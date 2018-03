Direto da Fonte Mariangela Bordon vai dar um pulo e tanto: levar os produtos de sua Eos para drogarias e supermercados sofisticados. A distribuição começa este ano, com linha capilar. "Mas sem deixar de lado a criação", alerta a empresária, que comercializa mais de 120 itens - todos criados por ela -, em suas lojas-conceito. Um segredo de alquimista: "A dosagem certa de matéria-prima importada com o tempero brasileiro." A mata revive A economia destruiu a mata atlântica, a economia vai restaurá-la, promete Miguel Calmon, coordenador do Pacto pela Restauração da Mata Atlântica. A ideia é criar incentivos para que os próprios donos das áreas as recuperem. Tem apoio de cinco grandes ONGs, da União, de três Estados, da Vale e de duas universidades. Natureza ingrata Um estudo do diretor do Instituto Liberal, José Luiz de Carvalho, conclui que acidentes naturais matam mais do que os provocados pelo homem. Em 2006, a natureza matou 23.833 pessoas. Já os desastres tecnológicos mataram 9.900. Com isso, Carvalho discute "qual é o papel do Estado sem atingir a liberdade da sociedade organizada". Qualidade em jogo Em análise sob título "Política Fiscal Continua Previsível e Ruim", a MB Associados pondera que, no aspecto quantitativo, essa política do governo ainda se salva. O problema continua sendo o qualitativo, "que pode ser visto pelo crescimento do gasto com funcionalismo desde 2007". A crise só exacerba a má qualidade de algo que já vinha ocorrendo. Não se reprima O ex-menudo Roy Rosselo está morando no Brasil. Montou bar em Campinas, lançou uma linha de joias de aço e, em breve, pretende abrir uma casa de shows em Poços de Caldas. Neste fim de semana ele está em Salvador para gravar com a baiana Valéria música para - ufa! - um novo projeto a ser lançado em toda a América Latina. Supersobrevivente Ninguém toma do japonês Tsutomu Yamaguchi o título de "mais sortudo entre os mais azarados" da história. Em agosto de 1945 ele escapou da primeira bomba atômica, em Hiroshima, e voltou correndo para casa, em Nagasaki - onde a segunda bomba caiu três dias depois. Aos 89 anos, meio surdo, teve sua história reconhecida oficialmente no Japão. Responsabilidade social O escritório Lefosse Advogados é o novo patrocinador da Associação Esporte Solidário. O projeto, criado por Mario Sérgio Andrade, oferece treinamento esportivo para jovens carentes da capital. O Formare, projeto de educação profissional da Fundação Iochpe, encerrou o primeiro trimestre do ano comemorando a capacitação de uma nova leva de mais de 500 jovens O Projeto Cidadania faz plantão durante todo o dia de hoje no Parque Trianon. Oferecerá exames gratuitos de glicemia, colesterol e também medição da pressão arterial. A Sol Meliá Hotels & Resorts e o Instituto Professor Raymundo Pinheiro fizeram doação de R$ 274 mil para o projeto social Cidade do Saber. Carlos Casagrande e a Marcelly Anselmé serão padrinhos da 9ª Corrida e Caminhada GRAACC, marcada para 10 de maio. O valor arrecadado com as inscrições vai para o hospital da entidade. A primeira loja ecoeficiente do Wal-Mart em São Paulo, a ser inaugurada no Morumbi, no fim do mês, contará com claraboias para aproveitamento de luz natural e lâmpadas fluorescentes T5 - tudo para iluminar o ambiente sem gastar energia. O Soho Hair International realiza hoje a primeira edição do Soho Solidário em 2009. A campanha oferece corte de cabelo a preços populares. A Fundação SOS Mata Atlântica promove, entre os dias 22 e 24 de maio, a quinta edição do Viva a Mata - mostra de iniciativas e projetos em prol da Mata Atlântica. A Federação Brasileira de Apoio à Saúde da Mama promove, terça-feira, o evento Noite Rosa. Para celebrar a lei que determina exame mamográfico no SUS. Direto da fonte Colaboração Doris Bicudo doris.bicudo@grupoestado.com.br Gabriel Manzano Filho gabriel.manzanofilho@grupoestado.com.br Pedro Venceslau pedro.venceslau@grupoestado.com.br Produção Elaine Friedenreich