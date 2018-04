Direto da fonte Queda em SP não tira o sono São Paulo não terá que fazer novos contingenciamentos por causa da primeira queda real (0,4%) da sua arrecadação em quase 10 anos, registrada neste primeiro quadrimestre. Segundo o secretário da Fazenda paulista, Mauro Ricardo, são R$ 1,3 bilhão a menos na soma dos quatro meses mas o Estado já havia contingenciado R$ 1,6 bilhão em janeiro. "Portanto ainda há uma folga", contabiliza. É fato que o Estado que mais arrecada no Brasil não tem do que reclamar, se a comparação for feita com a arrecadação do Tesouro Nacional. Só nos primeiros três meses do ano - quando São Paulo ainda operava no azul - o governo Lula perdeu 6% da sua arrecadação em termos reais, algo como R$ 10 bilhões. Imaginem quando somarem o mês de abril. Baratinho Fernando Haddad, da Educação, e Sergio Rezende, da Ciência e Tecnologia, rendem-se à crise financeira. O preço do computador do Programa de Inclusão Digital saltou ontem de R$ 1.000 para R$ 1.400. Deste jeito, o varejo é opção. Conta cruel Nem Índia, Nigéria ou Afeganistão foram páreo para o Brasil, nos aeroportos de Londres em 2008. O governo britânico mandou de volta 6.395 imigrantes irregulares brasileiros. E há quem comemore. No ano anterior, foram 11.400. PIB ou Nirvana? Deu ontem no NYTimes. O Butão, vizinho da China e da Índia, adotou índice inovador para a avaliar a situação do país - o Gross National Happiness, ou PIB da Felicidade, que substitui o PIB dos mortais comuns. Como funciona? Os projetos são julgados não pelos seus benefícios econômicos e sim pela felicidade que geram na comunidade. Começaram, ano passado, pela renúncia do rei - que era muito popular - e a convocação de eleições. Medem convívio em família, tempo de orar, serenidade, ciúme... e até tendências suicidas. "O nosso desafio é sobreviver. Temos de ser diferentes", avisa o chefe do GNH, Kharma Tshiteem. Modèle ou model? Paris ou Nova York? É entre os modelos francês e americano que o governo Serra oscila para regular a nova lei antifumo. No modelo americano, é terminantemente proibido fumar em recintos públicos mesmos nas áreas abertas. Já o modelo francês permite que em calçadas com mesinhas - como existe hoje na Vila Madalena, por exemplo - o fumante pode, sim, acender seu cigarro. Só não podemos é voltar ao fumacê dos velhos tempos. Vale, mas não vale Mistério em Brasília: ninguém explica por que as emissoras de TV a cabo continuam autorizadas a cobrar pelo ponto extra na casa do assinante, prática proibida pela Anatel recentemente. Código Da Vinci Direto de Barcelona, onde treina para a corrida de domingo, Felipe Massa deu à coluna a seguinte resposta sobre a especulação de que vai ser pai: "1,2,3, Pin... 4,5,6, Pin." Captou? Desencalhai-vos Faltando um mês para o Dia dos Namorados, o site Par Perfeito promove o Movimento dos Sem-Namorados. Com direito a passeata dia 17, no Parque do Ibirapuera. Sonho meu Depois que se separou de Marta Suplicy, Luiz Favre, segundo alguns amigos, anda com uma imaginação para lá de fértil. Cara de pau Mais uma da máfia da gasolina adulterada: posto na Vila Mariana escolhe qual combustível colocar - adulterado ou normal - por meio de carregador de celular ligado na bomba... Na frente Silvano Raia recebeu ontem em Salvador a medalha da Leader Meeting of Transplantation Society - o mais alto colegiado da comunidade transplantadora internacional. Em esquema pop-up store - loja itinerante - Luiza Setúbal escolheu estacionamento da Rua da Consolação para a primeira parada da sua Lool. Dia 14. Reviravolta nas passarelas: Marcelle Bittar é a mais nova contratada da Ford Models. A top deixa a Ten para seguir os passos de sua booker, Laura Vieira. Cláudia Proushan abre, amanhã, a mostra Luzes da Galiléia. Na galeria da A Hebraica. Surpresa entre os inscritos no Prêmio SP de Literatura: José Saramago. Disputa R$ 200 mil com Paulo Coelho, Mário Prata e Maitê Proença. Foi concorrida a abertura da exposição de Adriana Varejão, ontem à noite, na galeria Lehmann Maupin, em NY. Aviso aos loucos por Prada e Chanel: a italiana anunciou queda de lucro de 22% no ano passado. E a francesa fechou duas lojas no Japão. Sinal de que preços melhores virão...