Direto da fonte Dívidas que pagam dívidas Teoricamente, os dados divulgados pelo Banco Central sobre a diminuição da inadimplência das pessoas físicas seriam boa notícia. Mas no detalhe, segundo técnicos do próprio BC, o que ocorre é que, com o aumento do crédito na economia, as pessoas estão é conseguindo refinanciar suas dívidas. E assim, quitando débitos atrasados que nos últimos três meses, têm entrado nas estatísticas. A inadimplência recorde dos cheques mais a alta da inadimplência das empresas mostram que, mesmo com o crédito voltando devagar, ela absolutamente não está normalizada. Derrota anunciada Lula ganhou de Cristina Kirchner, anteontem, uma camiseta autografada por todos os atletas do Boca Juniors. Resultado: na mesma noite o time perdeu a invencibilidade na Libertadores. O Timão que se cuide... Descanso forçado Roseana Sarney espera seu médico voltar do exterior, dia 19, para marcar cirurgia. Quer ficar o menor tempo possível fora de combate, mas já foi avisada: o estaleiro dura no mínimo 25 dias. Das Índias Thiago Martins, o Shankar de Caminho das Índias, será Marcelo D2 no cinema. Heroi do longa O Anjo da Lapa, de Johnny Araújo. Que seja eterno... Passou na Câmara e vai ao Senado a lei que permite oficializar o divórcio de casais brasileiros no exterior. Com uma ressalva: que não tenham filhos menores. Receitas de ar puro Em carta a José Serra, o comissário de Saúde de Nova York, Thomas Frieden, conta que em sua cidade, onde a lei antifumo existe há seis anos, os negócios e empregos em locais atingidos não se alteraram. E aproveitou para dar conselhos: a legislação tem que visar os estabelecimentos - não os fumantes - e é importante distribuir material educativo aos seus donos. Por fim, se oferece "para ajudar de alguma forma no andamento dessa missão". Celulares verdes Em tempos de preservação do meio ambiente e preocupação com o efeito estufa, dúvida cruel assalta ambientalistas: o destino de aparelhos celulares desativados. Roberto Lima, da Vivo, informa que a empresa tem 3.400 postos de recolhimento no Brasil, "nos quais os aparelhos são desmontados e reciclados". E as baterias com níquel? Segundo Lima, também elas estão tendo destino adequado à preservação do verde. Celulares verdes 2 Para surpresa dos amigos, um empresário explicou que, infelizmente, está contribuindo com o efeito estufa: "Engordo a cada dia que passa..." Memórias da selva A Cia. das Letras venceu a disputa pela autobiografia de Ingrid Bettancourt. A ser lançada ainda este ano. Banheiro adotivo Lojas e bares da Sé e da República poderão ter seus banheiros "adotados". A ideia da Emurb é que as empresas patrocinem reforma e limpeza de toaletes. Em troca, farão publicidade. Juca F.C. Juca Ferreira comemora as primeiras adesões ao movimento pró-reforma da Lei Rouanet. Ivaldo Bertazzo, Beth Carvalho e Lula Queiroga, parceiro de Lenine, assumiram posição em defesa da causa. Na frente Não só de Vik Muniz vivem as paredes do Masp. O espanhol Manuel Vilariño traz suas fotografias para o museu, na exposição Terra em Transe. Abertura a 13 de maio. Pelé vai recepcionar a Taça da Copa do Mundo, quarta, no Estádio do Pacaembu. O Kinoplex do Itaim inova: instalou pontos de Bluetooth. Parte do Calendário Pirelli de 2010 será clicado em Trancoso. Pelo fotógrafo americano Terry Richardson. Grazi Massafera anda sorrindo à toa. Acaba de comprar casa em Itanhangá, no Rio. E leva Cauã Reymond para morar lá dentro. Costanza Pascolato, Rubens Barbosa e Sérgio Amaral, entre outros, recebem, quarta, a Ordem do Sino. No Colégio Dante Alighieri. Será de Alinne Moraes a cota de responsabilidade social da próxima novela das oito, Viver a Vida, de Manoel Carlos. A atriz vai interpretar uma cadeirante. Corre pela internet uma sugestão: que o Paraguai mude seu nome para PAIraguai.