Direto da fonte Pela África, Bono vai a Lula Lula respondeu anteontem a carta que recebeu de Bono no fim de março - e que lhe chegou pelas mãos de Jânio Quadro Neto - na qual o cantor começa com a a similaridade entre eleições e a turnê do U2 pelo mundo, para depois depois entrar na discussão sobre as formas de combate à pobreza de sua Fundação One. O presidente elogia os esforços do cantor para a erradicação da miséria no planeta e admite que, no plano geral, há muito por fazer, tanto no governo como na sociedade civil. Cita, como exemplo, o seu programa de 1 milhão de moradias. Já Bono se diz fã de Lula e o chama de grande campeão dos pobres. Também pede novo encontro com ele e com seu staff, para saber mais sobre programas brasileiros. Dados que quer repassar a governos da África, onde a Fundação One concentra suas atividades. Eu voltei, agora Especialista em câmbio reconhecido, Emilio Garofalo volta para o Banco Central. No começo de maio. doce, a esperança O Masp conseguiu autorização para captar este ano, via Lei Rouanet, 35% a mais - R$ 11,5 milhões - do que o obtido em 2008 Capítulo 2: sai, agora, em busca dos recursos. Bom, o timing Não deu muita sorte o primeiro número, fresquinho, da revista Versus, da UFRJ. Ela traz na capa Fernando Lugo e o título da reportagem é esta frase dele: "Este é Um País Sério". Agora vai? Santo Antônio do Pinhal, 7 mil habitantes, perto de Campos do Jordão, pode ser a primeira cidade brasileira a pagar aos seus habitantes - uffaaa... - a Renda Mínima, velha cruzada de Eduardo Suplicy. Patrus Ananias escalou técnico para acompanhar um projeto-piloto na cidade. Poderes do poder A briga pública de ministros do STF é, no mínimo, lamentável, afirma Ary Oswaldo Mattos Filho, da Escola de Direito da FGV. "Neste momento em que o Poder Legislativo se encontra enfraquecido por sua única culpa, o Supremo contribui fortemente para diminuir a estatura do Poder Judiciário." Babuska Novo golpe em posto de gasolina. A prefeitura descobriu posto de bandeira Petrobrás, na Lapa, que instalou, dentro do tanque de 30 mil litros de combustível adulterado, um outro de 600 litros com gasolina original. Segundo o Contru, esse tipo de golpe é "inédito". Lago, o retorno Clay Lago, mulher do agora ex-governador maranhense Jackson Lago, avisa: "Se eles pensam que se verão livres da gente, estão enganados. Demos só uma parada técnica para recarregar as baterias." Contra quem, não apontou. Tricô e crochê Caroline Pivetta - a moça que pichou o prédio da Bienal - mudou-se de São Paulo para São Bernardo. Foi vista essa semana vendendo artesanato na rua. Só na sola vermelha Nem o pé imobilizado por conta de excessos cariocas impediu Christian Louboutin de se jogar na pista de dança, anteontem, na festa do Shopping Iguatemi. É que sua loja recém-inaugurada por aqui está vendendo média de 19 pares de sapato por dia. Mais que em... Paris. Na frente Amaury Jr. estreia como empresário da noite em grande estilo. O Club A, que tem o apresentador como um dos sócios, vem com polpudo investimento de R$ 6 milhões. Não é fácil fazer show no Baretto, onde o artista se mistura com a plateia. Mas Marina de La Riva foi bem em sua estreia, anteontem - e deve ficar mais à vontade ainda, hoje e amanhã. O PT do Maranhão decidiu suspender a filiação de todos os que embarcarem na gestão Roseana Sarney. Já a Executiva nacional adotou outra tática: o bom e velho muro. Na paralela à Semana de Designer de Milão, quarenta profissionais brasileiros participam hoje de passeio guiado pela cidade. A convite da empresa americana Guardian. Sem data para voltar às novelas, Camila Pitanga, mais uma vez, estará à frente da apresentação do Som Brasil, da Globo. Estreia hoje, com tributo a Tim Maia. A crise chegou ao carnaval. A Liga das Escolas de Samba do Rio de Janeiro vai recomendar às escolas que reduzam seus componentes e limitem o número de alegorias no desfile do ano que vem. Inspirado nos 509 anos do descobrimento do País, anteontem, o senador Mão Santa fez um pedido inusitado. Que os brasileiros abandonem "o vício horrível de minimizar a inteligência dos portugueses".