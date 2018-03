Direto da fonte Minha Casa? Cada vez que o governo federal apregoa o seu projeto de "um milhão de casas" deveria acrescentar que em nenhuma delas poderá viver nenhum dos 24,5 milhões de deficientes físicos do País. Do jeito que foi anunciado, o projeto ignora providências simples, como rampas ou portas com largura mínima para passagem de uma cadeira de rodas. A advertência partiu de uma subordinada de José Serra. Linamara Battistela, que responde pela Secretaria dos Direitos da Pessoa Deficiente, diz que esse descuido "não faz sentido", ainda mais porque muitos dos terrenos para esses projetos serão em áreas sem infra-estrutura básica. A secretária já cobrou providências da Secretaria Especial de Direitos Humanos, em Brasília. Onde se sabe que qualquer mudança vai encarecer o plano. Periferia digital O cartão de crédito já está no bolso de 57% da classe C - e um terço dela costuma ter até três. Os números são resultado de análise conjunta do Ibope Inteligência com agência NovaS/B. Para tanto, analisaram 31 famílias em São Paulo, Recife, Rio e Porto Alegre. Muito? Nem tanto. O estudo constatou que, nesse grupo da população, despesas pequenas são pagas em dinheiro vivo e o cartão de débito é quase desconhecido. Pedra sob pedra Ontem à noite, em reunião regular para aprovação de balanços da Fiesp, Paulo Skaf recebeu um desagravo público por causa de operação "Castelo de Areia". Que, aliás, é apenas uma das pedras colocadas no caminho de Skaf, em seu projeto de sair candidato a governador pelo PSB. A outra se chama Luiza Erundina. Esforço concentrado A arrecadação da União pode estar em queda, mas a do Estado de São Paulo, não. Segundo o secretário Mauro Ricardo, ela subiu 1,2% no primeiro trimestre. Mas não foi por causa do ICMS, que caiu, e sim em função de maior fiscalização. Em folha O Ministério do Meio Ambiente e o IAB criaram concurso para a reconstrução do Hotel das Paineiras, no Parque Nacional da Tijuca. Que foi fechado há 25 anos. Vista para o mar Embora não esteja divulgado no site da Sotheby?s, a cobertura que pertenceu a Lucia Moreira Salles está à venda, pelo braço imobiliário da casa de leilões. O duplex, na Avenida Atlântica - no mesmo prédio onde morou Tancredo Neves -, tem projeto assinado por Aurelio Martinez Flores. Dura lex De cada dez prefeitos paulistas, oito aprovam a desapropriação de terras improdutivas para reforma agrária. A pesquisa, feita pelo Cepam - instituto da Prefeitura paulistana - entrevistou 624 prefeitos no Estado. O problema é separar o que é produtivo ou não. Parente é serpente Depois de Jimmy Carter e George Bush filho, chegou a vez de Obama ter irmão-problema. Seu meio-irmão queniano Samsom foi barrado na Grã-Bretanha. Apresentou documento falso. Símbolo Cultural Joelma Mendes e Cledivan Farias, da Banda Calypso, serão hoje as estrelas da Comissão de Videofonogramas Musicais, da Câmara. Que quer isentar de imposto "obras musicais ou lítero-musicais" brasileiras. Casa nova E a cúpula da Ancine está procurando imóvel em São Paulo. Para abrir filial. Coelho de botas Domingo de Páscoa teve tempero de moda na feira da Liberdade. De um lado, Marie Rucki - ciceroneada por Raffaella Perucchi - fazia pesquisa de campo. Do outro, Ronaldo Ésper se entretinha em barraca que vendia vasos... de plantas. Na frente Para fincar os dois pés em SP, a M&Guia, de Erika dos Mares Guia - espécie de Daslu mineira - conta com novo sócio e consultor: seu pai e ex-ministro Walfrido dos Mares Guia. A inauguração da loja, amanhã, conta com festança de boas-vindas, na Disco. Pela quarta vez, os executivos do Fashion Rocks estão no Rio de Janeiro. Tentando viabilizar o projeto. Quer saber o que Susana Vieira, Marília Gabriela e Renata Sorrah têm em comum? Foram casadas com o mesmo homem na minissérie Cinquentinha, de Agnaldo Silva. Segundo semestre, na Globo. Um documentário inédito sobre Villa-Lobos está na exposição Uma Vida em Sete Notas, que homenageia os 50 de seu legado. A ser exibido quinta, no Shopping Villa-Lobos. De vestido amplo, Ivete Sangalo não quis falar sobe possível gravidez. Domingo, nos bastidores do Faustão. Peticov abre hoje mostra na galeria de Mauricio Chaves. Jorge Quintella Gerez ganhou, em Washington, o Pollie Award, Oscar do marketing político. Na categoria melhor spot de TV latino- americano. Valor do calote da estelionatária Kelly dos Santos, que se passou por parente da empresária Eliana Tranchesi, em uma boate do Rio: R$...171.