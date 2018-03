Direto da fonte Haja cofre para todos Mais uma dor de cabeça para o governo Lula. Enquanto a Petrobrás faz suas contas para definir se baixa o preço da gasolina e do diesel, os Estados têm proposta pronta para o Planalto: se o preço da gasolina cair, de fato, que seja restabelecido o valor da Cide, reduzido no ano passado. Quatro deles - Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná e Mato Grosso do Sul - chegaram a fazer um documento a respeito. Entendem que os Estados já perderam quando, em maio passado, a contribuição, cobrada só nos combustíveis, caiu em R$ 0,10 por litro de gasolina e, no diesel, de R$ 0,04 para R$ 0,03. O Tesouro vai aguentar? PT na TV O ano de 2010 começa, para o PT, no dia 28.O partido coloca no ar, em rede nacional, seu programa de TV que terá três estrelas: crise, PAC e Dilma. PT na TV 2 A cúpula nacional do partido enviou cartas aos diretórios estaduais com recomendações específicas para cada um. Já há dissidências. No programa carioca, no dia 5, por exemplo, Dilma não aparecerá - segundo Alberto Cantalice, presidente do PT fluminense. A estrela será Lindberg Farias, que decidiu peitar o companheiro Sergio Cabral. PT na TV 3 O partido aproveita a oportunidade para antecipar a celebração de seus 30 anos, a se completarem em 2010. É gol Ronald comemora seus 9 anos, domingo, ao lado da vovó Sônia Nazário, em Madri. Quase ao mesmo tempo em que Ronaldo, o pai, estará em campo. No clássico Corinthians e São Paulo. Noite de rainhas Paula Toller e Fernanda Abreu dividem o microfone na noite de homenagem a Roberto Carlos, dia 26 de maio, no Teatro Municipal. Projeto Itaúbrasil. Canudinhos No ano do centenário de morte de Euclides da Cunha, o professor Marcelo Biar conta a Guerra de Canudos para as crianças. Nem Santo, nem Pecador é a biografia romanceada de Antônio Conselheiro que sai em junho, pela Rocco. Um + um = 2 Precisamos de uma filosofia nova. As mudanças desta semana só servem hoje para confundir o cidadão, argumenta o ex-BC Gustavo Franco. A retirada da Petrobrás dos cálculos do superávit fiscal (receita menos despesa, excluído o pagamento de juros) seria boa notícia se... o superávit tivesse sido mantido. E seria melhor se ela viesse dentro de uma pacote de reformulação conceitual das contas fiscais. Um + um = 2 (2) Franco prega a simplicidade. "A era dos truques contábeis acabou. Tem que ficar claro: receita é receita e despesa é despesa. Portanto, existe superávit ou déficit", diz, classificando o Fundo Soberano do Brasil, por exemplo, como "filho bastardo do superávit primário". Resumindo: uma bobagem. Fio desencapado A Insinuante e o fundo BTG não compartilham mais os mesmos eletrodomésticos. Tudo pela ânsia de comprar o Ponto Frio. Armário O Conar, órgão que regulamenta a propaganda, sustou ontem o comercial do Doritos em que meninos e salgadinhos se misturam com o hino-gay YMCA. Alvo de protestos entre a comunidade gay, a peça foi considerada homofóbica. A Pepsico vai recorrer. FabioTur Fabio Faria, o deputado que bancou viagens aéreas de artistas com dinheiro público, mostra suas preocupações turísticas. Projeto de lei de sua autoria sugere a criação de um centro de formação em turismo e hotelaria no município de Tibau do Sul, Rio Grande do Norte. Adeus à cinquentona A decisão anunciada ontem, no Senado, de cortar as passagens aéreas para o Rio, põe fim à que é, talvez, a mais longa mordomia já usufruída pelos parlamentares no País: ela completaria, neste final de mês, 49 anos. Foi na inauguração de Brasília, em abril de 1960, que a gentileza entrou para a história. Deslocados, na nova capital, os senadores mantiveram no Rio uma penca de interesses e, para tanto, lá criaram uma "embaixada" informal - o Senadinho - num prédio próximo ao Palácio Monroe, onde antes trabalhavam. O governo caiu, o regime militar veio e passou. O Monroe foi derrubado para dar passagem ao metrô. A tal "embaixada" sumiu de vista. E os senadores continuavam, até ontem, dispondo do erário público para ir duas vezes ao mês passear de bermudão em Ipanema. Na frente O Vale do Anhangabaú terá atenção especial na Virada Cultural deste ano. Será o centro de danças do evento. Além de um palco próprio para apresentações, o espaço terá ônibus exclusivo. Irina Verardo, da Valcucine, confere hoje o primeiro showroom da marca italiana, no Brasil. Sob o comando do empresário Frank Ferrante. Marcos Valle é o professor da aula-show Sala do Professor Buchanan''s, dia 28. Com transmissão ao vivo pela Eldorado. Marcio Kogan embarca para Londres na semana que vem. Fará parte do júri de um dos mais importantes prêmios de design, o D&D Award. João Emanuel Carneiro está feliz da vida. Sua novela Da Cor do Pecado, que foi comprada pela Coreia do Sul, tornou-se o folhetim brasileiro mais vendido no mundo. A ONG Vida Jovem, representante da Men?s Hope, Girls Hope, é a única do País a concorrer ao patrocínio de U$ 50 mil do JP Morgan. Sugestão gaiata para fabricação de adesivo, agora que Madonna voltou a namorar com Jesus: "Não sou dona do mundo mas sou namorada... do filho do dono."