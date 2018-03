Direto da fonte Jumping beans Caiu a ficha das empresas aéreas mexicanas. A Mexicana decidiu cancelar por tempo indeterminado o pagamento de multas por passageiro que queira adiar ou cancelar vigem ao México. E a Aeroméxico suspendeu até o dia 15 a cobrança de qualquer encargo para reagendar bilhetes. Mas ainda pretende continuar cobrando taxa para o passageiro que cancelar o voo. Cravo e ferradura Lula decidiu enviar Clara Ant, sua "assessora de informação de apoio" ao Encontro de Dirigentes de Entidades Judaicas, no dia 6 de maio, na Colômbia. Talvez para contrabalançar a chegada a Brasília, no mesmo dia, do iraniano Mahmoud Ahmadinejad. Ira anti-Irã E já tem ONG se movimentando para fazer barulho, em Brasília, contra a vinda do presidente iraniano. Com camisetas e manifestações simultâneas, comunicadas via celular e twitter. No me moleste Gripe suína à parte, o governo da Bahia garante: a prioridade número 1 do seu sistema de saúde continua sendo o combate à dengue. Procon do Procon? Se depender de Bruno Covas, o Procon passará a cobrar pelo seu trabalho. Está na Assembleia projeto que determina que empresa considerada culpada pague taxa de 2 Ufesps (R$ 30) se o caso for resolvido. Se não for e der processo, a taxa vai para 5 Ufesps - R$ 75. Bom, vai ter gente reclamando... onde mesmo? Tem porco pagando o pato Pedro de Camargo Neto mandou ontem cedo um ofício à Organização Mundial da Saúde, questionando o nome dado à gripe suína. "Batizaram a gripe com o nome errado", explicou ontem, pela enésima vez desde que a epidemia começou. Desconfia-se que o vírus da gripe tenha sofrido uma alteração por meio dos suínos - mas eles não passam a gripe para os humanos e nem morrem por causa dela. "Depois da transformação, esse vírus acabou atingindo as pessoas pelo ar. E hoje, o contágio só ocorre de uma pessoa para outra", enfatiza o dirigente da entidade que reúne os suinocultores, chocado com a queda das vendas de carne de porco. Essa gripe, avisa Camargo, é bem diferente da aviária, cujo vírus passa direto das aves para o homem. Do Casseta Sairá pela Objetiva a biografia do humorista Bussunda. Assinada por Guilherme Fiúza, autor de Meu Nome Não É Johnny. Meia queda No Palácio do Planalto, a torcida é para que a opção do Copom hoje seja por uma redução da taxa de juros de 1,5 ponto porcentual, mas os mercados acreditavam ontem em algo menor. Nada vi, nada sei Momento delicado para Carla Bruni. Foi roubado, em Paris, lote de fotos comprometedoras da primeira-dama com seu ex Raphaël Enthoven. Noite pela saúde Mesmo em tempos de crise, a iniciativa da Associação Américas Amigas - criada por Barbara Sobel, Maria Antonia Civita, Chella Safra e Andrea da Veiga Pereira para combate ao câncer de mama - obteve bons números. A noite, que incluiu rifas, resultou em arrecadação de R$ 300 mil. Tania Wagner ganhou um Smart e Donata Meirelles uma viagem no jantar para 450 pessoas no Hyatt, segunda. Mas antes da festa a associação já havia recebido seis mamógrafos, doados por José Safra, Moise Safra, Eike Batista, a família Feffer, Jorge Gerdau e Nizan Guanaes. Eles serão instalados em São Paulo (2), Rio Grande do Sul, Pará, Amazonas, Pernambuco e Rio. As mesas, com 10 lugares cada uma, também foram vendidas por preços que variaram entre R$ 25 mil e R$ 50 mil. Tinha uma pedra A lei Cidade Limpa promete enquadrar "habitantes permanentes" de calçadas que atrapalham a circulação e criam poluição visual. Serão "atacados" problemas junto a bancas de jornais, pontos de ônibus, caixas telefônicas e outras "pedras" no caminho dos pedestres. Melhor idade Mônica Serra anuncia hoje o projeto Vila Dignidade, conjuntos habitacionais de 25 casas cada um, destinados especificamente à terceira idade - em parceria com as prefeituras. Sete cidades assinam os primeiros convênios. Sem fumacê E a juíza piauiense Micheline Jatobá estragou a festa. Não vai mais acontecer no domingo que vem, no centro de Teresina, a Marcha da Maconha. Na frente FHC é o novo garoto propaganda da Campanha Nacional de Combate à Hipertensão. Considerada soprano superstar pela crítica americana, Deborah Voigt faz sua primeira apresentação no Brasil. Dia 6, na Sala São Paulo. Em prol da Tucca. Novos ares para Guga Kuerten: o moço está de mudança para Nova York. Vai estudar teatro durante os próximos seis meses. Paulo Coelho agora é da moda também. A rede de varejo espanhola Mango irá produzir 40 mil camisetas estampadas com frases do escritor. Com curadoria de Cildo Oliveira, Gilda Mattar abre a exposição Spa, dia 6. No Espaço Porto Seguro de Fotografia. Na feira de noivas Casar 2009, que acontece em maio, na Daslu, há ofertas de pacotes para casórios em castelos europeus. O preço pode chegar a 450 mil libras. José Serra e Dilma vão dividir o "palanque" em evento da Exame no dia 11. Em São Paulo, no Hotel Unique. Coube a Lulu Santos a direção do DVD de Preta Gil. O show já foi marcado. Será na The Week do Rio, em junho. Com direito a canja do próprio. O rapper Chris Brown, acusado de agressão pela cantora e ex-namorada Rihanna, recebeu manifestação de solidariedade tipo peso-pesado. Do ex-pugilista Mike Tyson - que, como todos sabem, é outro doce de pessoa.