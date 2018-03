Direto da fonte Trem-bala apita na curva O País começa hoje, na prática, a conhecer o caminho das pedras, ops, dos trilhos do trem-bala. Sob comando de Dilma Rousseff, acontece a primeira reunião de discussão do documento preparado pela consultoria britânica Halcrow, que avalia o projeto em US$ 11 bilhões. As primeiras conclusões, devidamente mastigadas, serão divulgadas até o fim do mês. Em tempos de crise, um gasto desse tamanho? É, o projeto pode ser interpretado como sonho de país subdesenvolvido. Afinal, pelo que se apurou, há sistemas de trens mais lentos mas muito mais baratos, como o que liga Nova York a Washington. Ele anda a 250 km por hora, dois terços de velocidade do trem-bala, mas com custo 50% menor. Detalhe: o "nosso" trem-bala não poderá ser usado para transporte de carga. Trem-bala 2 Há intenções de privatizar o trem-bala depois de pronto, já que a iniciativa privada, por ora, não se interessou. Já saiu no DOU a inclusão do projeto no Programa Nacional de Desestatização. Os caras Na linha mesma linha ricos e pobres, Barack Obama optou por se hospedar em um hotel menos luxuoso em Istambul: o Conrad. E Celso Amorim escolheu o chiquérrimo Çiragan, o mesmo em que vai ficar Lula no mês que vem. Caras novas Dança das cadeiras no conselho do BNDES. Sai Celso Amorim, por "motivos pessoais" e entra Pedro Luís Carneiro de Mendonça. E Carlos Lupi, quem diria, está de volta ao time. Eu voltei Está virando noivado o namoro entre Itamar Franco e o PPS. Roberto Freire quer o ex-presidente como candidato ao governo mineiro. Dinheiro real A Arábia Saudita contribui com a reconstrução de Santa Catarina. O rei Abdullah Bin Abdul Aziz Al Saud fez doação de US$ 5 milhões em bens de serviços. Luiz Henrique recebe o certificado, hoje, das mãos do embaixador Mohamad Kurdi. Fundo de verdade? O Brasil vai emprestar recursos ao FMI. Resta saber - como corre pelo mercado financeiro - se vai emprestar também Henrique Meirelles, do Banco Central, para atuar em seus quadros. A quem pergunta, Meirelles tem dito não ser verdade. Quem vai Vai ter "bancada paulista" em Davos - comandada por Geraldo Alckmin. A decisão é fruto de reunião dele com Luiz Furlan, Juan Quirós e o presidente do forum, Klaus Schwab. Tipo importação Quer pousar em Sampa a gigante cadeia mexicana de cinemas Cinepolis, dona de 70% do mercado por lá. Procura localizações. Presidente eterno Jimmy Carter tem encontro com Lula dia 4 de maio. Depois, visita os "moderados" Evo Morales e Rafael Corrêa. A taça é nossa A taça da Copa do Mundo de 2010 será nossa... por uma semana. O caneco, que desembarcou em São Paulo, será exibido hoje a empresários no Pacaembu. Ao público, será mostrada só no dia 18, no Morumbi. Joseserra.gov José Serra cobrou durante a posse de Paulo Renato. Aloysio Nunes não usa e-mail. Caça-níquel, nô? Kenzo - que passou a Páscoa no Conrad em Punta del Este - escolheu Buenos Aires para sua 1ª exposição na América Latina. Antes, o estilista deixou muitas "peças" no cassino uruguaio... Na frente Noel Villas Boas selecionou 12 fotos do acervo de seu pai, Orlando, para a exposição em homenagem ao sertanista. Que está sendo montada na Fazenda Capoava, em comemoração ao Dia do Índio. O Masp espera repetir o sucesso de público que a exposição de Vik Muniz teve no MAM do Rio. Espera algo como 140 mil visitantes durante a mostra, que abre dia 23. Pinturas e desenhos do artista carioca Roberto Magalhães estarão, a partir de hoje, no Instituto Tomie Ohtake. Essa coluna trocou o pai pelo filho. Foi na galeria de Mauro Chaves o vernissage de Antonio Peticov. O artista cubano Carlos Garaicoa abre exposição hoje. Na galeria Luisa Strina. E, na Marilia Razuk, a mostra de Hilal Sami Hilal intitulada Perdas e Danos. O Ipea pede para informar que Lula não engajou o instituto na luta contra os bancos. A Liga Solidária e a Unibes conseguiram arrecadar R$ 625.344 líquidos com a estreia beneficente de A Noviça Rebelde, dia 18 de março. Parabéns para quem contribuiu. E o ex-ministro Mailson da Nóbrega continua mancando. Tudo por causa de tropeção durante a São Silvestre. Portugal também é palco de debate sobre trens. Estão entre o que chamam de trem "de velocidade alta", o TGV, e o batizado de trem "de alta velocidade", mais lento... Direto da fonte Colaboração Doris Bicudo doris.bicudo@grupoestado.com.br Gabriel Manzano Filho gabriel.manzanofilho@grupoestado.com.br Pedro Venceslau pedro.venceslau@grupoestado.com.br Marília Neustein marilia.neustein@grupoestado.com.br Produção Elaine Friedenreich