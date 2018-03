Direto da fonte Bola quadrada E não é que Washington Olivetto volta a escrever livro sobre futebol? Desta vez em parceria com Pascoal Soto, editor contratado do grupo português Leya, que estreia no Brasil. De nome Corinthians x Outros, os Melhores Nossos Contra os Menos Ruins Deles, será um livro de ficção. "Eu escalei o time do Corinthians de todos os tempos para jogar com os demais", conta Olivetto. Que, como só tem tempo para escrever nos fins de semana, deverá lançar o livro apenas em dezembro. Bola quadrada 2 Como assim, time de todos os tempos?Pois é, o publicitário pediu a Faustão Silva que escolha os melhores da história do Santos para jogar contra o Timão. Fez igual pedido a Ricardo Kotscho pelo São Paulo e a José Serra pelo Palmeiras. Do Rio, contatou João Moreira Salles para escalar o Botafogo e Jorge Benjor para definir o Flamengo. De fora, para os 14 jogos, estão convocados o River Plate, escalado por Carlos Menem, e Manchester United, por Ronaldo. "Vou narrar estes jogos com imparcialidade", brinca o corintiano. Se tanta isenção não funcionar, o livro traz em pé de página explicações sobre a realidade. Seja lá o que isso for, quando se trata de futebol. Cinto apertado Lula desembarca em Buenos Aires dia 23, retribuindo visita de Cristina Kirschner. Na comitiva estão suspensas conversas sobre... futebol. Pegou, não pegou Depois de Obama chamar Lula de "o cara" e José Alencar definir-se como "o vice-cara", Rui Falcão fez uma tentativa em reunião do PT, anteontem: chamou Dilma de "a cara". A recepção à ideia não foi, tipo assim, entusiasmada. Falar e comer Na operação para manter as verbas indenizatórias "a qualquer preço", deputados decidiram, semana passada, que aceitam proibir seu uso com alimentação. Depois acharam melhor reavaliar essa concessão. Têm toda razão. Um pessoal que gasta em um ano R$ 18 milhões em comunicação - o que dá R$ 49.300 por dia - deve se cansar tanto de falar que também tem direito a refeição. Subindo a ladeira Pelo que consta, o jeito budista de ser de Sergio Chaia, presidente da Nextel, está dando mais que certo. Além de a empresa crescer anualmente algo como 30% (sendo que a única forma de ser cliente Nextel é por meio de um consultor), ele autorizou, entre janeiro e março deste ano, 363 novas contratações - que se somam a um efetivo que quase 4 mil funcionários. É, a palavra "crise" não chegou à tele-empresa. Quem vem Na Sadia, aguarda-se a visita de um grupo do Catar. Quem paga Espera-se que, com a venda da Santaelisa/Vale à Dreyfus, seja suspenso o parcelamento de pagamentos atrasados em cinco prestações bimensais. Os credores agora querem pagamento à vista. Pé no acelerador Carro 100% mineiro vai representar o Brasil na Eco Maratona Shell, em abril, nos EUA. O Sabiá VI foi criado por alunos da Universidade Estadual de Minas. A conta - R$ 197 mil - foi dividida entre CNPQ e... Aécio Neves. Força maior A meio-brasileira, meio- francesa Bethy Lagardère é tema de documentário da próxima SPFW, em junho. E já no primeiro dia a produção parou. É que Bethy tinha uma conversa reservada com Jacques Chirac. Na frente O comandante David Barioni dormiu duas noites em avião para participar da reunião de equipe da TAM em Madri. Economia de hotel? Hoje é noite de Prêmio Mario Covas na Sala São Paulo. Atribuído aos 15 melhores projetos em áreas de inovação e excelência na gestão pública. A dupla Deborah Rocha e Rodrigo Peirão Moraes abre hoje a mostra Índia - um Gesto no Olhar, na Livraria da Vila do Shopping Cidade Jardim. Hugh Jackman se inspirou em Mike Tyson para interpretar Wolverine, que estreia dia 30 no Brasil. "Ele tinha um sentimento animalesco nos olhos", revelou o ator à Rolling Stone. Foram distribuídos apenas 50 convites para a segunda cerimônia do casamento da top Gisele Bündchen e do jogador Tom Brady, na Costa Rica. Confirmado. Maria Rita estará na Virada Cultural desse ano, que acontece em maio. Chitãozinho e Xororó assinaram contrato com a Mondo, do grupo ABC. Que vai montar a grande festa de 40 anos da dupla sertaneja em 2010. Carlos Giannazi apresenta amanhã, na Assembleia, projeto que proíbe a ampliação de Congonhas. Tem apoio de moradores da região. Eurico Miranda, ex-"dono" do Vasco, virou documentário. A Locomotiva foi lançado ontem, no Rio de Janeiro. Sylvester Stallone dispensou o dublê nas cenas de ação, no Rio. E escorregou feio e levou um tombo padrão 007. Direto da fonte Colaboração Doris Bicudo doris.bicudo@grupoestado.com.br Gabriel Manzano Filho gabriel.manzanofilho@grupoestado.com.br Pedro Venceslau pedro.venceslau@grupoestado.com.br Marília Neustein marilia.neustein@grupoestado.com.br Produção Elaine Friedenreich