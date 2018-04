Direto da fonte Buffet dá aula de sobrevivência Fizeram parte da pequena multidão de 18 mil pessoas, composta por investidores do mundo inteiro que voaram até Omaha, nos EUA, para ouvir Warren Buffet no fim de semana, pelo menos quatro brasileiros: Pedro Moreira Salles, Guilherme Affonso Ferreira, Pedro Bodin e Marcelo Medeiros. O segundo homem mais rico do mundo antecipou ali alguns dados do resultado da sua Berkshire Hathaway no primeiro trimestre do ano - e que serão divulgados na sexta. Ainda não são positivos, mas na comparação com outras performances do mercado, Buffet mais uma vez se saiu bem. Curvas da política Surpresa de José Serra ao receber, segunda, no fim da tarde, no Palácio dos Bandeirantes, visita das candidatas a Miss Brasil 2009. Ao perguntar a uma delas se tinha patrocínio, ouviu a resposta: "Tenho sim, do meu governador". Intrigado, Serra continuou: e quem é seu governador? "É o Aécio..." Serra - que passou metade do tempo na ponta dos pés para ficar na mesma altura das moças - disse ali que não sabia que Estados podiam patrocinar misses. Difícil, a tarefa O nome de Heitor Martins foi citado na reunião de Conselho da Bienal como possível presidente da entidade. Será mais um a recusar? Negociação saúde Jimmy Carter visitou José Gomes Temporão e pediu: quer ajuda do Brasil para combater, no Haiti e na República Dominicana, doenças como a elefantíase. Em troca, será que vão controlar a gripe mexicana? Todos por um O que era disputa virou acordo. Geraldo Alckmin acertou com Fernando Haddad um repasse de R$ 400 milhões do MEC para o ensino técnico do Estado. Dinheiro que o governo paulista vai somar a mais R$ 1 bilhão, já garantido no orçamento estadual, para investir no ensino profissional - nova menina dos olhos de José Serra. Lá, como cá Filas e atrasos em aeroportos não são privilégio do Brasil. Na segunda à noite, passava de duas horas o atraso nas decolagens no JFK de Nova York. Nenhuma relação com a gripe suína - que é ignorada por lá. Fechando brechas Ante a volta da bebida ao volante, o IML cansou. Está finalizando cartilha para determinar metodologia que possibilite calcular a quantidade de álcool no sangue de motoristas baseada apenas em aspectos físicos. A ideia é poder indiciar um motorista só com base nessa análise, mesmo que ele se recuse a fazer o teste do bafômetro e exame de sangue. No estaleiro Está explicada a ausência de Chico Buarque das peladas no Rio. Segundo colegas de futebol, ele sofreu luxação no tornozelo. Romance policial Para marcar seus 100 anos, amanhã, a Academia Paulista de Letras convocou Lygia Fagundes Telles. Que, no discurso, não deve ignorar a estranha troca das cabeças de Fagundes Varela e Álvares de Azevedo e o sumiço dos bronzes do Jardim dos Escritores. Moda e música Confirmado: o Oi Fashion Rocks será montado dia 24 de outubro, no Rio. Lançamento? Festa para 400 convidados, na Casa Fasano, e almoço privé no Copa do Rio. Ambos dia 13. Ausência propícia A não vinda de Ahmadinejad poupa o Brasil do que o embaixador Celso Lafer chama de "loose-loose situation" - um caso de prejuízo puro. Nos direitos humanos, porque o Brasil defende princípios dos quais ele não partilha. Na briga pelo Conselho de Segurança da ONU, porque o Irã está sob sanções e recebê-lo em nada melhora a credibilidade do Brasil. E terceiro, porque o programa nuclear brasileiro, voltado para fins pacíficos, só tem a perder com tal aproximação. "Para promover interesses comerciais, não precisa de nenhuma visita oficial do presidente", resume ele. Na frente Capitão Nascimento invade os palcos. É de Domingos de Oliveira a adaptação para o teatro do livro Elite da Tropa, que inspirou o filme de José Padilha. Estreia sexta, no Rio. Baixa no jantar do Costume Institute, anteontem, no Met de Nova York. Naomi Campbell não foi à festa. Em solidariedade ao estilista Azzedine Alaïa, que não recebeu convite. Ana Tinelli inaugura hoje, na Daslu, sua primeira loja. Gilberto Gil será o único a representar o showbiz no livro de Michael Roberts. Que comemora dez anos de relação do editor inglês com o Rio. Expondo juntos pela primeira vez, Cláudio Tozzi, Gilberto Salvador, Luiz Paulo Baravelli, Marcello Nitsche e Samuel Szpigel abrem mostra amanhã, na AC Galeria. O Brasil está na agenda do lançamento mundial do documentário sustentavelmente ecológico Home - Nosso Planeta, Nossa Casa, produzido por Luc Besson. Estreia 5 de junho, Dia Mundial do Meio Ambiente. Pela Europa Filmes. Michael Jackson cancelou aluguel de uma mansão de 28 quartos onde ficaria hospedado com a família durante a temporada de shows que fará em Londres. Motivo? Medo de fantasmas. Direto da fonte Colaboração Doris Bicudo doris.bicudo@grupoestado.com.br Gabriel Manzano Filho gabriel.manzanofilho@grupoestado.com.br Marília Neustein marilia.neustein@grupoestado.com.br Produção Elaine Friedenreich