por mês, conforme ditam as regras legais do sistema. Procura-se viúva Roque Santeiro vai ao cinema. Com Antonio Fagundes no papel de Sinhozinho Malta e roteiro de Aguinaldo Silva, o filme - baseado na história de Dias Gomes - será dirigido por Daniel Filho. Falta decidir quem fica com o papel de Viúva Porcina, que na TV foi grande sucesso de Regina Duarte. Quem vem Corre que já estariam confirmados shows, antes do fim do ano, do ACDC e do Nouvelle Vague. Fala-se até em Faith no More... Mata x gravata Ao lado do índio brasileiro Almir Suruí, seminu, o príncipe Charles, em reunião anual do Google, ontem na Inglaterra, confessou publicamente o seu desconforto: "Me senti com roupa demais, talvez se tirasse a gravata..." Almir, que é de Rondônia, foi contar como sua tribo se aliou à Google Earth para monitorar o desmatamento. Na frente A consulta pública da reforma da Lei Rouanet recebeu nada mais, nada menos, do que 2 mil sugestões, em 45 dias. Haja análise que dê conta. Zé Henrique de Paula e a atriz Inês Aranha estão na Polônia visitando os dois maiores campos de extermínio do 3º Reich, Auschwitz e Birkenau. Tudo para montar a peça As Troianas - Vozes da Guerra. Que estreia em junho. Aproveitando a passagem dos 34 ministros da Cultura dos países árabes pelo Rio, começa hoje a Mostra Aspa de Cinema. No Odeon Petrobras. Martin Scorsese está entre Johnny Depp e Leonardo DiCaprio para interpretar Frank Sinatra. O segundo leva vantagem pelos olhos azuis. Florian Raiss abre exposição hoje na Mônica Filgueiras. Jesus Pinto da Luz, que veio ao Rio para comemorar o aniversário da mãe, se esbaldou segunda no show de Gilberto Gil no Londra. E, de quebra, ficou de cochicho com Luiza Brunet. Saudades de Madonna? Direto da fonte Colaboração Doris Bicudo doris.bicudo@grupoestado.com.br Gabriel Manzano Filho gabriel.manzanofilho@grupoestado.com.br Marília Neustein marilia.neustein@grupoestado.com.br Produção Elaine Friedenreich