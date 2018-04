Direto da fonte Soy loco por ti A Embaixada dos EUA no Brasil é, desde setembro do ano passado, a que mais vistos de entrada para estrangeiros emite em todo o mundo. No primeiro trimestre do ano, com crise e tudo mais, a unidade comandada por Clifford Sobel emitiu 5% mais vistos para brasileiros do que no ano anterior. Algo como 1.500 por dia. Na noite do crime Tem 248 laudas e está pronta para ser entregue ao Supremo a defesa de Antonio Palocci no processo sobre quebra de sigilo bancário do caseiro Francenildo. Otimista, o advogado José Roberto Batocchio diz que um dos pontos fortes é a reconstituição, minuto a minuto, do que ocorreu na noite de 17 de março de 2006. Quando a conta foi violada. Planeta & Fama A turma do Casseta & Planeta está investindo alto nas celebridades para incrementar a audiência do programa. No produzido para esta semana, a estrela será o ator americano Terry Crews, que está no Brasil gravando Os Mercenários, de Sylvester Stallone. Wagner Moura também foi convidado e teria topado. Sua participação deve ser gravada ainda este mês. Bolsa-todo mundo O Bolsa-Família engordou. Com a mudança do patamar mínimo de renda para recebê-la, de R$ 124 para R$ 137, o universo dos beneficiados passa de 11,1 milhões para cerca de 12,5 milhões de famílias. Como o governo calcula quatro pessoas por família, o carro-chefe de Lula está chegando, segundo os técnicos, aos 50 milhões de brasileiros - mais de um quarto do País. Túnel do tempo Alguns artistas plásticos e galeristas estão recebendo um e-mail cheio de indignação que leva a assinatura de Ciccillo Matarazzo. A carta virtual começa assim: "Diante dos últimos acontecimentos que atingem a Bienal Internacional, que fundei em 1951 e presidi até a minha morte em 1977..." O remetente real preferiu não mostrar a cara. Responsabilidade social Cláudia Bonfiglioli e Patricia Thompson, da Hope, comandam cerimônia de inauguração de sede própria. Dia 12. O Instituto Unibanco vai destinar R$ 5,4 milhões de seu orçamento de 2009 para 45 escolas públicas do Estado. Em prol de projetos que melhorem a qualidade do ensino. Tico Sahyoun, da Bobstore, e mais 30 amigos estão construindo centro educativo em Canapi, Alagoas. Para atender 2.000 crianças. Dia 5 de maio acontece o Degustar 2009, com empresas da gastronomia e de decoração de festas, no Buffet La Luna. Em benefício do Projeto Quixote e da Promove. Chegou a 11 mil livros a campanha de doação promovida pela Camargo Corrêa. O acervo está em duas bibliotecas de Angola, reformadas por voluntários da empresa. O Hospital do Coração promove, dia 7, almoço no Clube Monte Líbano. Para ajudar o setor de pediatria. O GRAACC faz nos dias 6 e 7 o bazar de Dia das Mães. Estarão à venda panos de prato, aventais, almofadas, toalhas de banho e de mesa, tapetes, além de lingerie, bijuterias e bolsas. Os preços variam entre R$ 3 e R$ 120. Maria Helena Cabral faz mix de moda e chocolate em prol da creche Nissia Rocha Cabral. Dia 5, na Esencial. O Shopping Villa-Lobos doará ao Instituto Rodrigo Mendes kits de pintura e três telas exclusivas, inspiradas na Semana de Arte Moderna de 1922. A doação é parte da ação pelo Dia das Mães. Nos dias 5 e 6 de maio, o Sesc SP realiza seminário Infância Ativa - Esporte e Lazer na Forma. Parte das ações do Dia do Desafio.