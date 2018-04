Direto da fonte Kassab tira pedra de pedra Assim que voltar de viagem, Gilberto Kassab nomeia um titular para a nova Companhia de Mobilização de Ativos. Com a queda de arrecadação do município, quer colocar logo em prática a idéia de usar imóveis da Prefeitura para criar lastro - com o intuito de levantar empréstimos, lançar ações ou até mesmo vender ativos. Mario Covas tentou fazer algo parecido mas a falta de registros claros dos imóveis, na época, atrapalhou. Registros acertados, tudo indica que desta vez vai. Hipnose noturna Ao reafirmar, na Paraíba, anteontem, que estará unido a José Serra em 2010, Aécio Neves foi fundo: "Temos conversado tanto que, como ele é notívago e falamos na madrugada, às vezes eu acordo de manhã e não sei se sou Aécio ou se sou Serra". Como assim? Bandalargueando Paulo Renato anuncia hoje um salto de 582 para 2.516 no total de escolas com internet banda larga instaladas no ensino médio do Estado. De quebra, o programa Acesso Escola está chegando a um milhão de acessos. Tempo quente Com o Piauí afundando em água, quase foi na enxurrada a velha amizade entre Lula e Wellington Dias. Tudo porque este avisou em Brasília, diante de ministros, que os R$ 12 milhões anunciados pelo presidente, na visita ao Estado, "era o mesmo dinheiro anunciado na enchente do ano passado que ainda não chegou". Tempo quente 2 O ministro Marcio Fortes entrou na defesa de Lula e citou várias medidas para reduzir a burocracia. Mas fez questão de avisar que o resto era com Geddel Vieira Lima, da Integração. Que não estava na sala. Autocorregedor Em seminário no Rio, Gilson Dipp, corregedor do CNJ, tropeçou e disse que "a Operação Castelo de Areia tem mais de 90% de provas baseadas em escutas". Mas se corrigiu: "Ih, operação, não. O Gilmar Mendes não quer que se fale assim dos inquéritos da PF". Este é o homem Escolhido para ser o chairman do International Advisor Committee do Itaú/Unibanco, Pedro Malan está contatando pessoas de renome internacional que quer convidar para compor o grupo que norteará ações internacionais do banco. No passado, o embaixador Walther Moreira Salles encabeçou, no seu banco, algo parecido - que se reunia a cada dois meses. usted é beautiful Sobrou alegria entre Hungria e Brasil na pré-estreia paulista de Budapeste. Os húngaros da filmagem queriam aprender como elogiar a beleza das brasileiras. salsicha compacta Ontem, no início da tarde, só faltava acertar poucos finalmentes com o BNDES. A criação da "Sadigão" deve ser anunciada hoje. Edson Travolta Edson Celulari vestido de mulher e beirando os 150 quilos. É o que promete Miguel Falabella, que adquiriu os direitos da montagem do musical Hairspray. Aquele que, no cinema, foi vivido por John Travolta. Quem vem Jorge Wagensberg, diretor do Museu da Ciência de Barcelona, confirmou: virá a São Paulo, mês que vem, para palestra no Encontro Paulista de Museus, da Secretaria da Cultura. No Parlatino. Passo a passo Candidata a cantar na abertura da Copa 2010, a banda AfroReggae foi escolhida para representar o Brasil no Africa Day Concert 2009. Dia 23, em Johannesburgo. Na frente Na dança dos martelos, levou melhor a Christie?s. Duas obras de Picasso atingiram valores altíssimos pela casa de leilões. As mesmas que um dia antes estavam anunciadas no pregão da Sotheby?s. Começa a fase dois das filmagens de Os Mercenários: Giselle Itiê zarpou com Sylvester Stallone para New Orleans. A Louis Vuitton lançou linha de moda praia inspirada no Rio. Mas precisamente, nas areias de Ipanema. Já a brasileira Simone Moretti Bacchin aposta em peles exóticas para as bolsas que lança hoje no Grupo Galeria. Todas com certificado. Gilberto Gil sobe ao palco intimista do Londra, segunda, no Rio. Show fechado do Clube Nextel. Novidade na moda: Rosana Sperandéo lança a revista eletrônica > Jay Jopling, da galeria White Cube de Londres, foi visto ontem em passeio cultural por São Paulo. Ciceroneado por Paulo Petrarca. A Cosac Naify lança livro em homenagem a Mira Schendel. Sexta, na Galeria Millan. Autoria de Geraldo Souza Dias. Fechado. Isabela Capeto vai assinar uma coleção para a C&A. Só para os pequenos. Ouvido de um argentino nos Jardins: "Hombre, faltan ocho dias para Dunga no convocar Ronaldo a la selección..."