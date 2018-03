Direto da fonte Nininha Sigrist não precisou colocar em ação nenhum plano B em função da crise. "As pessoas continuam casando. Alguns, até mais de uma vez'', contabiliza a doceira especializada em... casamentos. Quanto ao coelho da Páscoa, ela também é só elogios. "Este ano, produzimos mais de 400 ovos." Segredo de quituteira? "A receita do meu bolo de chocolate. Herança de família, que guardo a sete chaves." Memória viva Roberto Giannetti da Fonseca, da Fiesp, jamais imaginou que iria usar de novo sua memória de trader. A crise, no entanto, o está obrigando a aplicar antigas práticas. Para renegociar sistema de pagamentos de exportações para a Rússia, que vem atrasando pagamentos, ele parte, dia 21, em missão conjunta do Ministério do Desenvolvimento e da Fiesp. Fumaça alheia Antes que fosse aprovada a lei antifumo, na terça, José Serra armazenou farta municão contra adversários de sua cruzada, dentro ou fora da Assembleia. Pesquisas feitas pela Secretaria da Saúde, a seu pedido, mostram o drama do fumante passivo: de 1.310 avaliados, 36% tinham teor elevado de monóxido de carbono no organismo. Obra em progresso Pintou tarefa especial para Guto Lacaz. Construir uma escultura móvel, com pêndulos e motores, para a inauguração do Miniteatro, sede da companhia de teatro Cia. da Revista, que será inaugurada em abril, na praça Roosevelt. A escultura vai ocupar toda a parede do hall da escada que une o primeiro ao segundo andar do prédio. Noite incerta Está por um fio a realização do tradicional baile do Costume Institute, pilotado por Anna Wintour, no Metropolitan Museum, em NY. E mais uma vez a vilã é a crise. Marcas como Gucci, Versace, Yves Saint Laurent e Burberry estão entre as que já disseram não às compras de mesas. Que estão sendo oferecidas entre US$ 75 mil a US$ 250 mil. Cheiro sem calorias Quer se empanturrar de chocolate sem dor na consciência? O professor David Edwards, da Universidade de Harvard, descobriu como. Criou um pequeno inalador com um "sachê de chocolate" acoplado. O chocólatra cheira e mata a vontade, sem ganhar peso. O chocolate inalável estará à venda a partir de 29 de abril em Paris, por 3 euros. Responsabilidade social Personalidades como Nelson Motta, Marcelo Anthony, Daniella Cicarelli, Zélia Duncan e Zé Pedro, entre outros, vão doar seus iPods por uma boa causa. O leilão reverte a renda para a Turma do Bem, ONG com mais de 5 mil dentistas voluntários em todo o País. A revista Sorria* completa um ano. Para comemorar a data, convidou o apresentador Rafael Cortez, do CQC, para pilotar a festa que acontece amanhã, no ZHI Club. A noite conta ainda, com a participação do grupo de percussão Batuntã. Com base no livro Desenvolvimento Sustentável: Que Bicho É Esse?, de José Eli da Veiga, acontece, amanhã, na USP, o seminário Os Jovens e o Desafio do Desenvolvimento Sustentável. Ricardo Castilho lança, na terça,na Faculdade Santa Marcelina, Gastronomia Solidária - sobre um projeto social em que grandes chefs ensinam receitas a moradores de rua. A verba arrecadada financiará a continuidade do trabalho. O Albert Einstein passou no teste de 1.241 itens mensuráveis e é o primeiro hospital de fora dos EUA a receber a certificação pela Joint Comission/ CBA. A Sony Ericsson está na lista do Greenpeace como uma das empresas verdes de produtos eletrônicos. A fabricante de celulares foi classificada pela ONG por ter uma política consistente de sustentabilidade. A Eletrocooperativa apresenta, na quarta, a seu novo portal, viabilizado pelo Ministério da Cultura. Com o objetivo de promover desenvolvimento sustentável, produção cultural e distribuição de renda. O Prêmio Fundação Bunge definiu para este ano, como temas, "Agricultura Tropical" e "Pintura" - e já começou a receber indicações. O objetivo é premiar dois profissionais em cada uma das áreas definidas. Direto da fonte Colaboração Doris Bicudo doris.bicudo@grupoestado.com.br Gabriel Manzano Filho gabriel.manzanofilho@grupoestado.com.br Pedro Venceslau pedro.venceslau@grupoestado.com.br Produção Marília Neustein e Elaine Friedenreich