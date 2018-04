Direto da fonte Bônus tem que vir só do lucro Surpresa na recém-saída pesquisa mundial da Korn/Ferry obtida por essa coluna: 47% dos executivos, ouvidos em 70 países, entendem que o pagamento de bônus pelas empresas devem estar sempre atrelados aos resultados gerados. Eles se posicionaram contra o pagamento incondicional dos valores milionários que deixaram indignada a opinião pública do planeta. E mais: 60% desses executivos defendem que os bônus sejam devolvidos, em todas as empresas dos EUA e da Europa que receberam recursos dos governos. A sondagem - feita também no Brasil - revela que o otimismo entre os executivos está crescendo. Do início até o final de março, subiu de 7% para 13% o total dos que acham que a economia mundial está se recuperando. Melhoral E mais. O índice de confiança do consumidor da Federação do Comércio, a ser divulgado hoje, aponta pequena melhora - mais 0,7% - na expectativa dos paulistas. Mas ainda está 15% abaixo do que era um ano antes. Dúvida de bilhões Grande expectativa no mercado sobre qual vai ser a atuação do Banco Central em relação ao câmbio esta semana. Des-desistindo Convidado para moderar apresentação do historiador inglês Simon Schama na Flip, FHC aceitou... e em seguida desistiu. Organizadores do festival estão pedindo a amigos que o façam desistir da desistência. Made in Brazil Um "palácio voador" cujos 122 lugares foram remodelados para apenas oito. Foi esse o avião que a Embraer entregou ao príncipe saudita - e banqueiro - Abdul Jalil Al Fahim, de Abu Dabi. Versão especial do Lineage 100, baseado no Embraer190. Ventilador Vai dar confusão. Desembarca esta semana, nas livrarias, biografia não autorizada sobre os bastidores da Fundação Armando Álvares Penteado, escrita por Wanderléia Farias. O livro FAAP - Honestidade por Aproximação sai pela editora Biografia. Miniforte A inglesa Ultra Green está construindo na favela de Manguinhos, uma das mais violentas do Rio, um modelo de casa com blocos montáveis... a prova de bala. Se der certo, pode haver conversa com o projeto Minha Casa. Será que vai segurar bala perdida de Kalishnikovs? Além do livro O Movimento Literatura Urgente entrou na briga por fatia na nova Lei Rouanet. Querem que seminários, congressos e outros eventos, além de revistas e sites literários, possam também captar recursos. Como? Migrando 50% dos recursos da Fundação Nacional do Livro para o Fundo Setorial das Artes. dupla afinada Dionne Warwick quer incluir a participação de sua mais nova amiga de infância, Gal Costa, em seu DVD. Sena com Tietê Juntando-se às comemorações do Ano da França no Brasil, a Casa do Saber e a WMF Martins Fontes prepararam encontros com autores franceses publicados pela editora. A primeira será sábado, em Paris, com o filósofo André Comte-Sponville, transmitida por vídeo-conferência. Próximo passo Assim que terminar Caminho das Índias, Glória Perez planeja escrever um livro em homenagem a sua filha Daniella, morta em 1992. Saravá, mama O chef Luciano Boseggia vai inaugurar um restaurante em... Ouro Preto. Depois de ter pesquisado o novo cardápio pelo Norte e Nordeste. Na frente Os 50 anos do Guggenheim de Nova York serão homenageados com uma exposição de Frank Lloyd Wright, responsável pelo projeto do museu. A partir de sexta. O Mozarteum leva hoje músicos do Mozart Piano Quartet ao Instituto Baccarelli, onde darão master classes gratuitas. Ariel Schweitzer, da revista Cahiers du Cinéma, disse "oui" ao filme Apenas o Fim, de Matheus Sousa. Exibido no festival de Cinema Brasileiro em Paris. Boris Fausto lança hoje O Crime do Restaurante Chinês, na Livraria da Vila dos Jardins. A versão francesa de A Noviça Rebelde vai ter sotaque brasileiro. Caetano Vilela assina a luz do espetáculo. Alguns colecionadores que visitarem a SP-Arte vão ganhar mimo extra: hospedagem em hotéis como o Plaza Athénée de Paris. Parceria de Fernanda Feitosa com a Dorchester Collection. Gabriel Villela exibia orgulhoso, na sexta-feira, na estreia da sua peça, um tênis novo. Que explicou estar sendo pago em... 10 vezes.