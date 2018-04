Direto da fonte Intelectos expostos O intelectual francês Bernard-Henri Lévy, a escritora americana Fran Lebowitz, mais o perseguido iraniano Salmon Rushdie dançavam soltos em festão para o brasileiro Rica Kugelmas, no atelier de Francesco Clemente, em Nova York, semana passada. De todos, o mais interessado nas moças bonitas, magras e meigas era... Rushdie. Lucros do abuso A Futesp, responsável pelas comunidades remanescentes de quilombos paulistas, lança este mês cartilha contra exploração sexual e tráfico de seres humanos. Adverte que essa prática criminosa movimenta anualmente, em todo o mundo, algo como U$ 8 bilhões. E só perde em lucratividade para o tráfico de drogas e contrabando de armas. Para bolsos cheios Colecionadores de relógios podem encontrar oportunidade incrível no site da Amazon.com: despencou o preço do exemplar masculino de ouro da Audemars Piguet. Na promoção, o relógio, que custava US$ 707.500, sai agora por US$ 380mil. Basta pagar com seu cartão de crédito, para que a entrega seja feita depois da aprovação. Simples, assim. Eliana, outro lado Depois de trocar o público infantil pelo adulto, Eliana quer ampliar sua atuação fora da TV: a apresentadora entra na área de produção cultural. Ainda este ano sai do forno um livro sobre arte-grafite. Também está nos planos a montagem de um musical com pitada brasileira. Nesta nova seara, Eliana estará sempre nos bastidores. Silêncio na arena O grupo Prou ("Chega", em catalão) decidiu investir contra as touradas. Reuniu esta semana, na Catalunha, mais de 180 mil assinaturas contra essa prática. Mais que protesto, fizeram uma ação popular para proibir também as corridas de touros. O documento, que precisava apenas de 60 mil assinaturas, vai ao Parlamento semana que vem. Responsabilidade social Acontece hoje, no Parque do Ibirapuera, a 9ª Corrida e Caminhada GRAACC - Combatendo e Vencendo o Câncer Infantil. Inscreveram-se 8,5 mil pessoas. A Racional Engenharia promove, sábado, a formatura do curso de alfabetização Programa Educar É Crescer, para 25 trabalhadores da obra de ampliação do Hospital Einstein. Luciano Barsante doou os direitos autorais de seu livro, Dr. Cabelo, para a AMEM e Fundação José de Paiva Netto. Braço da World Childhood Foundation da Rainha Silvia, a ONG Childhood Brasil completa 10 anos este mês. O Programa AJA, Agropalma Jovem Aprendiz, formou sua primeira turma no Pará. Acontece sábado, no Shopping Iguatemi, o Fashion for Humanity. Organizado por alunos da Graded School, vai arrecadar recursos para a ONG Habitat for Humanity. O Projeto Art In Office e o Club Transatlântico realizam, quinta-feira, um leilão em prol da Instituição Lar Girassol. A Paramount Têxteis apoia pelo 7º ano, a Campanha do Agasalho, doando uma tonelada de fios de lã ao Fundo Solidariedade de Mônica Serra. A Gerdau doou à Casa Hope todo o aço necessário para a construção da casa que vai abrigar a nova sede da instituição. O DJ Milton Chuquer arma festão, dia 23, para ajudar a Fundação Dorina Nowill Para Cegos. A TUCCA faz espetáculo beneficiente dia 16. O Operilda no País das Maravilhas, na Sala SP. A campanha Pixel Por Sonhos - que vende elementos virtuais - vai beneficiar as instituições Vida Jovem, APAE, Projeto NUA e Fundação Leila Paz. Segue a tradição, o jantar hoje, de Dia das Mães, na casa de Maricy Trussardi. Mais uma vez, a matriarca reúne seus dez filhos, vinte e seis netos e treze bisnetos, além de agregados. Às voltas com a confecção de seu quarto livro, tem a convicção de que o amor incondicional à família é o que pauta a vida. "Apesar de eu ter sim uma relação madura com meus filhos, é sempre meu coração a falar mais alto.''