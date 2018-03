Direto da fonte O gato comeu Os prefeitos vão receber "ajuda" da União, sim. O que não quer dizer que não tenham que dar conta do que fizeram com o aumento de arrecadação do Fundo de Participação dos Municípios, que simplesmente dobrou entre 2003 e 2008: de R$ 19 bilhões para mais de R$ 42 bilhões. O governo Lula evita falar do assunto, pois também arrecadou a mais e exorbitou nos gastos. Vice-dinamite? Pode parecer difícil - mesmo porque os dois vivem se bicando - mas quem acompanha as negociações sobre um vice para Dilma Rousseff percebeu que as chances de Ciro Gomes aumentam a cada dia. Ao analisar planilhas, Lula tem dito que ela não pode abrir mão dos 11 milhões de votos do cearense. Afinando o piano Mudança silenciosa na Emplasa - que faz o planejamento metropolitano. Saiu Jurandir Fernandes, entra agora Márcio Fortes. Que, com perfil mais político, terá altas missões em 2010. Think Tank Para decidir se aceita dirigir a Bienal, Andrea Matarazzo tem-se aconselhado com duas pessoas: Julio Landmann, membro do conselho do evento, cujo pai, Oscar, foi principal conselheiro de Ciccillo Matarazzo. E com o presidente do conselho, Miguel Pereira. Caminho errado A tentativa de Lula fazer o spread cair na marra, trocando a direção do BB, pegou mal ontem no mercado financeiro. As ações do banco, até a hora do almoço, caíam 8%. Caminho errado 2 E Lula engajou o Ipea na sua luta contra os bancos. O que, segundo economistas de peso, está fazendo cair a credibilidade do instituto. Supercongresso Gilberto Kassab e seu secretário Caio Carvalho fazem figa. São Paulo foi à final, com as cidades de Phoenix e Houston, nos EUA, para receber, em junho, um dos mais concorridos eventos do mundo: o Congresso Mundial dos Rotary Clubes. Coisa para 40 mil pessoas. Desapego Apesar de toda a gritaria das associações contra a lei antifumo, Rogério Fasano, fumante, aplaude. "Além do cliente, a lei protege quem trabalha nos recintos diariamente", justifica. Para o restauranteur, o setor deveria se concentrar no combate aos grandes vilões. "Deveríamos nos unir para brigar contra as leis trabalhistas e pela regulamentação da gorjeta, que não é salário". A atividade emprega mais que montadoras. Só o Grupo Fasano, quase mil. "Esse é o filme" Tem tudo para ser um dos maiores lançamentos do cinema do País. Lula, Filho do Brasil, chegará com ares de blockbuster americano a 300 cinemas e, talvez no mesmo dia, em duas capitais - podem ser Buenos Aires e Caracas. Luiz Carlos Barreto vai discutir essa parte do plano com distribuidor argentino. O lançamento está previsto para janeiro 2010. Mais um PAC Vem aí o PAC das cidades históricas. A ideia, que Lula e Juca Ferreira, da Cultura, acertaram terça, é contemplar 124 municípios. Angelo Oswaldo, presidente da Associação Brasileira das Cidades Históricas, ajuda o ministro a por a ideia no papel até junho. Segundo tempo Roberto Minczuk e Orquesta Sinfônica Brasileirea têm volta definida a São Paulo. Dia 21 de junho ele rege, na mesma Sala São Paulo, com o violinista Joshua Bell. Vagas extras Cristovam Buarque pode respirar aliviado: Gilmar Mendes deu apoio à sua tese de se criar mais vagas na Câmara, para representar brasileiros do exterior. Em palestra para diplomatas, no Rio. Na frente Definido o tema do enredo da Beija-Flor do próximo carnaval. A escola carioca fará homenagem a Brasília. Tributo a Ruth Cardoso acontece hoje na Universidade Columbia, nos EUA. Com presenças confirmadas de FHC e José Serra. O fotógrafo italiano Giancarlo Mecarelli abre, amanhã, a exposição City Angels na Galeria Zoom, em Paraty. Marilia Pêra e Daniel Filho serão os mestres de cerimônia do Prêmio Vivo do Cinema Brasileiro. Marcado para dia 14, no Rio. O paisagista Marcelo Faisal estreia programa dia 13, na Radio Eldorado. Soluções Verdes irá abordar o uso consciente de materiais. A família Simpson será imortalizada. Bart, Marge e cia. estampam uma série de selos que começam a circular esta semana nos EUA. O joalheiro Maurício Monteiro acaba de voltar de Roma com um estoque de desenhos da estilista de joias Joy. "Derrete-se o imperialismo e de suas cinzas nasce um mundo novo." Do que fala o jornal cubano Granma? Da criação, no fim de semana, do Banco Irã-Venezuela. Direto da fonte Colaboração Doris Bicudo doris.bicudo@grupoestado.com.br Gabriel Manzano Filho gabriel.manzanofilho@grupoestado.com.br Pedro Venceslau pedro.venceslau@grupoestado.com.br Marília Neustein marilia.neustein@grupoestado.com.br Produção Elaine Friedenreich