Direto da fonte Amizade tem hora Amigos podem reclamar, mas o Itamaraty não vai mudar seu voto: para a direção-geral da Unesco, ele apoia o egípcio Farouk Hosni, por mais que se queixe o diplomata Márcio Barbosa, também candidato ao posto. É tudo questão de prioridade. A diplomacia brasileira está empenhada, no momento, em duas cruzadas externas importantes - Ellen Gracie para a OMC e o Rio de Janeiro como sede das Olimpíadas em 2016. Uma terceira pode ser demais. Velho amigo de Celso Amorim, desde os tempos do Ministério da Ciência e Tecnologia, Barbosa esperava mais ajuda, mas o entendimento da casa é que sua causa, no fundo, é pessoal. Como lembra uma velha raposa, há alguns anos o Brasil tentou emplacar dois nomes ao mesmo tempo, na OMC e no BID. Não levou nenhum. Toma que é teu Dúvida entre os "sadias" e os "perdigões": o que fazer com o Banco Concórdia, pertencente ao Grupo Sadia. Parla que parla Nem bem completou quatro meses no setor de leite in natura, a Nestlé está de olho em uma fábrica no Rio Grande do Sul pertencente a uma concorrente direta. Escola é tudo Meio caminho andado. De acordo com nova pesquisa que o Ibope Midia divulga hoje, 91% da população brasileira percebe e concorda que o investimento na educação é "o melhor caminho para garantir o futuro". Nos outros países da América Latina esse número cai drasticamente. Fica em 43% na Colômbia, por exemplo, e 65% na Venezuela. Folga folgada Não há nada no regulamento que impeça e a servidora federal Mônica Alves tirou sua 13ª licença médica desde 2003. Lotada no aeroporto de Brasília, a ex-mulher do líder do PMDB na Câmara, Henrique Alves, consta da lista das possíveis demissões da Infraero. Pelo jeito, como não pode ser demitida durante sua licença... de licença ficará. Sob nova direção Agora "desprivatizado", bem equipado e sem invasores, o Parque do Povo, junto à ponte Cidade Jardim, vai ter um conselho gestor. Serão seis pessoas, a serem eleitas pelos moradores da área neste domingo. Candidatos, Paulo Francini, Sylvia Monteiro, Marcelo Motta e Marco Antonio Castello Branco - este último em nome do Itaim-Bibi. Ou um... ou outro Parece Kafka, mas não é. A portaria 922, do Ministério da Saúde, já no Diário Oficial, institui a Política Nacional de Saúde Integral da População Negra. Mas avisa, no anexo, que ela está embasada "nos princípios constitucionais (...) do repúdio ao racismo" e que deve "promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça..." Mesmo patamar O consumo de cimento não mudou este ano na comparação com o ano anterior. Pelo menos essa é a percepção de José Roberto Ermírio de Moraes, do Grupo Votorantim. Termômetro histórico do setor da construção, trata-se de um bom sinal do andar da carruagem da economia brasileira. Utilidade pública Carlos Minc gostou da ideia e quer levá-la adiante: parte da madeira de extração ilegal recolhida pelo Ibama pode ir para a reconstrução de casas em Santa Catarina. Luiz Flávio d?Urso, da OAB paulista, autor da sugestão, discute hoje sua implantação com o governador Luiz Henrique. Seda-sonora Oficialmente, só Lenny Niemeyer foi confirmada para o Fashion Rocks. Mas Alexandre Herchcovitch, André Lima e Lino Villaventura também disseram sim - assim como os internacionais Marc Jacobs e Donatella Versace. Feirão das artes Com um discurso pronto, Fernanda Feitosa informava anteontem, durante a abertura da sua SP Arte, que seu o marido, Heitor Martins, ainda estava pensando se aceitaria ou não o convite para presidir a Bienal de São Paulo. Feirão de artes 2 Fernanda, aliás, era só sorrisos na feira. Bem antes do horário oficial do convite muitos colecionadores já haviam fechado negócios. Cofre forte O sheik Ahmed Al Maktoum - dono da Air Emirates e dos aeroportos de Dubai, além da rede de hotéis Jumeirah - estará hoje no encerramento de seleto seminário de turismo realizado no Cabo de Santo Agostinho. Cercado de seguranças. Na frente Publicitário, chegado às dinâmicas holísticas, mandou esta semana que todos seus funcionários na agência mudassem de lugar. Para "a energia fluir". Fernando Meirelles topou o desafio de mediar uma mesa de debates por mês, no HSBC Belas Artes. A primeira, dia 28, vai discutir Budapeste. Andrea Champalimaud abre novo espaço de sua galeria, amanhã. Em Lisboa. O mestre de animação francês Michel Ocelot disse sim. Vem, em julho, participar de retrospectiva de seus filmes. Bianca Gismonti e Claudia Castelo Branco se apresentam, fim de semana, no Auditório do Ibirapuera. Com participações especiais de Chico César e Ná Ozzetti. Mia Couto será homenageado no Festival de Teatro da Língua Portuguesa. Julho, no Rio. A arte de Jorge Guinle vai se transformar em livro. Com coordenação de Carlos Leal, será lançado em setembro. Pela Barleu/Francisco Alves. Depois de bem-sucedida temporada europeia, Adriana Calcanhoto estreia amanhã, no HSBC Brasil. Monique Alfradique, atriz e ex-paquita, jura: foi a única brasileira a fazer teste para o próximo filme de Woody Allen. Boa... viagem.

Direto da fonte
Sonia Racy