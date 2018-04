Direto da fonte Matemática a la Paraguai Fernando Lugo chega hoje a Brasília na expectativa de ouvir uma proposta sobre Itaipu como se tivesse sido o Brasil o responsável pelos problemas no contrato, assinado e ratificado em 1973. "Ele conseguiu inverter as posições. É o Paraguai que não quer pagar sua dívida e somos nós que temos que ir atrás de uma solução formatada de modo eles aceitem", ponderou ontem uma fonte do governo. É, parece piada. Primeiro, os paraguaios - sócios do Brasil meio-a-meio em Itaipu - propuseram pagar somente US$ 600 milhões de uma dívida total, pela construção da usina, de US$ 19 bilhões. Alegaram que usam somente 5% da energia gerada. Não colou. Depois, sugeriram que o Brasil pagasse mais pela cota paraguaia de energia utilizada. Em outras palavras, que o contribuinte brasileiro resolvesse o problema do contribuinte paraguaio. Também não andou. Das propostas, a única que faz algum sentido é que o BNDES entre com financiamentos de infraestrutura. Isto, se o país vizinho tiver condições de pagar. Caserna mia O Exército talvez dê uma mão para melhorar as estatísticas de Lula. Acaba de sair no DOU portaria que cria o Fundo Habitacional dos militares. Para ficar Além de profissionalizar a Infraero, fonte da empresa calcula que pode chegar a R$ 40 milhões, em um ano, a economia feita com o fim das nomeações políticas dentro da empresa. E aos que imaginam que um recuo na decisão é possível, a fonte avisa: o corte dos apadrinhados teve aprovação unânime do conselho diretor, do Ministério da Defesa, e recebeu o OK de seus dois acionistas, a Fazenda e o Planejamento - além, é claro, de Lula. Ela por elas Isabelle Huppert foi escolhida para presidir o júri do Festival de Cannes - a quarta mulher no posto em 60 anos. As outras que ocuparam antes o mesmo cargo? Liv Ullmann, Jeanne Moreau e Françoise Sagan. Marolão ou "inha"? Em Atlanta, de onde acaba de chegar, Marcus Pratini de Moraes conversou com técnicos do Center for Control and Prevention sobre a gripe mexicana. A avaliação do renomado instituto é que há excesso de alarmismo. "Consideram que não há risco de pandemia", conta o ex-ministro. É Bonito, é bonito Brad Pitt esteve na cidade de Bonito, essa semana, com dois assessores, para conhecer as locações de seu novo filme, The Lost City of Z . Não foram permitidos foto do ator, nem autógrafos e muito menos aproximação de pessoas, no Zagaia Eco Resort Hotel, onde se hospedou. Mas Guilherme Poli, dono do lugar, conseguiu trocar algumas palavras com o ator - que prometeu voltar com a família. Especialmente para repetir o filé de pintado com farofa de banana. Segundo turno Wagner Moura foi convidado por Bruno Barreto para viver Vadinho, na nova versão do clássico Dona Flor e Seus Dois Maridos. Só depende da sua agenda. "zeliguiando" Numa inauguração em Itu, na terça, José Serra, bem-humorado, brindou a plateia com replays de Maluf e Lula. Do primeiro, ao dizer "fizemos mais Fatecs do que tudo o que foi feito do descobrimento até 2007". Do segundo: "Poderia dizer que nunca antes, na história do Estado, foram abertas tantas escolas..." A gargalhada foi geral. que bola, que nada Nem aí para os campeonatos europeus, Ronaldinho Gaúcho dividia o microfone com Falcão, no show que o Rappa fez, domingo, em Turim. Depois da apresentação todos caíram na balada. Na frente Teve alta do Hospital Samaritano, esta semana, Chico Anysio - que havia sido internado com uma pneumonia. Marco Giannotti leva, amanhã, suas telas para o Gabinete de Arte Raquel Arnaud. Bruna Aliperti, Julie Cherman, mais Juliana Malzoni lançam nova marca amanhã: a moderna Pink Lemon. Para quem gosta de animais, o Spa 7 Voltas terá palestras, fim de semana, com o mestre Gilberto Miranda. A Flip aderiu à onda do twitter. O curador da feira, Flavio Moura, vai alimentar o site. Com agenda lotada nos EUA, Rodrigo Santoro não deve ir a Cannes. Onde será exibido o longa I Love You Phillip Morris, do qual participa. Desde o começo da semana, uma turma de teens bate ponto na porta do Itaú Cultural. Para garantir ingresso para o show do grupo Teatro Mágico. A família Feffer recebe hoje, em Nova York, prêmio de reconhecimento do Rainforest Alliance. Pela sua Suzano. Jack Terpins é o único brasileiro convidado para a recepção que Shimon Peres oferece ao papa. Segunda, em Jerusalém. A nova Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2010 vai fundo. Prevê até que os bombeiros "deverão efetuar 50 mil salvamentos marítimos e 280 mil operações de resgate..."