Direto da fonte Justiça não mexe na anistia São muito pequenas as chances de o Judiciário brasileiro rever a lei da anistia e praticamente nula a possibilidade de se retirar do governo o comando administrativo da Polícia Federal. Pelo menos esse foi o resultado de pesquisa feita com ministros das cinco principais cortes do País - STF, STJ, TST, TSE e STM. Dos que responderam, 31 votaram contra mudanças na lei de anistia e 10 a favor. Os números estão no Anuário da Justiça 2009, editado pela Conjur Editorial, a ser lançado em Brasília, dia 6. No ataque A oposição vai insistir na comparação das mudanças propostas pelo governo Lula para a caderneta de poupança com o confisco do governo Collor. Lança esta semana, no Recife, campanha de assinaturas sob o slogan "Na Poupança Ninguém Mexe". E não se preocupa com o recurso PT junto ao TSE. "O PT passou recibo e ajudou a dar visibilidade à nossa bandeira", diz Raul Jungmann. Medo no ar O Hospital Albert Einstein está repetindo o método da época da gripe aviária: fez ontem treinamento com as equipes do pronto-socorro contra a gripe suína. Além de editar boletins informativos sobre o vírus para seu corpo clínico. Medo no ar 2 Já o Hospital das Clínicas reativou a área de isolamento montada durante a epidemia da gripe aviária. E fará uma reunião com todos os seus institutos. Medo no ar 3 A galerista Luisa Strina chegou do México domingo gripadíssima e não encontrou uma só alma em Cumbica que pudesse lhe dar qualquer informação. Nem mesmo o pessoal da alfândega estava colhendo diretamente o boleto de controle habitual: pedia apenas para o passageiro depositá-lo em uma caixa. Tecno-absurdo A Presidência da República está comprando 100 notebooks. Estima pagar cerca de R$ 6.777 cada. Deve achar os beeeeem mais baratos do mercado, michos.... Parece... Fábio Jr. é o pivô de polêmica. Tem gente que acha que a campanha do cantor para o Magazine Luiza, para o Dia das Mães, é idêntica à feita para a Walita em 1996. ...mas não é? Indagado a respeito, Fernando Musa, da Ogilvy, afirma que desconhecia o comercial da agência Sight. "Além disso, a nossa é focada na música Mãe, composta há 4 anos, diferente da canção Deusa da Fertilidade." Tela e página Bráulio Mantovani, que fez os roteiros de Cidade de Deus, Tropa de Elite, Linha de Passe e Última Parada 174, entre outros, vai estrear na literatura. O livro, ainda sem título, sairá pelo grupo Leya, que acaba de aterrissar no Brasil. Missão exclusiva Andrea Matarazzo telefonou ontem a Júlio Landman e Miguel Pereira informando que não presidirá a Bienal. "A crise por que passa a instituição requer alguém que se dedique com exclusividade. E eu não posso fazer isto", justifica o secretário. Missão 2 Matarazzo, aliás, em reunião sexta-feira, manifestou seu descontentamento com as gestões dos subprefeitos. "Se acharem necessário, alterem as equipes", avisou. Hoje, o secretário dá a aula inaugural de pós-graduação em Gestão Pública, a ser ministrada nas sedes das subprefeituras. O jurista e o poeta Se no STF o clima é tenso, no Superior Tribunal de Justiça os ares são de pura bossa-nova. O presidente da casa, Cesar Asfor Rocha, que já tem dez composições gravadas em um CD, finalizou nova letra, ainda à espera de melodia. "No começo eu tinha receio de mostrar as poesias porque você se revela por inteiro. E também por medo das críticas", disse Rocha à coluna. "Mas metade da poesia é de quem escreve. A outra metade é de quem lê", afirmou o jurista-poeta. Aqui vai um trecho da canção A Mesma Pessoa: "Sou muito e sou pouco Sou lúcido e louco Sou soma e subtração. Dividido, inteiro, Sou completo, sou meio Sou pressa e lentidão. Sou chegada, sou partida Sei da morte e sei da vida Companhia e solidão. Sou fúria e mansidão Digo sim e digo não Sou começo e sou fim. Bicho que anda e voa Sou a mesma pessoa Guardada dentro de mim." NA FRENTE Dilma Rousseff agradeceu muito ao Hospital Sirio-Libanês por ter mantido sua operação e exames em completo sigilo até que o tratamento estivesse definido. Débora Aguiar quer instalar um veleiro no seu espaço na Casa Cor. Em homenagem ao marido-velejador, Beto Pandiani. Jô Soares aceitou ser entrevistado por Marília Gabriela. As vice-presidentes da Sotheby?s, Gabriela Palmieri e Maria de La Pazuela, aterrissam pela primeira vez no Brasil. Para palestra fechada, hoje, no Hotel Tivoli Mofarrej. Lourdes Maria está com um pé dentro do cinema. A filha de Madonna vai participar de episódio de Ugly Betty. As programações dos três Centros Culturais do BB já podem ser acompanhadas em tempo real no Twitter. Com direito a espaço para o internauta deixar seu recado. Rosangela Lyra comemora. O Christian Dior Group não perdeu faturamento no primeiro trimestre de 2009. Empatou com o ano passado. A exposição de Vik Muniz, no Masp, teve 3.900 visitantes só no fim de semana. Enok Sacramento faz palestra hoje, na Dropz Galeria. Ao ser cobrado por um jornalista por não ter contado que estava recomprando o Banco Pactual, "única oportunidade de você me dar um furo deste tamanho", André Esteves rebateu: "Você está me subestimando..." É, pois é.