Direto da fonte Dono da casa e dono da causa José Aníbal mandou ao Senado duas emendas, para as MPs de Lula que criam um milhão de casas. Uma propõe que os donos dos imóveis sejam decididos por sorteio. E outra, de ordem política, que as inscrições sejam feitas unicamente na Caixa Econômica Federal e não na prefeituras, como dita hoje a regra proposta. Raciocínio do líder do PSDB: se a casa não sair, o interessado não porá a culpa no prefeito, mas no governo Lula, mentor do projeto. O que move Aníbal é a experiência de 2006. Naquele ano, o governo federal prometeu construir 600 mil casas e entregou 115 mil. Fumaça a favor Pesquisa fechada no feriadão garante que não vai ser tão difícil por em prática a proibição do cigarro em recintos fechados. Pedida por José Serra à sua equipe, revela que 86% dos consultados sabem da nova lei e 88% estão a favor. E, surpresa: 83% dizem não fumar. Na outra ponta, para sossego do governador, apenas 1% defende que o fumo seja inteiramente liberado. O projeto, segundo Serra, será sancionado no início de maio. Dança das cadeiras Com a volta de André Esteves, Gilberto Sayão está de saída do Pactual. Deve levar mais gente junto. Voando solo Bomba na moda: Tufi Duek deixa o grupo AMC Textil dois anos antes do previsto em contrato. O moço não sairá do ramo. Ovelha ruiva A vida de Rita Lee vai virar musical, com direção de João Falcão. Alessandra Maestrini, a Bozena de Toma Lá, Dá Cá, será protagonista. Estreia em outubro. Inútil paisagem O barquinho vai, a tardinha cai, e os cariocas ficaram na saudade. Decreto de Lula instituindo o Dia Nacional da Bossa Nova definiu que ele será comemorado... a 25 de janeiro. Aniversário de São Paulo. Enlouquecido... Garibaldi Alves perdeu, no Fórum de Empresários, boa chance de ficar calado. Mesmo ante a indignação geral com os abusos das passagens no Congresso, tentou fazer piada, dizendo que estava "entre duas viúvas". Uma, a de Jefferson Péres, que lhe pediu para converter em dinheiro o que o senador tinha como crédito de viagens. Outra... "a viúva do erário público". O silêncio na plateia foi...ensurdecedor. ...enlouquecedor O mais assediado de Comandatuba foi David Barioni, da TAM. Quase todos os presentes tinham alguma opinião sobre as rotas e sobre o funcionamento, além de pedir lugares em voos... já lotados. Jogo aberto O que João Doria, Aloizio Mercadante, Antonio Fadiga, Walter Zagari e Celso Loducca têm em comum? Estão entre os santistas fanáticos que apresentam esta semana a Marcelo Teixeira, presidente do Santos, projeto para abrir o capital do time, criando uma S. A. Coisa de família Romário e Roberto Dinamite jogam de novo, e não é em time da terceira idade. Romarinho, de 15, e Rodrigo Dinamite, 16, filhos dos respectivos craques, são hoje os artilheiros da equipe juvenil do Vasco. Lé sem cré 1 A Força Sindical e a CUT estão batendo à porta das empresas pedindo ajuda para a festa do 1º de Maio. Mesmo para quem demitiu e apanhou dos sindicatos. Lé com cré 2 Para a Força Sindical, uma coisa não tem nada a ver com outra. Ela promete bater forte nos juros e no spread bancário, mesmo tendo patrocínio de Bradesco, Santander e CEF. Já a CUT não se posicionou. Na Frente O Sindicato dos Artistas de São Paulo está discutindo as brechas da nova Lei Rouanet. E arma um ato nas escadarias do Teatro Municipal, no dia 1º. Paulo Hartung, que completou 52 anos no feriado, ganhou telefonema de ?parabéns a você? do conterrâneo e amigo Roberto Carlos. Renato Ochman lança hoje o livro Vivendo a Negociação. Na Livraria da Vila do Shoping Cidade Jardim. Valentin Gentil faz palestra em São Paulo, dia 7, na Procuradoria Regional da República. O tema será o livro O Insano Sistema de Saúde Mental, do americano Pete Earley, que estará presente. Aline Muniz promete: vai por todo mundo para dançar, hoje. No Bleecker Street. Alanis Morissette gostou do que viu durante sua turnê brasileira. Vai aprender capoeira. A cantora procurou a escola que Beto Simas mantém em Los Angeles. Aviso da polícia em jornal universitário de Montana, nos EUA: "Foi encontrado na rua um pacote com um MacBook e um saco de maconha. Se o dono aparecer, devolve-se o laptop."