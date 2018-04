Direto da fonte Petrobrás não poderia mudar Se a Petrobrás errou mesmo na sua contabilidade e se a Receita abrir processo para investigar, como fica a situação do ministro Guido Mantega, que é membro do seu conselho de administração e, hierarquicamente, o responsável pela RF? Indagado a respeito, Everardo Maciel, ex-secretário da RF, evitou entrar nessa seara. Mas esclareceu algo importante: uma empresa, para fazer sua declaração de imposto renda, pode, sim, adotar o regime de caixa ou o de competência, desde que o faça pelo ano inteiro. Isso não muda nada, tem a ver com fluxo financeiro e não com o resultado final. "O que ela não pode é mudar de ideia no meio do ano", explica Maciel, que foi o autor dessa "facilitação" numa MP de 1999, logo depois da adoção do regime de câmbio flutuante. Bom, pelo que se sabe, a Petrobrás mudou sim de ideia no último trimestre. Finalmentes O que se pode deduzir da manobra contábil da Petrobrás - que salvou seu balanço divulgado esta semana- é: a estatal enfrenta sério problema de caixa. Finalmentes 2 Se a RF deixar passar essa contabilidade da Petrobrás, vai ter que deixar também outras empresas fazerem o mesmo. Sem reclamar. A cara do mês Maio é o mês das gordinhas. Já em junho as sexies estão em alta. Segundo pesquisa da Du Loren. O motivo? Dia das Mães e dos Namorados. Elementar. De mim, perto O MST criou sábado seu primeiro assentamento na área do município de São Paulo. Com 40 famílias, fica no km 27 da Anhanguera e foi batizado de "Comuna da Terra Irmã Alberta". Bem-mal-me-quer José Serra encontrou-se pelo menos duas vezes, nos últimos dez dias, com Hélio Costa, do PMDB. Interessado na sucessão mineira, Costa anda achando que seu partido está sendo maltratado por Aécio. À exaustão As conversas entre integrantes da Sadia e Perdigão entraram ontem, madrugada adentro: até as 3 da manhã. Ternurinha is back Além de solo, Wanderléa fará dueto com Daniela Mercury, no show Elas Cantam Roberto. Dia 26, em Sampa. Em cartaz Bruno Barreto foi escolhido como homenageado do Festival Brasileiro de Cinema em Miami. Em junho. Palco do bem A estreia da peça A Gloriosa, de Marília Pêra, no dia 6, terá renda revertida para as obras do Centro Israelita de Apoio Multidisciplinar - que completa 50 anos. Espaço quer espaço Os quilombolas de Alcântara, no Maranhão, vão ter de negociar. Num encontro entre Lula, Nelson Jobim, da Defesa, e Edson Santos, da Igualdade Racial, dia 27, será discutido algum tipo de acerto que permita à Agência Espacial Brasileira usar parte do território deles, pelo menos até 2010. É que o Brasil tem compromissos já assumidos, com a Ucrânia, de lançamento de um foguete espacial. Zelig & zelig Tudo igual. Nicolas Sarkozy não veio para abertura do Ano da França no Brasil assim como Lula também não foi para o Ano do Brasil na França, em 2005. No entanto, Sarkozy vai pisar em solo brasileiro dia 7 de setembro. Como Lula foi à França, naquele ano, prestigiar o 14 de julho. Pizza da pizza Enfim, uma disputa que vai acabar em pizza e ninguém vai reclamar: o concurso Melhor Pizza do Brasil, em junho. Babo Giovanni presente. Novos tempos, novos temas A Associação Comercial promove terça-feira o Seminário de... Inadimplência." Na frente Athina Onassis e a princesa Charlotte foram as atrações de torneio hípico, fim de semana, na Espanha. Enquanto isso, Doda Miranda promovia ontem no Rio o Horse Show, marcado para agosto. Geraldo Alckmin e Gustavo Ungaro, do Instituto de Terras do Estado (Itesp - e não Futesp), anunciam hoje no quilombo André Lopes a criação de um curso de agroecologia. O Favela Chic de Paris ganha mais um parceiro verde e amarelo: a cerveja Nova Schin. O Instituto Moreira Salles tem um tesouro nas mãos: série de fotos de Otto Stupakoff que ele escolheu dias antes de morrer. Mostradas hoje na SP Arte. Não tem nada a ver com a crise o figurino descontraído de Caetano Veloso, em Zii e Zie. Segundo o stylist Felipe Veloso, Caetano queria uma coisa, assim, mais "hiponga". A crise não chegou ao Festival de Gramado. Cresceu em 40% o total de filmes inscritos até agora, segundo os organizadores. Em especial, curta-metragens nacionais. A BB Moderno acaba de fechar parceria com a Barney''s e leva sua moda infantil para Nova York. Waltercio Caldas abre exposição inédita. Sexta, na Galerie Denise René. Em Paris. Por causa do barraco entre clientes - com direito a toalha puxada da mesa -, domingo, no Piselli, muitos saíram à francesa do restaurante... italiano. Direto da fonte Colaboração Doris Bicudo doris.bicudo@grupoestado.com.br Gabriel Manzano Filho gabriel.manzanofilho@grupoestado.com.br Marília Neustein marilia.neustein@grupoestado.com.br Produção Elaine Friedenreich