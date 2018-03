Direto da fonte PAC-Derme, o retorno Enquanto Lula chamava anteontem cada um de seus ministros para saber o porquê do atraso no PAC, técnicos do PSDB davam números a esta preocupação: o governo liberou, até 5 de abril, menos de 1% das verbas relativas às obras do plano para este ano. Nos dados do Siafi, o portal de contas do governo só saíram até agora R$ 186 milhões, de um total autorizado de R$ 20,67 bilhões. E duas dessas obras, o Rodoanel e Tucuruí, levaram R$ 114 milhões - praticamente 60% do dinheiro. PAC-Derme 2 O cruzamento de dados foi montado pela assessoria técnica dos tucanos, a pedido de José Aníbal. Ele revela, também, que das obras do PAC de 2008 só foram pagas até agora 29%. As de 2007 chegaram a 72%. Pela lentidão da carruagem, Aníbal diz que "agora o presidente Lula trocou o nunca antes neste País pela era do não-sei-quando". Trem bão! A Vale inova. O trem turístico da FCA, que liga as históricas cidades mineiras de Tiradentes e São João Del Rey, fará hoje sua primeira viagem turística noturna em 128 anos - desde que a linha foi inaugurada em 1881. www.céu A Nasa aderiu ao Twitter. O astronauta Mike Massimino usará o site de microblogs como diário de seu treinamento para missão espacial. Embarca para o espaço dia 12 de maio e continua mandando textos de lá. Uffaaaaa! Depois de 15.700 episódios e 72 anos no ar, finamente vai acabar a novela mais antiga do mundo. Guiding Light, da CBS, exibirá seu derradeiro capítulo em setembro. O motivo? Finalmente, houve queda na audiência. orlando es acá A Disney quer construir mais um parque, dessa vez no Peru. Executivos da companhia chegam a Lima para escolher o terreno, segundo os jornais de lá. Olha elas aí As mulheres vêm conquistando cada dia mais espaço no mercado de trabalho e uma análise da Catho Online traz dados animadores. Hoje, elas representam 21,43% dos cargos mais elevados - presidentes e CEOs. Há doze anos, esse número não chegava a 11%. A grande família Galvão Bueno teve uma surpresa ao visitar Ronaldinho Gaúcho em Milão, na Itália, onde foi gravar entrevista para seu programa. Ao entrar na casa, encontrou Romarinho, o filho de Romário, e Diego, sobrinho do craque do Milan. Unidos pela fama e pelo sucesso do pai e do tio, eles se tornaram amigos e costumam passar férias juntos. Bem comum Novo troféu enfeita o armário de José Antônio Toffoli, da AGU: o Prêmio ABGLT de Direitos Humanos. Agradecimento das 203 organizações de gays, bissexuais e transexuais pelos projetos de lei sobre união civil entre homossexuais. E, também, por desistir de cobrar, para o SUS, o pagamento das cirurgias de troca de sexo. Ala dos alados Pode até não parecer, mas está feia, a coisa. A Equifax - líder mundial em informação e inteligência para decisão e gestão empresarial - registrou 2.757.672 cheques devolvidos em março. São 25,54% mais que em fevereiro e 12,88% mais que em março de 2008. Idéia-fix O trio dos irmãos Jonas, que vem se apresentar no Brasil em maio, já tem compromisso marcado. Xuxa avisou a Mondo, organizadora da tour brasileira, que Sasha quer muito encontrar Kevin, Joe e Nick. A paixão pelos meninos está tirando muita mãe do sério. Para ver e sentar Uma instalação gigantesca de Ernesto Neto será montada, em maio, no Armory Drill Hall, de Nova York. A obra interativa, cheia de caminhos, cheiros, reentrâncias e espaços para o público se sentar, ficará armada na antiga estação de trem durante um mês. Feliz páscoa Eduardo Gomide, o manager-director da Kroll, reagiu com bom-humor às acusações de Protógenes Queiroz, na CPI dos Grampos: "Do jeito que vai, ele ainda nos acusará de ter ficado com Barrabás e ajudado a condenar Jesus Cristo." Cara Nova Flavia Prupest Estilista da novíssima geração, ela sempre foi apaixonada por moda. Mesmo assim não foi fácil encontrar o seu caminho. Optou pela underwear. E acertou. Tudo começou com a criação de peças para amigas. "Lingerie se tornou um vício. Quem usa, ama", comemora a nova empresária e dona da Santo Pecado. Suas roupas íntimas têm toda uma graça e mexem com o universo feminino. Usando a literatura como inspiração, a nova leva de calcinhas foi batizada de "Palavras Íntimas". Com microcontos e poemínimos estampados. "O mais bacana, para mim, é explorar as novas plataformas da literatura..." Na frente Jorge Gerdau desembarca em Brasília na terça. Será sabatinado na Comissão de Acompanhamento da Crise. A FGV Projetos representará o Brasil, entre os dias 20 e 24, na Feira Industrial de Hannover, na Alemanha. Rendeu a visita do princípe Charles ao Brasil. Seu grupo de líderes empresariais para mudança climática ganhou nova integrante. A Bioenergia Cogeradora, do Grupo Balbo O Gabinete de Arte Raquel Arnaud promove a palestra Outros Continentes, com Geórgia Kyriakakis, Cauê Alves e Agnaldo Farias. Na terça. Mônica Soutelo comenta vida e obra da cantora e compositora Maysa. Dia 16, na Livraria da Vila da Lorena. A biografia de Paulo Coelho, feita por Fernando Morais, chega em Portugal na semana que vem. E ele também. Para o Encontro de Letras. Ricardo Kotscho e Hélio Campos Mello acompanharam um dia na vida do maestro João Carlos Martins, levantaram suas nove cirurgias nas mãos e seu envolvimento com Paulo Maluf . O matéria sai na revista Brasileiros. Do blog do personal trainer Flavio Settani: "Se você tem mais de cinco anos e pretende atirar-se nos chocolates nessPáscoa, a gordura será seu castigo." E vai além: "Nem os coelhos acreditam nessa história de dieta depois da comemoração." Direto da fonte Colaboração Doris Bicudo doris.bicudo@grupoestado.com.br Gabriel Manzano Filho gabriel.manzanofilho@grupoestado.com.br Pedro Venceslau pedro.venceslau@grupoestado.com.br Marília Neustein marilia.neustein@grupoestado.com.br Produção Elaine Friedenreich