Direto da fonte The real guy Lula pode ser "o cara", mas nesta Obama passou-lhe a perna. Está mandando e-mails diretamente para eleitores "vendendo" suas propostas de governo. Em texto de 32 linhas, ele informou esta semana, aos cadastrados no site da Casa Branca, como pretende fazer a reforma da saúde. E não é uma ação isolada: "Minha equipe e eu planejamos usar estas mensagens para comunicar temas importantes", avisa o presidente. Fala de "um compromisso inédito" dos líderes da indústria ligada à assistência médica, "muitos dos quais se opunham à reforma no passado", e lembra que 46 milhões de pobres não têm nenhuma ajuda nessa área. Diz ainda que líderes do Congresso se comprometeram a apoiar o projeto, a ser votado no final de julho. No fim, simplesmente, "Obrigado, Barack Obama" Welcome A Deca faz seu tradicional coquetel na Casa Cor na terça-feira. Com a presença de Paulo Setubal. Melhor do pior Havia outra opção na mesa do Ministério da Fazenda sobre o que fazer com a poupança. De novo, ninguém mexeria na renda do poupador com depósitos abaixo de R$ 50 mil. Mas os outros seriam remunerados com fórmula atrelada a taxa Selic. Em outras palavras, a poupança para quem tem mais de R$ 50 mil aplicados não seria mais a "poupança" que se conhece, a não ser pelo fato de ser isenta de imposto de renda. Lenha na fogueira Fernando Lugo talvez tivesse mais sucesso se, em vez de cobrar do Brasil, convencesse os paraguaios a trocar fogão de lenha por elétrico. É o que indica recente estudo da ONU: o país tem tanta energia elétrica sobrando e só 1% a utiliza na cozinha. Os outros 99% queimam madeira, destroem a vegetação e aumentam a poluição com o sistema antigo. Em casa Yan Tortelier volta à Sala São Paulo dia 28. Para reger a Osesp por mais três noites. Certidão internacional O Cenipa - orgão da Aeronáutica que investiga acidentes aéreos - tem credibilidade internacional. Pelo menos é o que mostram a alta nota dada pela International Civil Aviation Organization e o empate em 1º lugar com o sistema europeu. A Icao terminou ontem sua auditoria no Brasil trazendo pelo menos duas boas surpresas: nota 95 para o controle do espaço aéreo e 96 para o Cenipa. Óleo e água Exaustos com a negociação sobre o futuro da Sadia e da Perdigão, executivos dos dois lados deram um break, essa semana, para almoço rápido. Na mesa foram distribuídos sanduíches de queijo e de peito de peru - e os de peru vieram com rótulo Sadia. Os "perdigões", sem vacilo, avançaram no de queijo... Alhos sem bugalhos Celso Lafer acha que não faz sentido comparar o apoio a Marcio Barbosa, para a Unesco, com o dado a Ellen Gracie para a OMC. Como fez o Itamaraty na coluna. Russo e o ministro A vida de Renato Russo, ícone da Legião Urbana, virou livro da Agir. Entre as curiosidades, a de que ele não gostava de estudar com seu colega de colégio Geddel Vieira, hoje ministro de Lula. O baiano não colaborava com o trabalho em turma. Inimigos íntimos Alexandre Herchcovitch, da InBrands, assume posto na Rosa Chá, da Marisol. Problemas? Não. O acordo foi fechado entre os dois concorrentes do setor. Todos vestindo azul Guilherme Afif recebe terça seus colegas de Minas, Rio e Espírito Santo para discutir a criação de um informe "uniforme" sobre emprego e desemprego. Me, myself and scott Capriche que Scott Schuman está na área. O fotógrafo, criador do The Sartorialist, famoso blog especializado em moda rua, chega a São Paulo terça-feira e monta QG no Shopping Cidade Jardim. Missão? Clicar clientes nos corredores para a campanha publicitária. Em conversa com a coluna, disse acreditar que as brasileiras, além de lindas, não têm medo de mostrar sua sensualidade. Como você aborda pessoas nas ruas? Cada foto é diferente, mas as pessoas reagem muito bem. Parece incrível, mas nunca levei um não. Por muita gente já conhecer o site, na maioria das vezes ficam honradas com o convite. Qual cidade dita moda de rua? As de estilo livre e pontos de criação de moda, como Paris. Mas o estilo pode estar em qualquer lugar: no Tibete, em Nova York , em gente do campo. O importante é estar aberto para influências e inspirações diferentes. Gostaria de esbarrar em alguém especial? Ninguém. Para mim, a grande graça é o elemento surpresa. Você também se veste para ser fotografado? Não exatamente. Mas estou muito satisfeito com meu estilo, que demorei muito para construir. Na frente Andrea Matarazzo espera que moradores próximos ao Parque do Povo apareçam e votem - amanhã, no próprio parque - para eleger seus conselheiros. "É um ato de civismo para não deixar o local deteriorar e nem distorcer propósitos", avisa. Afinal, o parque é do... povo. A vida e a obra de Simone de Beauvoir não só inspiraram Fernanda Montenegro na encenação Viver Sem Tempos Mortos - que estreia quarta no SESC Anchieta. Também orientaram a programação paralela. Roberto Justus e Benjamin Steinbruch estarão na fila do gargarejo, hoje, no desfile do Fashion For Humanity, acompanhando a performance dos filhos na passarela. Organizado pela Graded School. No shopping Iguatemi. Antonio Gonçalves Filho faz tarde autógrafos, hoje, de Primeira Individual. No espaço Cosac Naify da SP Arte. Um provador com temperatura abaixo de zero vai dar o clima radical na primeira loja da marca The North Face. Junho, no MorumbiShopping. O Palácio dos Bandeirantes comprou o acervo do fotógrafo Valdir Cruz. E comemora com exposição na segunda. Monica Figueiredo leva seus bordados, segunda, para exposição no Bar Balcão. Também na segunda, Attilio Baschera e Gregório Kramer armam petit comité na Again. Lançam a Monogram. Diego Hypólito promete muita acrobacia no novo salto, o Hypólíto 3. Detalhe: ele ainda nem estreou o... Hypólito 2.