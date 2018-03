Direto da fonte Bad news Más notícias para Edemar Cid Ferreira. O Ministério da Cultura mandou para a Controladoria-Geral da União mais dois projetos culturais que considerou irregulares, patrocinados pelo Banco Santos via Lei Rouanet. Antes, a CGU já havia cobrado dele multa de R$ 9,9 milhões por outros usos suspeitos de patrocínio, na Retrospectiva Picasso. Pré-condição Andrea Matarazzo avisa: só vai decidir se aceita o convite para presidir a Bienal depois que as contas da fundação forem refeitas. Bom proveito Juca Ferreira está fechando acordo com a Receita. Quer que instrumentos musicais e outros equipamentos apreendidos pela PF sejam doados à Funarte. A ideia é usá-los para cursos de capacitação. Todos por um Mesmo sem o patrocínio da TIM, José Maurício Machline bateu o martelo: faz dia 1º de julho o Prêmio de Música Brasileiro. "Agradeço o esforço de toda a classe artística e musical, que cerrou fileiras para viabilizar o prêmio com o menor custo possível", conta o produtor. A festa será no Canecão, em homenagem a Clara Nunes. Gatinhas e gatões O Contru lacrou uma boate na Avenida Nove de Julho por suspeita de prostituição. Funcionários do Grupo de Operações Especiais (GOE) encontraram "mais de 150 pessoas dentro do local em atos libidinosos", segundo a prefeitura. Entre outras irregularidades , havia muitos ?gatos? nas instalações elétricas. Obamania? Um novo tempo na Vogue America. Anna Wintour aumentou em 85% os editoriais com modelos negras. Olho no lance De olho em vaga no campeonato mundial, os ex-jogadores Eduardo Mofarrej, Sami Arap Sobrinho e Werner Grau Neto se uniram para lançar a Associação de Apoio ao Rugby Brasileiro. Querem criar time campeão. Vou de táxi Em dias de festa das passagens, Michel Temer vai ao Fórum Empresarial, que começa hoje em Comandatuba, em voo fretado pelo evento. Dança das araras A pouco mais de um mês do evento, a InBrands licenciou junto à Firjan o controle do Fashion Rio, como antecipado ontem no site da coluna. Leva também a Fashion Business por cinco anos. A operação pegou de surpresa Eloysa Simão, idealizadora do evento carioca. Caberá a Paulo Borges, da SPFW, tocar a operação. E uma coisa já se sabe: ela não será mais na Marina da Glória. Enquanto isso, Eduardo Eugenio Gouvea Vieira, da Firjan, passeia na Europa. Back or future Paulo Bernardo foi procurado por um grupo de deputados que defendem a inclusão de uma emenda em MP do governo Lula. O principal argumento do grupo foi que tinham falado com Antonio Palocci e que ele havia gostado da ideia. Ao que o ministro, intrigado, retrucou: "Falaram com ele quando ele era ministro ou deputado?" Cai, não cai O governo Lula encomendou laudo técnico para avaliar a estabilidade das fundações do edifício Darcy Ribeiro. É onde funciona a Controladoria-Geral da União . Pesado, o peso Quem foi ouvir a competente DJ Lara Gerin, quinta, no Bar Secreto, sentiu falta do poste de dança local. Ele desabou dias atrás, devido ao excesso de peso de dançarinos mais afoitos. Só para eles Carolyn Carlson chega em setembro para coreografar a Cia. Sociedade Masculina. Nenhum problema. Está habituada a treinar bailarinos homens no National Choreographic Centre da França. Cara nova Manu Maltez Misturar desenho, música e literatura é, desde sempre, algo natural para o artista plástico. Com trabalhos expostos no Sesc Interlagos, livros para sair do forno e o segundo CD quase finalizado, o irrequieto Maltez se atira em novos projetos. Terá suas ilustrações estampadas nas capas de grandes nomes da literatura. De sua agenda faz parte, ainda, um espetáculo em parceria com o escritor Marcelino Freire. No qual a tônica é o mix entre artes plásticas, literatuta e música. Para quando? "Em maio vamos invadir o palco do Sesc Pinheiros.", comemora o multimídia. Na frente Fim do mistério. Ivete Sangalo anuncia amanhã, no Fantástico, que está grávida. A Cisne Negro Cia de Dança parte amanhã para turnê de nove shows na Alemanha. E não é que Fábio Jr. criou versão feminina para a música Pai? Para o Dia das Mães do Magazine Luiza. Com ou sem aval da Chanel, o xeque Majed Al-Sabah escalou grupo de designers para criarem uma versão do frasco do Chanel 5. O Hospital das Clínicas vai criar universidade coorporativa, para marcar os seus 65 anos. Com cursos na Escola de Educação Permanente. O traço criativo de Tide Hellmeister está exposto na Escola Panamericana de Arte. Complementado com ensaio fotográfico de Marcio Scavone. A quem notou a diferença, Nadia Setúbal justifica: o Hand Piece, da médica Carla Vidal, acabou com suas bolsas ao redor dos seus olhos. Adriana Kurc lança nova coleção de joias dia 23 na Esencial. Piada da hora no PT: "Delúbio Soares é como pantufa: em casa, todo mundo usa. Na rua, todos fingem que não têm."