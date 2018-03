Direto da fonte Olha o bode na sala do BC O Banco Central tem feito peregrinações pela área econômica discutindo como resolver o "problema" do rendimento das cadernetas de poupança - que, em junho, vai ultrapassar todos os outros rendimentos conservadores no Brasil. É que, com a queda da taxa de juros, a poupança sairá ganhando, visto que rende TR mais 0,5% de juros por mês e não paga imposto, como outras aplicações. Pelo que se apurou, o mais fácil, técnicamente, seria mexer no cálculo da TR, como já se fez no passado. Bastaria, para tanto, uma circular do BC. Mas há quem defenda a introdução da cobrança de imposto em aplicações acima de uma certa quantia - por exemplo, R$ 50 mil. Como 93% das cadernetas de poupança hoje têm menos que R$ 10 mil, o pequeno poupador não seria atingido. Para o ex-BC Alexandre Schwartsman, hoje no Santander, essa opção traz problemas. "O imposto só poderia ser cobrado no ano que vem", pondera. Mas, e se em vez de imposto fosse "contribuição?" "Aí teriam que esperar só três meses. Mas seria o mesmo que o rabino servir porco e dizer que é bode. Poder pode, mas...." Máquina do morro } Ao verem Lula enfiar a cabeça em um carro blindado, durante a Laad - feira de equipamentos militares no Rio - seguranças próximos exultaram: "O presidente entrou no Caveirão! Entrou no Caveirão!" Trata-se dos blindados que sobem o morro procurando suspeitos nas favelas... Tipo exportação O "Caveirão", no entanto, não teve a mesma "saída" comercial que a Mectron. A fabricante de mísseis fechou contrato com o Paquistão. Tribo S. A. Como não conseguiu patrocínio para o Dia do Indio, a tribo Baniwa decidiu leiloar foto de ritual feita por Rogério Assis. Na internet. Com lances de até R$1.500. Baleia à vista Aderbal Freire-Filho convocou Chico Diaz para ser o Capitão Ahab dos palcos. Moby Dick estreia em junho, no Teatro Poeira, no Rio. Velhos amigos No passado, seria impensável. Pelé confirmou presença, segunda-feira, na sede do Santos FC, para homenagem a... João Havelange. A bela e a feia Quando terminar de gravar com Stallone, Gisele Itié não volta à TV Globo. Vai ser a heroína da novela Bela, a Feia. Na Record. Romaria Arteira De olho no mercado brasileiro de arte, representantes do MoMA, de Nova York, da Tate Modern, de Londres, e do Centro Pompidou, de Paris, desembarcam em maio por aqui. Para participar da SP Arte. Devagar com Cuba Apesar dos acenos de Obama, o ex-chanceler Luiz Felipe Lampreia não espera grandes lances na reaproximação EUA-Cuba. Entende que a liberação de viagens e remessas é um gesto importante - mas que não vai muito além disso. E faz uma aposta: na Cúpula das Américas, em Trinidad Tobago, daqui a três dias, haverá muito discurso pela reintegração de Cuba. Que os americanos ouvirão... sem nada comentar. Rápido com Cuba José Dirceu, ao contrário, parece mais animado que Fidel Castro com a abertura anunciada por Obama. Afirma, em seu blog, que "saem a guerra total e o confronto" e começa uma política pela qual "os dois países até reatarão relações e chegará o fim do bloqueio". Convém não esquecer que a Casa Branca condiciona a normalização à "realização de eleições democráticas" e à suspensão das restrições aos direitos humanos. EM FRENTE Os três mil convidados da abertura do Ano da França no Brasil, dia 21, no Rio, levarão para casa este modelo de Havaianas criado para o evento. Em passagem pelo Brasil, Diane von Furstenberg recebe convidadas para almoço, hoje, no Fasano. Também no cardápio o pré-lançamento dos relógios que criou para a H. Stern. Ana Maria Braga mostra sua porção Madonna, hoje, no Mais Você. Inspirada na capa da Vanity Fair de maio de 2008, a apresentadora faz transformação ao vivo. Fernando Torquatto é o responsável pela caracterização. O bar-restaurante Grazie a Dio! fará uma série de shows com artistas cubanos. O Centro Cultural São Paulo arma programão cabeça para a Virada Cultural. No estilo MPB, Jussara Silveira, André Mehmari e Arthur Nestrovski recriam canções de Schubert e Schumann. Parlamentares justificam suas ausências no Congresso, segunda e sexta, porque têm que visitar as bases. Foi o que fez Rodrigo Maia, segunda passada. Na praia dos paulistas, o Shopping Iguatemi.