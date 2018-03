Direto da fonte Noite para Dupas E Gilberto Dupas ganha nova homenagem. José Serra confirmou presença na mesa-redonda que debate, dia 29, as relações entre religião e política, tema do livro da Paz e Terra que traz introdução inédita de Dupas, escrita pouco antes do seu falecimento. Entre os presentes, Celso Lafer e Rubens Ricupero. Na Livraria Cultura. A 1.ª Filarmônica Juca Ferreira viu o projeto e aprovou: vem aí a Orquestra Filarmônica de São Paulo, cuja meta principal serão os concertos gratuitos em parques e áreas livres. Jorge Muzy, consultor de projetos culturais, passou 18 meses estruturando o plano. Com 60 músicos, a Ofesp terá esquema de captação de recursos dentro e fora da Lei Rouanet. Tipo inesquecível Elas não são misses, mas deram seus depoimentos. Mais precisamente, sobre O Pequeno Príncipe. A pesquisadora Sheila Dryzun lança, quarta-feira, O Pequeno Príncipe Me Disse, que reúne depoimentos de 37 personalidades brasileiras que já leram o clássico de Saint-Exupéry. Com direito a fotos de infância de toda a turma. Lé com cré O troféu "tudo a ver" da semana passada vai para Eduardo Suplicy. O senador petista interrompeu longo elogio de José Sarney ao escritor francês Maurice Druon, falecido na véspera, para dizer que ele era muito ligado a uma intelectual amiga sua que apoia... o Renda Mínima. Sarney sorriu... e continuou. Mapa do pipi Enquanto no Rio Eduardo Paes estuda criar "urinódromos" de azulejo, ideia de Ziraldo, em São Paulo urologistas do Hospital das Clínicas montaram o guia Banheiros em São Paulo. Onde Ir? Como Fazer?, relacionando 150 banheiros públicos. Objetivo: orientar quem sofre de "bexiga hiperativa" - problema, aliás, que atinge 15% da população. Responsabilidade social Os participantes dos Jogos Universitários Paulistas deste ano vão pagar as inscrições com dez latas de leite em pó, para ajudar os pacientes do Hospital Cruz Verde. Começaram as vendas de convites para o jantar beneficente May Help Dinner 2009. Toda renda será revertida para a Casa do Amparo, entidade que abriga crianças vitimadas por violências domésticas. A Câmera Dois e a Selene Editora lançaram o livro O Despertar do Inocêncio, de Valdi Ercolani. A arrecadação será doada para a Casa dos Velhinhos de Ondina Lobo. Daniella Sarahyba será a estrela da campanha O Câncer de Mama no Alvo da Moda. A bela foi clicada pelo fotógrafo Fernando Torquatto. O Programa Jovem Aprendiz, lançado em 2006, formou sua primeira turma de profissionais no Pará, alguns deles já com carteira assinada. A Alcoa entregou doações em março a sete instituições de promoção comunitária de Pernambuco. As contribuições totalizam R$ 208 mil. O Hospital Albert Einstein fechou parceria com a Secretaria de Saúde de São Paulo. Querem, juntos, aumentar o número de doadores de órgãos em hospitais públicos. O Grupo Pão de Açúcar lançou campanha para contratação de deficientes. A iniciativa envolve os 71 mil funcionários da empresa, que serão "convocados" a indicar amigos e parentes deficientes para trabalhar no grupo. A Bairro Novo, marca da Odebrecht Empreendimentos Imobiliários voltada para o setor de habitação popular, conquistou o prêmio Top Ambiental, distribuído pela Associação dos Dirigentes de Marketing do Brasil.