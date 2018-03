Direto da fonte Existe futuro do outro lado da cerca Inesperada luz no fim do túnel para os arrozeiros de Roraima: enquanto a PF se organiza para tirá-los até amanhã da Raposa Serra do Sol, na madrugada de terça alguns fazendeiros discutiram reservadamente, em Boa Vista, se devem ou não aceitar convite tentador do governo da Guiana, que lhes oferece terras para plantarem e colherem sossegadamente seu arroz. No encontro informal, um representante de Georgetown garantiu: haverá ajuda para infraestrutura. Mas há um senão, que o grupo quer negociar melhor: eles não seriam - ou não serão - donos das terras. Contactada, a Embaixada da Guiana em Brasília não dispunha, ontem, de ninguém que pudesse comentar a oferta. Futuro, o segundo Às vésperas do prazo fatal dos arrozeiros, a grande dúvida estava espalhada pelos campos: há pelo menos 8.000 cabeças de gado nas fazendas. A PF garante que "a Funai vai cuidar disso". Estará em marcha a operação "Deixa que eu tomo conta do churrasco?" deixa a vida levar Pela primeira vez em anos, a Prefeitura resolveu convidar seus funcionários para desfilar na Parada Gay. O convite foi feito por meio de e-mail e de publicação do Diário Oficial, mas não permite fantasias. São 50 inscritos até agora. Telecatch A TV Justiça, que virou hit no YouTube com a briga entre ministros do STF, está contratando empresa. Para medir sua audiência. Pintou Doril O Laboratório Roche e governo recolheram boa parte do antiviral Tamiflu nas redes de drogarias. Pelo menos, essa é a justificativa que algumas delas têm dado aos potenciais compradores. O Ministério da Saúde nega que tenha dado esta ordem. E o Roche também. Todos contra uma Os dois maiores partidos do Brasil estão contra a família Sarney. No Maranhão. Aliança entre PT, PSDB e PSB pede, na Justiça Eleitoral, a cassação do diploma de Roseana Sarney. Alegam abuso do poder econômico e... da imagem de Lula na campanha de 2006. Assaltante A Sky bem que tentou trazer Daniel Craig para "abrilhantar" a noite de anteontem, mas tiveram que desistir: o 007 pediu US$ 500 mil, jato particular mais entourage de... 15 pessoas. Gisele foi mais modesta. Longa, a vida Suzana Vieira vai virar tema de um novo livro. Sua biografia será escrita a partir de entrevistas à jornalista e amiga Leda Nagle. Rumba e samba Com o Tribeca?s Festival rolando, astros como Gael Garcia Bernal e Diego Luna tiram o ar da mulherada em Nova York. Além de lançar seu novo filme, Rudo y Cursi, a dupla caiu na balada, terça. Ontem foi o dia de Zé Padilha, que está na competição com o polêmico Garapa. Brasil perde liderança Depois de anos em primeiro lugar, o Brasil deixou ontem de ser o país com a maior taxa de juro real no mundo com a decisão do Copom. Perde para China e Turquia. Para o ex-BC Armínio Fraga, do Gávea - que voltou gripado de Nova York, mas não está preocupado -, o fato merece registro, mas vale a pena atentar para dois fatores macroeconômicos. O sistema cíclico da recessão com inflação abaixo da meta estabelecida pelo BC e a marcha lenta e contínua de normalização da taxa de juros. "Se o BC ocupar bem este espaço, se o lado fiscal for prudente, quando o ciclo deprimido passar - de novo, de houver prudência - o juro real pode chegar a 4% ao longo do tempo", avisa. Agora, essa mudança, segundo Armínio, passa por alteração de hábito: "O brasileiro se acostumou a juros altos". Em frente A turma do COI terá uma supresa quando for vistoriar o Maracanã, ainda essa semana. Será recebida por Pelé. Bill Clinton e Carlos Slim estão juntos em novo projeto: as fundações que levam seus nomes vão criar fundo de investimento na Colômbia. Com US$ 20 milhões para financiar pequenas e médias empresas. Em homenagem aos 90 anos da Bauhaus, a Cosac Naify lança uma reedição de ABC da Bauhaus, de 1991. Em português. Na onda de Raj, seu personagem em Caminho das Índias, Rodrigo Lombardi faz comercial para o Dia das Mães. Miguel Krigsner, da Fundação O Boticário, reúne-se hoje em Washington, para homenagem especial a Al Gore, pelos 10 anos da ONG Forest Trends. A educação à distância está pegando. Segundo o MEC, cresceu 75% o total de matrículas - e o setor agora conta com entidade própria: a Associação da Cadeia Produtiva de EAD. Nem super-herói se anima e enfrentar a temida gripe suína. Hugh Jackman, o Wolverine, decidiu cancelar a viagem que faria ao México esta semana para promover seu novo longa metragem, X-Men Origenes.